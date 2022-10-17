N Nina_mla Уютно тепло и быстро. Вежливые Внимательные!! По пути показали и рассказали о Многом. Время пролетело быстро. Рекомендую вмем!!! Спасибо

А Анна читать дальше уменьшить Александр). Жаль, маловато времени для самостоятельной прогулки, еще бы час добавить. Повезло с погодой, было тепло и солнечно, впечатления остались прекрасные. В экскурсии заявлен осмотр фортов с Финского залива, по факту этого нет. Всё остальное было замечательно. Экскурсией осталась довольна, специально покупала на Метеор ради морской прогулки в сопровождении гида. Теплоход понравился, но я бы разнообразила меню буфета, добавить снеков и соков)). Экскурсия по Кронштадту понравилась (гид

Ю Юрий Для людей, интересующихся историей Родины, будет очень познавательно.

Сам Кронштадт место очень атмосферное, застывшее во времени.

Экскурсия от работника музея очень содержательная, приятно слушать человека,, посвященного своему делу.

Д Дарья Во второй части метеора абсолютно не слышно аудиогида, который говорит по пути до Кронштадта. Хотелось бы послушать)

В остальном ок,внутри чисто, организация в порядке.

Н НАДЕЖДА ЭКСКУРСИЯ удобная, познавательная. Единственный минус сломался Метеор, но это уже дело случая.

А Анастасия Экскурсия понравилась!! Только хотелось бы больше свободного времени самостоятельно посмотреть.. походить…)))

S Sirenamv Форты не были показаны, хотя входили в программу экскурсии. За это минус одна звезда

Н Наталья читать дальше уменьшить В программе был заявлен обзор фортов, но к ним даже не подплывали. Пешеходную экскурсию проводила Маргарита. Очень интересно, познавательно и информативно. Пешеходная экскурсия проведена на высоте.

Отплыв из Кронштадта был задержан на 1.5 часа, что привело к сбою дальнейшей нашей программы. Забронировали заранее на сайте sputnik 8. Купили билеты стандарт. Не было возможности выбора места. Попали в заднюю часть метеора. Там очень шумно и не слышна аудиоэкскурсия по пути в Кронштадт.

А Александр Ездил без экскурсии, просто до Кронштадта в одну строну. Единственный минус это цена, слишком завышена для такой поездки. Обратно вернулся на автобусе за 85 рублей, всего минут на 20 дольше ехали. Если бы цена была доступна, то езди бы бы всегда в Кронштадт и обратно на метеоре.

Т Татьяна - Ну и где осмотр фортов, зачем ввели нас в заблуждение?

- Очень долго ждем посадки.

- Программа не озвучена вообще.

T Troica44 К фортам даже не приближались (зачем писать с осмотром фортов?)

Ф Фильков Об осмотре фортов ложная информация. Осмотра фортов не было.

Плохо работала аппаратура с наушниками. Цена не соответствует качеству. Хотелось бы получить компенсацию за испорченное настроение.

Г Гуляева Понравилось, но были нюансы.

Например осмотра фортов я не припомню, мы видели только то что видно с берега, это вообще не впечатлило, считай ничего не видели.

Хорошо рассказано история города, однако я так и не поняла чем сейчас живёт город, чем занимаются его жители.

Понравился рассказ об исторических личностях и их роли.

М Марина О фордах, в описании экскурсии, громко сказано! Фордов не видела. Хорошо прокатились.

Гид по Кронштадту понравился.