Отправляйтесь в Кронштадт, город морской славы, где каждый уголок пропитан историей. Еще совсем недавно он был закрытым городом. Но сегодня мы можем свободно посетить его. Мы приглашаем вас познакомиться с этим удивительным местом.
До Кронштадта вы быстро и удобно доберетесь на метеоре, а на острове вас ждет увлекательная экскурсия с нашим гидом.
До Кронштадта вы быстро и удобно доберетесь на метеоре, а на острове вас ждет увлекательная экскурсия с нашим гидом.
Описание экскурсииКронштадт — знаменитый город морской славы, возведенный Петром I, который привлекает тысячи туристов своей монументальностью. Мы предлагаем вам познакомиться с этим интереснейшим городом, узнать любопытные исторические факты о нем, увидеть величественные архитектурно-исторические памятники, неразрывно связанные с историей военно-морского флота и просто приятно провести время в этом удивительном портовом городе. Дорога до Кронштадта предстоит недолгая, судно «Метеор» доставит вас до точки назначения максимально быстро и комфортно. О маршруте Метеор пройдет по центральной Невы, где вы увидите: Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны. Затем теплоход обогнет Стрелку Васильевского острова и по Малой Неве выйдет в Финский залив. Во время всего путешествия до Кронштадта гид на борту теплохода будет рассказывать об истории этого знаменитого города, о подвигах, которые совершались в его честь. Программа экскурсии:
- 11:30 — отправление, трансфер в Кронштадт по специальному маршруту с аудио сопровождением с осмотром фортов с борта Метеора, краткая информация о Кронштадте и фортах;
- 12:45 — прибытие в Кронштадт;
- 13:00–14:00 пешая прогулка по Кронштадту без посещения Морского Собора (с информированием о достопримечательностях по маршруту): Сбор группы у Петровской пристани — Петровский парк — осмотр памятника Петру I — выход по Усть-Рогатке к Доковому мосту и доку Петра Великого — далее мимо сквера Попова и Минного Офицерского класса — выход к Коммунистической улице — Морской собор с осмотром памятников на Якорной площади;
- 14:00–15:30 свободное время;
- 15:45 — отправление из Кронштадта;
• 16:45–17:00 прибытие в Санкт-Петербург. Маршрут пешей прогулки:
- Прогулка рассчитана по времени на 50–60 мин.;
- Сбор группы у Петровской пристани;
- Петровский парк, осмотр памятника Петру I, выход по Усть-Рогатке, к Доковому мосту и доку Петра Великого;
• Далее — мимо сквера Попова и Минного Офицерского класса выход к Коммунистической улице, к Морскому собору, с осмотром памятников на Якорной площади. Организационные детали:
- Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
- На судно можно зайти только при предъявлении бумажного или электронного билета;
- План прогулки может быть незначительно изменен;
- На выбор доступны следующие категории билетов: Стандарт (задний салон), Комфорт (средний салон). Со схемой примерного расположения мест по категориям можно ознакомиться в галерее фотографий;
- Дети до трех лет могут пройти бесплатно, но им не предоставят отдельного места;
• Экскурсию могут отменить из-за плохой погоды. Если экскурсию отменили, вы сможете изменить дату поездки или вернуть билет. Обращаем ваше внимание:
- Прогулка проходит только на русском языке;
- Посадка осуществляется на причале «Спуск со львами» (Адмиралтейская наб., д. 2);
- При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет будет считаться недействительным;
- Все места на суднах «Метеор» расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.
- Салон бизнес-класса расположен в носовой части судна с панорамным обзором.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Standard Взрослый (С экскурсией)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|Standard Детский (3-12 лет) (С экскурсией)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|Comfort+ Взрослый (С экскурсией)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|Comfort+ Детский (3-12 лет) (С экскурсией)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|Comfort Взрослый (С экскурсией)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|Comfort Детский (3-12 лет) (С экскурсией)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|Standard Льготный (С экскурсией)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|Comfort Льготный (С экскурсией)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|Comfort+ Льготный (С экскурсией)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|(Стандарт) Льготный билет (дети от 13 лет, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|(Стандарт) Взрослый билет
|от 9 999 999 999 999 ₽
|(Комфорт) Льготный билет (дети от 13 лет, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|(Комфорт) Взрослый билет
|от 9 999 999 999 999 ₽
|(Стандарт) Детский билет (3-12 лет) (с местом)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|(Комфорт) Детский билет (3-12 лет) (с местом)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|(Комфорт у окна) Взрослый
|от 9 999 999 999 999 ₽
|(Комфорт у окна) Студент/Пенсионер/Школьник
|от 9 999 999 999 999 ₽
|(Комфорт у окна) Детский от 3 до 12 лет
|от 9 999 999 999 999 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нева
- Финский Залив
- Кронштадт
- Петровский парк
- Памятник Петру I
- Усть-Рогатка
- Доковому мосту и доку Петра Великого
- Сквер Попова и Минного Офицерского класса
- Морской собор
- Памятники на Якорной площади
Что включено
- Путешествие на теплоходе с экскурсионной программой
- Пешеходная обзорная экскурсия по г. Кронштадт (если вы купили билет категории / «С экскурсией/»)
- Билеты с местами по выбору
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Университетская наб. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 127 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Уютно тепло и быстро. Вежливые Внимательные!! По пути показали и рассказали о Многом. Время пролетело быстро. Рекомендую вмем!!! Спасибо
А
Экскурсией осталась довольна, специально покупала на Метеор ради морской прогулки в сопровождении гида. Теплоход понравился, но я бы разнообразила меню буфета, добавить снеков и соков)). Экскурсия по Кронштадту понравилась (гид
Ю
Для людей, интересующихся историей Родины, будет очень познавательно.
