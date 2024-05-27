Туры на Ладожское озеро из Санкт-Петербурга

Найдено 6 туров в категории «Ладожское озеро» в Санкт-Петербурге, цены от 5 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
37 отзывов
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
«На этой экскурсии вы увидите все сокровища Карелии: мраморный каньон Рускеала и мощные водопады, Музей резьбы по дереву и ладожские шхеры»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250 за человека
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
80 отзывов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990 за человека
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
«Сегодня после завтрака вас ждёт водная прогулка — прокатимся на катере по Ладожским шхерам»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900 за человека
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«В этот раз мы отправимся на берег Ладожского озера, в залив Лехмалахти»
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
5 900 за человека
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 05:45
«Прокатимся на настоящем ретропоезде, увидим мраморный карьер природного парка Рускеала, устроим треккинг в Лахденпохью, позагораем на песчаном пляже Ладожского озера и насладимся свежестью водопадов Койриноя и Белые мосты»
1 июля в 05:45
44 990 за человека
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
«Во второй день прокатимся на моторных лодках к Ладожским шхерам и поднимемся на смотровую площадку на острове, чтобы посмотреть на всю красоту сверху»
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Поездка понравилась. Много интересной информации.
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
  • Д
    Дарья
    21 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Одни самых прекрасных видов Росси! Чудесный, понимающий ГИД Оксана! Красато, чистота и море впечатлений. Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и
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    природа ашеломительна! Экскурсовод в "Городе ангелов", рассказывал так интересно, захватывающее, с ноткой юмора, что я впервые слушала Отель тоже очень крутой и уютный! В следующем году, я вернусь туда!

  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
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    чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
    Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Очень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • А
    Анастасия
    14 декабря 2023
    Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
    Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса! Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и
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    мы пропитались умиротворяющей атмосферой самых разных уголков региона, смогли замедлиться в наслаждение местной жизнью и природой, прочувствовать по настоящему захватывающие дух виды и посмотреть на необычные для туризма места. Огромное спасибо Александру и Наталье за отличную организацию, комфортное и безопасное передвижение; все было предусмотрено и продумано за нас в этой поездке, мы наслаждались вкусной едой и могли не думать о всех бытовых заботах. Эта поездка подарила нам яркие впечатления от Карелии и мы остаемся на связи с Александром для будущих приключений!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ладожское озеро»

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  2. Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
  3. Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
  4. Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
  5. В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ладожское озеро" можно забронировать 6 авторских туров от 5 900 до 44 990. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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