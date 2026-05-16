Приглашаю вас на романтическое свидание с Петербургом. Мы прогуляемся по местам, где назначали встречи влюблённые прошлого.
Поговорим об истории домов, храмов, набережных, площадей и переулков, которые трепетно хранят личные секреты и фамильные тайны. А ещё я познакомлю вас с этикетом и модой Галантного века.
Описание экскурсии
На нашем маршруте: Дворцовая площадь — Невский проспект — Зимняя канавка — дворцы и набережные Мойки и Фонтанки — и многое другое
Я расскажу:
- как любили, страдали, а порой и умирали во имя любви известные представители петербургской знати
- какими были правила ухаживания, как знакомились и обменивались письмами, какие делали подарки
- как проходили свадьбы и другие церемонии для разных сословий
- что было в моде в столице и как дамы и кавалеры ухаживали за собой в 18–19 веках
- какие места Петербурга были обязательны к посещению для местных модников
Вы услышите:
- об историях любви известных петербургских Золушек
- судьбах роковых женщин Петербурга
- о том, на что были готовы пойти влюблённые кавалеры
- как из-за чувств к одной женщине должны были стреляться одновременно четверо мужчин
- как дальнее путешествие превратилось в историю о любви длиною в жизнь — и какие спектакли до сих пор ставят на основе этой реальной истории
ежедневно в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1100 ₽
|Школьники
|800 ₽
|Студенты
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я профессиональный аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. С 2019 года успешно провожу экскурсии в Северной столице. Мне посчастливилось прийти в профессию, в которой постоянно узнаёшь много нового, читаешь разнообразную литературу, любуешься прекрасными
