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Авторский тур
1 день 18 часов
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 05:45
1 июля в 05:45
44 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
14 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена30 апреля 2024В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Заброшенные места»
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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 тура от 8 490 до 44 990. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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