Исследовать самый питерский район, где почти нет туристических приманок
Коломна — компактный, уютный, словно застывший во времени уголок Северной столицы, существующий в слегка сонливом ритме. Здесь нет модных бутиков, дорогих кафе и фешенебельных отелей — зато вы увидите настоящий Петербург.
В Коломне сохранилась большая часть рядовой застройки 19 века, стены которой скрывают солидное множество известных имён и исторических событий.
В Коломне сохранилась большая часть рядовой застройки 19 века, стены которой скрывают солидное множество известных имён и исторических событий.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы полюбуемся дворцом Великого князя Алексея Александровича, выстроенного в виде французского средневекового замка, поговорим об истории его создания и жизни владельца
- Выясним, где в 1892 году поселилась балерина Матильда Кшесинская и с чем это было связано
- Поговорим о том, почему создатель современного броненосного флота России, Великий князь Константин Николаевич, жил не в Мраморном дворце, а в особняке на Английском проспекте
- Увидим, где была построена первая подводная лодка (потайное судно) и спущен на воду легендарный крейсер «Аврора»
- Разберёмся в деталях, как возник рукотворный остров Новая Голландия и какие функции он выполнял
- Заглянем в небольшой уголок Голландии, расположенный рядом с прекрасным особняком нидерландского посла Генриха Гильзе
- Окунёмся в историю одной из первых шоколадных фабрик в Санкт-Петербурге, основателем которой был Жорж Борман
- Выясним, кому Александр Блок посвятил строки: «… Розы — страшен мне цвет этих роз, Это — рыжая ночь твоих кос? Это — музыка тайных измен? Это — сердце в плену у Кармен? …»
- Узнаем, у кого в Коломне часто останавливался художник Михаил Врубель и где находилась первая отдельная квартира старца Григория Распутина
- Вспомним историю ныне не существующего Дома-сказки, известного на весь Санкт-Петербург в начале 20 века
- Полюбуемся удивительным особняком Виктора Александровича Шретера — архитектора, перестроившего Мариинский театр в конце 19 века
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Она будет интересна людям старше 16 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Английском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Я работаю экскурсоводом и уже более 10 лет делюсь с людьми необычными экскурсиями. Если вам хочется увидеть что-то загадочное, я готов познакомить вас с такими местами. Мои экскурсии наполнены малоизвестными фактами, переплетающимися с историей Санкт-Петербурга. Люблю удивляться и удивлять.
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