Сам Кронштадт место очень атмосферное, застывшее во времени.
Экскурсия от работника музея очень содержательная, приятно слушать человека,, посвященного своему делу.
Сам Кронштадт место очень атмосферное, застывшее во времени.
Экскурсия от работника музея очень содержательная, приятно слушать человека,, посвященного своему делу.
Д
Во второй части метеора абсолютно не слышно аудиогида, который говорит по пути до Кронштадта. Хотелось бы послушать)
В остальном ок,внутри чисто, организация в порядке.
В остальном ок,внутри чисто, организация в порядке.
Н
ЭКСКУРСИЯ удобная, познавательная. Единственный минус сломался Метеор, но это уже дело случая.
А
Экскурсия понравилась!! Только хотелось бы больше свободного времени самостоятельно посмотреть.. походить…)))
S
Форты не были показаны, хотя входили в программу экскурсии. За это минус одна звезда
Н
Забронировали заранее на сайте sputnik 8. Купили билеты стандарт. Не было возможности выбора места. Попали в заднюю часть метеора. Там очень шумно и не слышна аудиоэкскурсия по пути в Кронштадт.
А
Ездил без экскурсии, просто до Кронштадта в одну строну. Единственный минус это цена, слишком завышена для такой поездки. Обратно вернулся на автобусе за 85 рублей, всего минут на 20 дольше ехали. Если бы цена была доступна, то езди бы бы всегда в Кронштадт и обратно на метеоре.
Т
- Ну и где осмотр фортов, зачем ввели нас в заблуждение?
- Очень долго ждем посадки.
- Программа не озвучена вообще.
- Очень долго ждем посадки.
- Программа не озвучена вообще.
T
К фортам даже не приближались (зачем писать с осмотром фортов?)
Ф
Об осмотре фортов ложная информация. Осмотра фортов не было.
Плохо работала аппаратура с наушниками. Цена не соответствует качеству. Хотелось бы получить компенсацию за испорченное настроение.
Плохо работала аппаратура с наушниками. Цена не соответствует качеству. Хотелось бы получить компенсацию за испорченное настроение.
Г
Понравилось, но были нюансы.
Например осмотра фортов я не припомню, мы видели только то что видно с берега, это вообще не впечатлило, считай ничего не видели.
Хорошо рассказано история города, однако я так и не поняла чем сейчас живёт город, чем занимаются его жители.
Понравился рассказ об исторических личностях и их роли.
Например осмотра фортов я не припомню, мы видели только то что видно с берега, это вообще не впечатлило, считай ничего не видели.
Хорошо рассказано история города, однако я так и не поняла чем сейчас живёт город, чем занимаются его жители.
Понравился рассказ об исторических личностях и их роли.
М
О фордах, в описании экскурсии, громко сказано! Фордов не видела. Хорошо прокатились.
Гид по Кронштадту понравился.
Гид по Кронштадту понравился.
Л
Обман. Осмотра фортов не было.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией»
-
19%
Групповая
Кронштадт с теплоходной прогулкой по фортам
Начало: Санкт-Петербург
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
2600 ₽
3200 ₽ за человека
Групповая
Расписание: Ежедневно в 11:00
1950 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Скоростной катамаран/метеор в Кронштадт и обратно
Начало: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб., д. 36
Расписание: Суббота и воскресение в 10:15
2100 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Поездка в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и водная прогулка между фортами
Познакомиться с прошлым и настоящим города фортов на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
22 мая в 10:00
29 мая в 10:00
5500 ₽ за человека
от 900 ₽ за человека