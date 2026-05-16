В объятиях Петербурга: тайны Галантного века

Познакомиться с городом через любовные истории его жителей и гостей
Приглашаю вас на романтическое свидание с Петербургом. Мы прогуляемся по местам, где назначали встречи влюблённые прошлого.

Поговорим об истории домов, храмов, набережных, площадей и переулков, которые трепетно хранят личные секреты и фамильные тайны. А ещё я познакомлю вас с этикетом и модой Галантного века.
Описание экскурсии

На нашем маршруте: Дворцовая площадь — Невский проспект — Зимняя канавка — дворцы и набережные Мойки и Фонтанки — и многое другое

Я расскажу:

  • как любили, страдали, а порой и умирали во имя любви известные представители петербургской знати
  • какими были правила ухаживания, как знакомились и обменивались письмами, какие делали подарки
  • как проходили свадьбы и другие церемонии для разных сословий
  • что было в моде в столице и как дамы и кавалеры ухаживали за собой в 18–19 веках
  • какие места Петербурга были обязательны к посещению для местных модников

Вы услышите:

  • об историях любви известных петербургских Золушек
  • судьбах роковых женщин Петербурга
  • о том, на что были готовы пойти влюблённые кавалеры
  • как из-за чувств к одной женщине должны были стреляться одновременно четверо мужчин
  • как дальнее путешествие превратилось в историю о любви длиною в жизнь — и какие спектакли до сих пор ставят на основе этой реальной истории

ежедневно в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1100 ₽
Школьники800 ₽
Студенты1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я профессиональный аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. С 2019 года успешно провожу экскурсии в Северной столице. Мне посчастливилось прийти в профессию, в которой постоянно узнаёшь много нового, читаешь разнообразную литературу, любуешься прекрасными
видами и общаешься с интересными людьми. Все это меня вдохновляет создавать увлекательные экскурсии и творчески подходить к любому новому маршруту. Моя миссия – познакомить гостей города с его великой историей, неповторимой архитектурой и погрузить в особую атмосферу культурной столицы. Я провожу обзорные и ночные экскурсии по Санкт-Петербургу, трассовые экскурсии в пригороды: Петергоф, Царское село, Павловск, Кронштадт, Гатчина, Ораниенбаум. Трассовые экскурсии по Ленинградской области и Северному Приладожью: Выборг, Шлиссельбург, Сосновый бор, Новая Ладога, пос. Рускеала, г. Сортавала, Приозерск. А также я создаю авторские пешеходные экскурсии.

