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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
«На этой экскурсии вы увидите все сокровища Карелии: мраморный каньон Рускеала и мощные водопады, Музей резьбы по дереву и ладожские шхеры»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
«Сегодня после завтрака вас ждёт водная прогулка — прокатимся на катере по Ладожским шхерам»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«В этот раз мы отправимся на берег Ладожского озера, в залив Лехмалахти»
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
5 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 05:45
«Прокатимся на настоящем ретропоезде, увидим мраморный карьер природного парка Рускеала, устроим треккинг в Лахденпохью, позагораем на песчаном пляже Ладожского озера и насладимся свежестью водопадов Койриноя и Белые мосты»
1 июля в 05:45
44 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
«Во второй день прокатимся на моторных лодках к Ладожским шхерам и поднимемся на смотровую площадку на острове, чтобы посмотреть на всю красоту сверху»
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина27 мая 2024Поездка понравилась. Много интересной информации.
- ССергей26 мая 2024Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
- ДДарья21 мая 2024Одни самых прекрасных видов Росси! Чудесный, понимающий ГИД Оксана! Красато, чистота и море впечатлений. Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и
- ННадежда18 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняДобрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
- ННаталья12 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняКлассное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
- ЛЛилия11 мая 2024Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
- ТТатьяна2 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняОчень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ААнастасия14 декабря 2023Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса! Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ладожское озеро»
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