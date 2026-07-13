В группе до 15 человек вы отправитесь в город-крепость, расположенный на острове Котлин. Перед вами развернётся славное трёхвековое прошлое Кронштадта. Вы осознаете его историческую роль, осмотрите легендарные фортификации и другие старинные памятники. Посетите главный Морской собор Российской империи. А также сможете прокатиться на кораблике между фортами или посетить музей-макет.

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Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Кронштадту

⚓ Вы проследите путь развития города от основания до наших дней.

⚓ Узнаете, какую роль в судьбе страны сыграла крепость, построенная на острове Котлин в начале 18 века.

⚓ Познакомитесь со знаковыми постройками разных эпох.

⚓ Гид расскажет, где находится нулевая отметка уровня моря для России и почему на Обводном канале установлен памятник рыбке.

⚓ Кроме того, вы выясните происхождение названий местных площадей и причины, по которым Кронштадт получил звание города-мятежника.

В нашей программе: Синий мост Обводного канала и Кронштадтский футшток, памятник колюшке, Итальянский дворец и пруд, Голландская кухня, Никольский военно-морской собор, Петровский сад, Якорная площадь и памятник С. Макарова

⛴ Прогулка на кораблике (летом)

В течение дня — время будет зависеть от загруженности кораблей — вы сможете совершить водную прогулку между фортами.

🏛 Посещение музея-макета фортов (в холодный сезон или непогоду)

В музее, расположенном в Голландской кухне, на детальных макетах вы рассмотрите устройство фортификаций. Узнаете о героических подвигах и о том, как, на протяжении 250 лет форты держали фарватер Финского залива на замке, не позволяя неприятелю подойти к Северной столице. А затем осмотрите их с берега Купеческой гавани.

Организационные детали