Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Днём в удобном темпе будем знакомиться с интересными локациями, а вечерами — наслаждаться спокойствием в живописных отелях.
Побываем на знаменитом Мраморном каньоне и полюбуемся водопадами, поднимемся на гору Паасо и колокольню заброшенной лютеранской кирхи.
Прокатимся вдоль изрезанных каменистых берегов национального парка, желающие расслабятся в чане с тёплой водой с видом на озеро.
Пейзажи запомнятся вам надолго, истории, которые вы услышите, будут увлекательными, а места, где будем обедать и ужинать порадуют отличной кухней и сервисом.
мая
июн
июн
июл
авг
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Проживание. В коттеджах и глэмпинге. Размещение 2- и 3-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Лосевские пороги, крепость Корела, заброшенная кирха, парк «Долина водопадов», отдых в глэмпинге
Встречаемся и по трассе Приозёрского шоссе отправляемся в сторону Карелии. Остановимся на Лосевских порогах бурной реки Вуокса. Насладимся свежестью от воды и полюбуемся мощью стихии. Пройдёмся по территории крепости Корела 14-го века, за свою историю принадлежавшей Швеции, Финляндии и России. Её башни и кладка стен до сих пор напоминают о прошлом владычестве шведов над северными землями. Через час сделаем остановку у заброшенной финской кирхи в Лумивааре. Рассмотрим сохранившиеся фрагменты настенной росписи, поднимемся на колокольню и позвоним в колокол. Церковь находится в стороне от дороги, в уединённом месте в окружении лесов — вы сможете ощутить атмосферу спокойствия и умиротворения, царящую здесь.
После прогуляемся по деревянным дорожкам парка «Долина водопадов» вдоль реки Ихаланйоки, снова посмотрим на бурные пороги, увидим старую мельницу.
Пообедав в кафе, доберёмся до глэмпинга и разместимся в уютных шатрах. У вас останется свободное время, чтобы погулять, при желании погреться в баньке или чане с тёплой водой, поплавать на сапах. А в конце насыщенного дня вы узнаете, как крепко и сладко спится под щебетание птиц, шелест листвы и плеск рыбы в озере.
Водная прогулка, водопад Ахвенкоски, парк «Рускеала», гора Паасо
Сегодня после завтрака вас ждёт водная прогулка — прокатимся на катере по Ладожским шхерам. Вы посмотрите на каменистые берега островов, хвойные леса и живописные бухты. Вернувшись на берег, держим путь к водопаду Ахвенкоски — каскадам на лесной речке в окружении гранитных уступов, где проходили съёмки таких фильмов, как «А зори здесь тихие…», «Тёмный мир».
Затем отправимся в самое знаменитое место Карелии — горный парк «Рускеала». Увидим его главную достопримечательность — Мраморный каньон с отвесными берегами и кристально чистой водой.
После возвращения в город Сортавала (при желании можно доехать на ретропоезде за доплату) поднимемся на гору Паасо, откуда открывается завораживающая панорама города и лесов. Вечером поужинаем и отдохнём в уединённом загородном клубе.
Водопад Белые мосты, Ляскельская ГЭС
Утром отправимся к самому высокому водопаду Карелии — Белые мосты (Юканкоски). «Братья-падуны», как их называют местные, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, разделяющий течение, в результате чего образовались два мощных водопада. По пути насладимся пейзажами, проедем по местности, которую за сходство сравнивают с норвежскими фьордами. В посёлке Ляскеля посомотрим на Ляскельскую ГЭС, построенную финнами в конце 19-го века, с которой открывается вид на бумажную фабрику. По прибытии послушаем успокаивающий шум воды и полюбуемся сверкающими на солнце брызгами. Напоследок посетим мемориал советским и финским воинам, павшим в годы Зимней войны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Санкт-Петербург - Карелия - Санкт-Петербург
- Входные билеты по программе
- Проживание
- Сопровождение
- Завтраки
- Прогулки на сапах
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды и ужины
- Билеты на поезд «Рускеальский экспресс» (по желанию)
- Посещение бани и купание в чане
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и мы пропитались умиротворяющей атмосферой самых разных уголков региона, смогли замедлиться в наслаждение местной жизнью и природой, прочувствовать по настоящему захватывающие дух виды и посмотреть на необычные для туризма места.
Огромное спасибо Александру и Наталье за отличную организацию, комфортное и безопасное передвижение; все было предусмотрено и продумано за нас в этой поездке, мы наслаждались вкусной едой и могли не думать о всех бытовых заботах.
Эта поездка подарила нам яркие впечатления от Карелии и мы остаемся на связи с Александром для будущих приключений!