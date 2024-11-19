Фотопрогулка: «В объятиях величественного Петербурга»

Представьте: вы гуляете по набережной Невы, солнце играет на воде, а вокруг — величественные здания. Вы дышите свежим воздухом, улыбаетесь, и ваши глаза сияют от счастья.

Это — ваша фотопрогулка по Петербургу! Мы сохраним ваши эмоции: свободу, радость, влюбленность, волнение — все, что вы чувствуете в этот момент. Выберите маршрут по своим предпочтениям: дворцовая площадь, усадьбы, старый Петербург.
5
2 отзыва
Фотопрогулка: «В объятиях величественного Петербурга»
Фотопрогулка: «В объятиях величественного Петербурга»
Фотопрогулка: «В объятиях величественного Петербурга»
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30

Описание фото-прогулки

Санкт-Петербург: Город, который вдохновляет

Санкт-Петербург — это место, где ваше сердце будет биться быстрее. Представьте себе: вы прогуливаетесь по набережной Невы, солнце играет на воде, а вокруг вас величественные здания с изящными шпилями. Вы вдыхаете свежий воздух, улыбаетесь, и ваши глаза сияют от счастья. Это и есть ваша фотопрогулка по Петербургу!

Живописные места и история

Мы отправимся в путешествие по самым живописным и узнаваемым уголкам города, где каждая деталь хранит свою историю. Вы почувствуете себя героями фильма, погружаясь в атмосферу старинных мостов, дворцов и улочек, пронизанных особой романтикой.

Эмоции на фотографиях

Мы не просто сделаем фотографии — мы сохраним ваши эмоции. Свободу, радость, влюбленность, волнение — все, что вы чувствуете в этот момент, станет частью вашего фотопутешествия.

Индивидуальный маршрут

Вы можете выбрать маршрут по своим предпочтениям:

  • Прогулка по Дворцовой площади
  • Посещение усадеб
  • Окунуться в атмосферу старого Петербурга на Петроградской стороне

Комфорт и естественность

Не переживайте о позах и технических нюансах. Я позабочусь о том, чтобы вы чувствовали себя комфортно и естественно. В результате вы получите яркие, профессиональные фотографии, которые станут ценным воспоминанием о вашем путешествии в Санкт-Петербург.

Воспоминания на всю жизнь

Вспомните об этом моменте через много лет, и улыбка снова озарит ваше лицо. Санкт-Петербург ждет вас, готовый подарить незабываемые впечатления и эмоции!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Фотосессия, помощь в позировании, ретушь всех фото
  • Составление уникального маршрута
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Билеты в музеи и особняки
  • Транспортные расходы
Место начала и завершения?
Метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
19 ноя 2024
Потрясающая задумка от нашей культурной столицы! Фотографу Надежде большой-большой респект, профессионал своего дела. Комфортно, весело, с подсказками «как лучше, и как надо» прошла фотопрогулка. Огромное спасибо, багаж впечатлений и красивых фото однозначно получены!
А
16 сен 2024
Отличная фотопрогулка! Надежда прекрасный фотограф и собеседник, время с ней пролетело незаметно. Если вы переживаете, что не знаете, как правильно позировать, то с Надеждой вы не будете чувствовать стеснения, она подскажет с позами и подберёт нужный ракурс. На следующий же день я получила шикарные фотографии, в самых красивых локациях Питера!!!! Искренне рекомендую!!!!

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