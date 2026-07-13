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Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе

История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
В группе до 15 человек вы отправитесь в город-крепость, расположенный на острове Котлин. Перед вами развернётся славное трёхвековое прошлое Кронштадта. Вы осознаете его историческую роль, осмотрите легендарные фортификации и другие старинные памятники. Посетите главный Морской собор Российской империи. А также сможете прокатиться на кораблике между фортами или посетить музей-макет.
4.6
61 отзыв
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Кронштадту

⚓ Вы проследите путь развития города от основания до наших дней.
⚓ Узнаете, какую роль в судьбе страны сыграла крепость, построенная на острове Котлин в начале 18 века.
⚓ Познакомитесь со знаковыми постройками разных эпох.
⚓ Гид расскажет, где находится нулевая отметка уровня моря для России и почему на Обводном канале установлен памятник рыбке.
⚓ Кроме того, вы выясните происхождение названий местных площадей и причины, по которым Кронштадт получил звание города-мятежника.

В нашей программе: Синий мост Обводного канала и Кронштадтский футшток, памятник колюшке, Итальянский дворец и пруд, Голландская кухня, Никольский военно-морской собор, Петровский сад, Якорная площадь и памятник С. Макарова

Прогулка на кораблике (летом)
В течение дня — время будет зависеть от загруженности кораблей — вы сможете совершить водную прогулку между фортами.

🏛 Посещение музея-макета фортов (в холодный сезон или непогоду)
В музее, расположенном в Голландской кухне, на детальных макетах вы рассмотрите устройство фортификаций. Узнаете о героических подвигах и о том, как, на протяжении 250 лет форты держали фарватер Финского залива на замке, не позволяя неприятелю подойти к Северной столице. А затем осмотрите их с берега Купеческой гавани.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида
  • Дополнительно оплачивается водная прогулка между фортами (1100 ₽ — взрослый, 1000 ₽ — дети/пенсионеры) и музей-макет фортов зимой или в непогоду (650 ₽ — взрослый, 550 ₽ — дети)
  • Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослых
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, четверг и субботу в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет4050 ₽
Дети до 14 лет3800 ₽
Пенсионеры3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 8720 туристов
В туризме работаю с 2018 года и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мне отдаться делу не на 100, а на
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200%. Я увлекаюсь историей городов и живших в них людей. И именно это позволяет мне создать уникальные экскурсии, а также привнести новое в уже, казалось бы, хорошо известное и знакомое. Я работаю с командой гидов. Это проверенные, аккредитованные правительством Санкт-Петербурга, ответственные коллеги, который помогут вам покорить наш прекрасный город. Также мы организуем многодневные туры в другие страны.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
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4
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4
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1
М
Прекрасная экскурсия, очень хороший и начитанный экскурсовод! Всё интересно рассказала, мы остались под большим впечатлением. Были в Кронштадте один раз от другого организатора, но не получили даже половины впечатлений, которые подарили нам в этот раз!
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Екатерина
Спасибо за интересную экскурсию! Очень хотела побывать в Кронштадте, экскурсию нашла буквально накануне. Евгения практически сразу написала с уточняющими вопросами. Выезд по времени ровно как заявлено, микроавтобус уже ждал. Вернулись
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также как было обещано. Посетили Никольскую площадь и собор, Петровский парк, Музей Фортов и много небольших, но интересных своей историей мест Кронштадта. В нашей группе были только девушки/женщины. И Евгения смогла легко и интересно донести информацию о по сути военном, «мужском» городе. Благодарю!

Спасибо за интересную экскурсию! Очень хотела побывать в Кронштадте, экскурсию нашла буквально накануне. Евгения практически сразу
Спасибо за интересную экскурсию! Очень хотела побывать в Кронштадте, экскурсию нашла буквально накануне. Евгения практически сразу
Спасибо за интересную экскурсию! Очень хотела побывать в Кронштадте, экскурсию нашла буквально накануне. Евгения практически сразу
Спасибо за интересную экскурсию! Очень хотела побывать в Кронштадте, экскурсию нашла буквально накануне. Евгения практически сразу
Спасибо за интересную экскурсию! Очень хотела побывать в Кронштадте, экскурсию нашла буквально накануне. Евгения практически сразу
Спасибо за интересную экскурсию! Очень хотела побывать в Кронштадте, экскурсию нашла буквально накануне. Евгения практически сразу
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Оксана
Хорошая экскурсия, комфортное количество экскурсантов, для первого посещения Кронштадта, думаю, достаточно. Следует учитывать, что в рамках экскурсионной программы мало что успеют показать, поэтому если хочется вдоволь погулять, это самостоятельно. Музей макетов фортов-это отдельная пятерка, очень познавательно и интересно.
Хорошая экскурсия, комфортное количество экскурсантов, для первого посещения Кронштадта, думаю, достаточно. Следует учитывать, что в рамках
Хорошая экскурсия, комфортное количество экскурсантов, для первого посещения Кронштадта, думаю, достаточно. Следует учитывать, что в рамках
Хорошая экскурсия, комфортное количество экскурсантов, для первого посещения Кронштадта, думаю, достаточно. Следует учитывать, что в рамках
Хорошая экскурсия, комфортное количество экскурсантов, для первого посещения Кронштадта, думаю, достаточно. Следует учитывать, что в рамках
Хорошая экскурсия, комфортное количество экскурсантов, для первого посещения Кронштадта, думаю, достаточно. Следует учитывать, что в рамках
Хорошая экскурсия, комфортное количество экскурсантов, для первого посещения Кронштадта, думаю, достаточно. Следует учитывать, что в рамках
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А
Спасибо большое гид Евгении. Приятно слушать. Музей невероятный🫶, собор внутри очень красивый. Рекомендую не пожалеете
Спасибо большое гид Евгении. Приятно слушать. Музей невероятный🫶, собор внутри очень красивый. Рекомендую не пожалеете
Спасибо большое гид Евгении. Приятно слушать. Музей невероятный🫶, собор внутри очень красивый. Рекомендую не пожалеете
Спасибо большое гид Евгении. Приятно слушать. Музей невероятный🫶, собор внутри очень красивый. Рекомендую не пожалеете
Спасибо большое гид Евгении. Приятно слушать. Музей невероятный🫶, собор внутри очень красивый. Рекомендую не пожалеете
Спасибо большое гид Евгении. Приятно слушать. Музей невероятный🫶, собор внутри очень красивый. Рекомендую не пожалеете
Спасибо большое гид Евгении. Приятно слушать. Музей невероятный🫶, собор внутри очень красивый. Рекомендую не пожалеете
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Е
Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид Наталья чудесно провела экскурсию.
Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид Наталья чудесно провела экскурсию.
Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид Наталья чудесно провела экскурсию.
Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид Наталья чудесно провела экскурсию.
Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид Наталья чудесно провела экскурсию.
Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид Наталья чудесно провела экскурсию.
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В
Гид Людмила очень интересно и понятно рассказала большое количество материала. Супер экскурсия ☺️
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