Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации

5
1 отзыв
Ещё не бывали в Карелии или хотите увидеть её с новой стороны? Вам с нами! За 3 дня мы посетим главные достопримечательности и места, которые не показывают в большинстве туров.

Днём в удобном темпе будем знакомиться с интересными локациями, а вечерами — наслаждаться спокойствием в живописных отелях.

Побываем на знаменитом Мраморном каньоне и полюбуемся водопадами, поднимемся на гору Паасо и колокольню заброшенной лютеранской кирхи.

Прокатимся вдоль изрезанных каменистых берегов национального парка, желающие расслабятся в чане с тёплой водой с видом на озеро.

Пейзажи запомнятся вам надолго, истории, которые вы услышите, будут увлекательными, а места, где будем обедать и ужинать порадуют отличной кухней и сервисом.
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Ближайшие даты:
24
мая
21
июн
28
июн
26
июл
23
авг
13
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. В коттеджах и глэмпинге. Размещение 2- и 3-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Лосевские пороги, крепость Корела, заброшенная кирха, парк «Долина водопадов», отдых в глэмпинге

Встречаемся и по трассе Приозёрского шоссе отправляемся в сторону Карелии. Остановимся на Лосевских порогах бурной реки Вуокса. Насладимся свежестью от воды и полюбуемся мощью стихии. Пройдёмся по территории крепости Корела 14-го века, за свою историю принадлежавшей Швеции, Финляндии и России. Её башни и кладка стен до сих пор напоминают о прошлом владычестве шведов над северными землями. Через час сделаем остановку у заброшенной финской кирхи в Лумивааре. Рассмотрим сохранившиеся фрагменты настенной росписи, поднимемся на колокольню и позвоним в колокол. Церковь находится в стороне от дороги, в уединённом месте в окружении лесов — вы сможете ощутить атмосферу спокойствия и умиротворения, царящую здесь.

После прогуляемся по деревянным дорожкам парка «Долина водопадов» вдоль реки Ихаланйоки, снова посмотрим на бурные пороги, увидим старую мельницу.
Пообедав в кафе, доберёмся до глэмпинга и разместимся в уютных шатрах. У вас останется свободное время, чтобы погулять, при желании погреться в баньке или чане с тёплой водой, поплавать на сапах. А в конце насыщенного дня вы узнаете, как крепко и сладко спится под щебетание птиц, шелест листвы и плеск рыбы в озере.

Лосевские пороги, крепость Корела, заброшенная кирха, парк «Долина водопадов», отдых в глэмпингеЛосевские пороги, крепость Корела, заброшенная кирха, парк «Долина водопадов», отдых в глэмпингеЛосевские пороги, крепость Корела, заброшенная кирха, парк «Долина водопадов», отдых в глэмпингеЛосевские пороги, крепость Корела, заброшенная кирха, парк «Долина водопадов», отдых в глэмпингеЛосевские пороги, крепость Корела, заброшенная кирха, парк «Долина водопадов», отдых в глэмпингеЛосевские пороги, крепость Корела, заброшенная кирха, парк «Долина водопадов», отдых в глэмпингеЛосевские пороги, крепость Корела, заброшенная кирха, парк «Долина водопадов», отдых в глэмпингеЛосевские пороги, крепость Корела, заброшенная кирха, парк «Долина водопадов», отдых в глэмпингеЛосевские пороги, крепость Корела, заброшенная кирха, парк «Долина водопадов», отдых в глэмпинге
2 день

Водная прогулка, водопад Ахвенкоски, парк «Рускеала», гора Паасо

Сегодня после завтрака вас ждёт водная прогулка — прокатимся на катере по Ладожским шхерам. Вы посмотрите на каменистые берега островов, хвойные леса и живописные бухты. Вернувшись на берег, держим путь к водопаду Ахвенкоски — каскадам на лесной речке в окружении гранитных уступов, где проходили съёмки таких фильмов, как «А зори здесь тихие…», «Тёмный мир».

Затем отправимся в самое знаменитое место Карелии — горный парк «Рускеала». Увидим его главную достопримечательность — Мраморный каньон с отвесными берегами и кристально чистой водой.
После возвращения в город Сортавала (при желании можно доехать на ретропоезде за доплату) поднимемся на гору Паасо, откуда открывается завораживающая панорама города и лесов. Вечером поужинаем и отдохнём в уединённом загородном клубе.

Водная прогулка, водопад Ахвенкоски, парк «Рускеала», гора ПаасоВодная прогулка, водопад Ахвенкоски, парк «Рускеала», гора ПаасоВодная прогулка, водопад Ахвенкоски, парк «Рускеала», гора ПаасоВодная прогулка, водопад Ахвенкоски, парк «Рускеала», гора ПаасоВодная прогулка, водопад Ахвенкоски, парк «Рускеала», гора ПаасоВодная прогулка, водопад Ахвенкоски, парк «Рускеала», гора ПаасоВодная прогулка, водопад Ахвенкоски, парк «Рускеала», гора Паасо
3 день

Водопад Белые мосты, Ляскельская ГЭС

Утром отправимся к самому высокому водопаду Карелии — Белые мосты (Юканкоски). «Братья-падуны», как их называют местные, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, разделяющий течение, в результате чего образовались два мощных водопада. По пути насладимся пейзажами, проедем по местности, которую за сходство сравнивают с норвежскими фьордами. В посёлке Ляскеля посомотрим на Ляскельскую ГЭС, построенную финнами в конце 19-го века, с которой открывается вид на бумажную фабрику. По прибытии послушаем успокаивающий шум воды и полюбуемся сверкающими на солнце брызгами. Напоследок посетим мемориал советским и финским воинам, павшим в годы Зимней войны.

Водопад Белые мосты, Ляскельская ГЭСВодопад Белые мосты, Ляскельская ГЭС

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Санкт-Петербург - Карелия - Санкт-Петербург
  • Входные билеты по программе
  • Проживание
  • Сопровождение
  • Завтраки
  • Прогулки на сапах
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды и ужины
  • Билеты на поезд «Рускеальский экспресс» (по желанию)
  • Посещение бани и купание в чане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
Завершение: Санкт-Петербург, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
14 дек 2023
Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса!

Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и мы пропитались умиротворяющей атмосферой самых разных уголков региона, смогли замедлиться в наслаждение местной жизнью и природой, прочувствовать по настоящему захватывающие дух виды и посмотреть на необычные для туризма места.

Огромное спасибо Александру и Наталье за отличную организацию, комфортное и безопасное передвижение; все было предусмотрено и продумано за нас в этой поездке, мы наслаждались вкусной едой и могли не думать о всех бытовых заботах.

Эта поездка подарила нам яркие впечатления от Карелии и мы остаемся на связи с Александром для будущих приключений!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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