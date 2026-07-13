История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
В группе до 15 человек вы отправитесь в город-крепость, расположенный на острове Котлин. Перед вами развернётся славное трёхвековое прошлое Кронштадта. Вы осознаете его историческую роль, осмотрите легендарные фортификации и другие старинные памятники. Посетите главный Морской собор Российской империи. А также сможете прокатиться на кораблике между фортами или посетить музей-макет.
⚓ Вы проследите путь развития города от основания до наших дней. ⚓ Узнаете, какую роль в судьбе страны сыграла крепость, построенная на острове Котлин в начале 18 века. ⚓ Познакомитесь со знаковыми постройками разных эпох. ⚓ Гид расскажет, где находится нулевая отметка уровня моря для России и почему на Обводном канале установлен памятник рыбке. ⚓ Кроме того, вы выясните происхождение названий местных площадей и причины, по которым Кронштадт получил звание города-мятежника.
В нашей программе: Синий мост Обводного канала и Кронштадтский футшток, памятник колюшке, Итальянский дворец и пруд, Голландская кухня, Никольский военно-морской собор, Петровский сад, Якорная площадь и памятник С. Макарова
⛴ Прогулка на кораблике (летом) В течение дня — время будет зависеть от загруженности кораблей — вы сможете совершить водную прогулку между фортами.
🏛 Посещение музея-макета фортов (в холодный сезон или непогоду) В музее, расположенном в Голландской кухне, на детальных макетах вы рассмотрите устройство фортификаций. Узнаете о героических подвигах и о том, как, на протяжении 250 лет форты держали фарватер Финского залива на замке, не позволяя неприятелю подойти к Северной столице. А затем осмотрите их с берега Купеческой гавани.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида
Дополнительно оплачивается водная прогулка между фортами (1100 ₽ — взрослый, 1000 ₽ — дети/пенсионеры) и музей-макет фортов зимой или в непогоду (650 ₽ — взрослый, 550 ₽ — дети)
Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослых
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4050 ₽
Дети до 14 лет
3800 ₽
Пенсионеры
3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 8720 туристов
В туризме работаю с 2018 года и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мне отдаться делу не на 100, а на читать дальшеуменьшить
200%. Я увлекаюсь историей городов и живших в них людей. И именно это позволяет мне создать уникальные экскурсии, а также привнести новое в уже, казалось бы, хорошо известное и знакомое. Я работаю с командой гидов. Это проверенные, аккредитованные правительством Санкт-Петербурга, ответственные коллеги, который помогут вам покорить наш прекрасный город. Также мы организуем многодневные туры в другие страны.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Прекрасная экскурсия, очень хороший и начитанный экскурсовод! Всё интересно рассказала, мы остались под большим впечатлением. Были в Кронштадте один раз от другого организатора, но не получили даже половины впечатлений, которые подарили нам в этот раз!
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Екатерина
Спасибо за интересную экскурсию! Очень хотела побывать в Кронштадте, экскурсию нашла буквально накануне. Евгения практически сразу написала с уточняющими вопросами. Выезд по времени ровно как заявлено, микроавтобус уже ждал. Вернулись читать дальшеуменьшить
также как было обещано. Посетили Никольскую площадь и собор, Петровский парк, Музей Фортов и много небольших, но интересных своей историей мест Кронштадта. В нашей группе были только девушки/женщины. И Евгения смогла легко и интересно донести информацию о по сути военном, «мужском» городе. Благодарю!
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Оксана
Хорошая экскурсия, комфортное количество экскурсантов, для первого посещения Кронштадта, думаю, достаточно. Следует учитывать, что в рамках экскурсионной программы мало что успеют показать, поэтому если хочется вдоволь погулять, это самостоятельно. Музей макетов фортов-это отдельная пятерка, очень познавательно и интересно.
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А
Анастасия
Спасибо большое гид Евгении. Приятно слушать. Музей невероятный🫶, собор внутри очень красивый. Рекомендую не пожалеете
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Е
Елена
Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид Наталья чудесно провела экскурсию.
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В
Виктория
Гид Людмила очень интересно и понятно рассказала большое количество материала. Супер экскурсия ☺️
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