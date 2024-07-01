В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
Индивидуальный тур в Санкт-Петербурге

Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС

Это нестандартный и очень яркий маршрут, который позволяет насладиться красотой карельский природы, но и получить необычный опыт, который запомнится надолго! Прокатимся на настоящем ретропоезде, увидим мраморный карьер природного парка Рускеала, устроим треккинг в Лахденпохью, позагораем на песчаном пляже Ладожского озера и насладимся свежестью водопадов Койриноя и Белые мосты. А в последний день можно отправиться на остров Валаам или прокатиться на катере к Ладожским шхерам.
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
Ближайшие даты:
1
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Условия отмены:
1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования – возврат 100% стоимости тура.
2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия – возврат 50% стоимости тура.
3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия – возврат не осуществляется.
4) если Вы найдёте себе замену – возврат 100% стоимости тура.

Список необходимых вещей:

Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка, джинсы.
Яркие вещи для личных фотосессий (Красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья).
Удобные кроссовки или походные ботинки.
Средства личной гигиены.
Солнцезащитные очки, крем от загара. Обязательно много средства от комаров.
Документы и деньги.
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней).
Мобильный телефон, камера, павербанк.
Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.

Программа тура по дням

1 день

Ретропоезд и горный парк «Рускеала»

Встречаемся на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге в 05:45 и в 06:15 на Ласточке поедем в Сортавалу. Прибудем в 10:20 и отправляемся на экскурсионном ретро-поезде до горного парка Рускеала. В 11:50 приезжаем в Рускеалу и отправляемся на экскурсию. Вы увидите живописный мраморный карьер, голубое озеро, а потом заглянете в необычный музей «Обитель Ангелов». Пообедаем в кафе «Русколка» (не входит в стоимость). В 16 часов отправимся к легендарным водопадам Рускеалы, где снимали сцены к фильму «А зори здесь Тихие». В 18 вечера будет трансфер на базу отдыха: заселимся и поужинаем.

Ретропоезд и горный парк «Рускеала»Ретропоезд и горный парк «Рускеала»Ретропоезд и горный парк «Рускеала»Ретропоезд и горный парк «Рускеала»Ретропоезд и горный парк «Рускеала»
2 день

Треккинг по берегу Ладожского озера

Завтракаем и отправляемся на длинную пешую прогулку. Побываем в Церкви Ильи Пророка.
Окунемся в историю, посетив развалины Церкви Кирха — памятник культурного наследия с 1851 года. Внутри расположен музей деревянной скульптуры «Город ангелов». Главная «фишка» этого дня — прогулка по маленькому и уютному городку Лахденпохья, расположенному на берегу Ладожского озера. Заглянем в уединенные часовни и городские скверы, а вечером вернёмся обратно на базу и поужинаем.

Треккинг по берегу Ладожского озераТреккинг по берегу Ладожского озераТреккинг по берегу Ладожского озераТреккинг по берегу Ладожского озера
3 день

Водопады Карелии: Койриноя и Белые мосты

После завтрака едем к водопадам. Первая остановка — разрушенная во время войны ГЭС в посёлке Ляскеля. Здесь отлично видно, как со временем природа побеждает все человеческие творения.

Затем посетим водопад 9 мая, водопады Нижняя и Верхняя Койриноя, а также водопады «Белые мосты». У каждого водопада своя особая энергетика.

В завершение дня поищем драгоценные камни на гранатовым прииске — здесь легко можно почувствовать себя искателем сокровищ! Вернёмся на базу, поужинаем и отдохнем.

Водопады Карелии: Койриноя и Белые мостыВодопады Карелии: Койриноя и Белые мостыВодопады Карелии: Койриноя и Белые мостыВодопады Карелии: Койриноя и Белые мосты
4 день

Пляжи Ладожского озера

Сегодня расслабленный день. После завтрака отдыхаем на пляже, купаемся и загораем. Можем прогуляться до поселка Микли и полазать в верёвочной парке.

Вечером вас будет ждать торжественный прощальный ужин.

Пляжи Ладожского озераПляжи Ладожского озераПляжи Ладожского озераПляжи Ладожского озера
5 день

Сортавала и дополнительные экскурсии

Завтракаем, собираем вещи и едем Сортавалу. Там можно заказать дополнительную экскурсию: отправиться на остров Валаам или прокатиться на катере к Ладожским шхерам (за дополнительную плату). Можно просто погулять по Сортавале — уютном городке с финскими зданиями.

В 18:45 от вокзала отправляется Ласточка до Санкт-Петербурга с прибытием в 22:43.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 05:45
Завершение: Сортавала, железнодорожный вокзал, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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