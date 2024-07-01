Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 990 ₽
Описание
Организационные детали
Условия отмены:
1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования – возврат 100% стоимости тура.
2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия – возврат 50% стоимости тура.
3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия – возврат не осуществляется.
4) если Вы найдёте себе замену – возврат 100% стоимости тура.
Список необходимых вещей:
Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка, джинсы.
Яркие вещи для личных фотосессий (Красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья).
Удобные кроссовки или походные ботинки.
Средства личной гигиены.
Солнцезащитные очки, крем от загара. Обязательно много средства от комаров.
Документы и деньги.
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней).
Мобильный телефон, камера, павербанк.
Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.
Программа тура по дням
Ретропоезд и горный парк «Рускеала»
Встречаемся на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге в 05:45 и в 06:15 на Ласточке поедем в Сортавалу. Прибудем в 10:20 и отправляемся на экскурсионном ретро-поезде до горного парка Рускеала. В 11:50 приезжаем в Рускеалу и отправляемся на экскурсию. Вы увидите живописный мраморный карьер, голубое озеро, а потом заглянете в необычный музей «Обитель Ангелов». Пообедаем в кафе «Русколка» (не входит в стоимость). В 16 часов отправимся к легендарным водопадам Рускеалы, где снимали сцены к фильму «А зори здесь Тихие». В 18 вечера будет трансфер на базу отдыха: заселимся и поужинаем.
Треккинг по берегу Ладожского озера
Завтракаем и отправляемся на длинную пешую прогулку. Побываем в Церкви Ильи Пророка.
Окунемся в историю, посетив развалины Церкви Кирха — памятник культурного наследия с 1851 года. Внутри расположен музей деревянной скульптуры «Город ангелов». Главная «фишка» этого дня — прогулка по маленькому и уютному городку Лахденпохья, расположенному на берегу Ладожского озера. Заглянем в уединенные часовни и городские скверы, а вечером вернёмся обратно на базу и поужинаем.
Водопады Карелии: Койриноя и Белые мосты
После завтрака едем к водопадам. Первая остановка — разрушенная во время войны ГЭС в посёлке Ляскеля. Здесь отлично видно, как со временем природа побеждает все человеческие творения.
Затем посетим водопад 9 мая, водопады Нижняя и Верхняя Койриноя, а также водопады «Белые мосты». У каждого водопада своя особая энергетика.
В завершение дня поищем драгоценные камни на гранатовым прииске — здесь легко можно почувствовать себя искателем сокровищ! Вернёмся на базу, поужинаем и отдохнем.
Пляжи Ладожского озера
Сегодня расслабленный день. После завтрака отдыхаем на пляже, купаемся и загораем. Можем прогуляться до поселка Микли и полазать в верёвочной парке.
Вечером вас будет ждать торжественный прощальный ужин.
Сортавала и дополнительные экскурсии
Завтракаем, собираем вещи и едем Сортавалу. Там можно заказать дополнительную экскурсию: отправиться на остров Валаам или прокатиться на катере к Ладожским шхерам (за дополнительную плату). Можно просто погулять по Сортавале — уютном городке с финскими зданиями.
В 18:45 от вокзала отправляется Ласточка до Санкт-Петербурга с прибытием в 22:43.