Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе

История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы

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В группе до 15 человек вы отправитесь в город-крепость, расположенный на острове Котлин. Перед вами развернётся славное трёхвековое прошлое Кронштадта. Вы осознаете его историческую роль, осмотрите легендарные фортификации и другие старинные памятники. Посетите главный Морской собор Российской империи. А также сможете прокатиться на кораблике между фортами или посетить музей-макет.
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
Ближайшие даты:
1
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Кронштадту

⚓ Вы проследите путь развития города от основания до наших дней.
⚓ Узнаете, какую роль в судьбе страны сыграла крепость, построенная на острове Котлин в начале 18 века.
⚓ Познакомитесь со знаковыми постройками разных эпох.
⚓ Гид расскажет, где находится нулевая отметка уровня моря для России и почему на Обводном канале установлен памятник рыбке.
⚓ Кроме того, вы выясните происхождение названий местных площадей и причины, по которым Кронштадт получил звание города-мятежника.

В нашей программе: Синий мост Обводного канала и Кронштадтский футшток, Памятник колюшке, Итальянский дворец и пруд, Голландская кухня, Никольский военно-морской собор, Петровский сад, Якорная площадь и Памятник С. Макарова

Прогулка на кораблике (летом)
В течение дня — время будет зависеть от загруженности кораблей — вы сможете совершить водную прогулку между фортами.

🏛 Посещение музея-макета фортов (в холодный сезон или непогоду)
В музее, расположенном в Голландской кухне, на детальных макетах вы рассмотрите устройство фортификаций. Узнаете о героических подвигах и о том, как, на протяжении 250 лет форты держали фарватер Финского залива на замке, не позволяя неприятелю подойти к Северной столице. А затем осмотрите их с берега Купеческой гавани.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида
  • Дополнительно оплачивается водная прогулка между фортами (950 руб. — взрослый, 850 руб. — дети/пенсионеры) и музей-макет фортов зимой или в непогоду (550 руб. — взрослый, 450 руб. — дети)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник и четверг в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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