Встречаемся и по трассе Приозёрского шоссе отправляемся в сторону Карелии. Остановимся на Лосевских порогах бурной реки Вуокса. Насладимся свежестью от воды и полюбуемся мощью стихии. Пройдёмся по территории крепости Корела 14-го века, за свою историю принадлежавшей Швеции, Финляндии и России. Её башни и кладка стен до сих пор напоминают о прошлом владычестве шведов над северными землями. Через час сделаем остановку у заброшенной финской кирхи в Лумивааре. Рассмотрим сохранившиеся фрагменты настенной росписи, поднимемся на колокольню и позвоним в колокол. Церковь находится в стороне от дороги, в уединённом месте в окружении лесов — вы сможете ощутить атмосферу спокойствия и умиротворения, царящую здесь.

После прогуляемся по деревянным дорожкам парка «Долина водопадов» вдоль реки Ихаланйоки, снова посмотрим на бурные пороги, увидим старую мельницу.

Пообедав в кафе, доберёмся до глэмпинга и разместимся в уютных шатрах. У вас останется свободное время, чтобы погулять, при желании погреться в баньке или чане с тёплой водой, поплавать на сапах. А в конце насыщенного дня вы узнаете, как крепко и сладко спится под щебетание птиц, шелест листвы и плеск рыбы в озере.