Туры по заброшенным местам Санкт-Петербурга

Найдено 3 тура в категории «Заброшенные места» в Санкт-Петербурге, цены от 8 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 18 часов
2 отзыва
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490 за человека
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 05:45
1 июля в 05:45
44 990 за человека
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
14 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    30 апреля 2024
    «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
    В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
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    много новых интересных мест. Минусы конечно тоже есть. Я бы сократила мини экскурсии, например, как музей город Ангелов, крепость Корела и дала бы возможность в более спокойном темпе путешественникам наслаждаться отдыхом. А то даже обед порой приходилось запихивать в себя в темпе вальса, чтобы успеть за группой. Не посетили во 2-й день залив Кирьявалахти и музей Кронида Гоголева, хотя было заявлено в программе. Также не посетили храм Коневской иконы Божией матери. Также не хватило времени чтобы пойти на экскурсию в саму крепость Корела. Нам дали на все про все 15 минут. Поэтому ожидание программы и реальности совпало не на 100%. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Заброшенные места»

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  1. «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
  2. В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
  3. По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 тура от 8 490 до 44 990. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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