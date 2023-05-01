История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия по Кронштадту
⚓ Вы проследите путь развития города от основания до наших дней.
⚓ Узнаете, какую роль в судьбе страны сыграла крепость, построенная на острове Котлин в начале 18 века.
⚓ Познакомитесь со знаковыми постройками разных эпох.
⚓ Гид расскажет, где находится нулевая отметка уровня моря для России и почему на Обводном канале установлен памятник рыбке.
⚓ Кроме того, вы выясните происхождение названий местных площадей и причины, по которым Кронштадт получил звание города-мятежника.
В нашей программе: Синий мост Обводного канала и Кронштадтский футшток, Памятник колюшке, Итальянский дворец и пруд, Голландская кухня, Никольский военно-морской собор, Петровский сад, Якорная площадь и Памятник С. Макарова
⛴ Прогулка на кораблике (летом)
В течение дня — время будет зависеть от загруженности кораблей — вы сможете совершить водную прогулку между фортами.
🏛 Посещение музея-макета фортов (в холодный сезон или непогоду)
В музее, расположенном в Голландской кухне, на детальных макетах вы рассмотрите устройство фортификаций. Узнаете о героических подвигах и о том, как, на протяжении 250 лет форты держали фарватер Финского залива на замке, не позволяя неприятелю подойти к Северной столице. А затем осмотрите их с берега Купеческой гавани.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида
- Дополнительно оплачивается водная прогулка между фортами (950 руб. — взрослый, 850 руб. — дети/пенсионеры) и музей-макет фортов зимой или в непогоду (550 руб. — взрослый, 450 руб. — дети)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник и четверг в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и четверг в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.