Коломна: тайны непарадного Петербурга

Исследовать самый питерский район, где почти нет туристических приманок

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Коломна — компактный, уютный, словно застывший во времени уголок Северной столицы, существующий в слегка сонливом ритме. Здесь нет модных бутиков, дорогих кафе и фешенебельных отелей — зато вы увидите настоящий Петербург.

В Коломне сохранилась большая часть рядовой застройки 19 века, стены которой скрывают солидное множество известных имён и исторических событий.
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
Коломна: тайны непарадного Петербурга
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы полюбуемся дворцом Великого князя Алексея Александровича, выстроенного в виде французского средневекового замка, поговорим об истории его создания и жизни владельца
  • Выясним, где в 1892 году поселилась балерина Матильда Кшесинская и с чем это было связано
  • Поговорим о том, почему создатель современного броненосного флота России, Великий князь Константин Николаевич, жил не в Мраморном дворце, а в особняке на Английском проспекте
  • Увидим, где была построена первая подводная лодка (потайное судно) и спущен на воду легендарный крейсер «Аврора»
  • Разберёмся в деталях, как возник рукотворный остров Новая Голландия и какие функции он выполнял
  • Заглянем в небольшой уголок Голландии, расположенный рядом с прекрасным особняком нидерландского посла Генриха Гильзе
  • Окунёмся в историю одной из первых шоколадных фабрик в Санкт-Петербурге, основателем которой был Жорж Борман
  • Выясним, кому Александр Блок посвятил строки: «… Розы — страшен мне цвет этих роз, Это — рыжая ночь твоих кос? Это — музыка тайных измен? Это — сердце в плену у Кармен? …»
  • Узнаем, у кого в Коломне часто останавливался художник Михаил Врубель и где находилась первая отдельная квартира старца Григория Распутина
  • Вспомним историю ныне не существующего Дома-сказки, известного на весь Санкт-Петербург в начале 20 века
  • Полюбуемся удивительным особняком Виктора Александровича Шретера — архитектора, перестроившего Мариинский театр в конце 19 века

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Она будет интересна людям старше 16 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Английском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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