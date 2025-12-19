Мои заказы

В поисках новогоднего настроения: рождественская ярмарка в центре Петербурга

Узнать об истоках праздничных традиций в подходящих для этого локациях
Рождественские ярмарки объединяют людей и создают атмосферу праздника.

Но откуда появился обычай их проводить и как ярмарки менялись во времени — обсудим всё это на прогулке.

А ещё проникнемся духом волшебства, сделаем рождественские фото и загадаем сокровенное желание в домике главного хозяина Нового года.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • фонтан–каскад «Вращающийся шар» — красочный элемент новогодней инсталляции и прекрасный фон для ярких снимков.
  • тематические домики купцов — лавочки, где можно приобрести ароматные напитки, пряники, новогодние сувениры, тёплые варежки и прочие милые вещицы.
  • рождественскую гостиную — уютную праздничную фотозону.
  • домик ремёсел — творческое пространство, где проводят разные мастер-классы.
  • домик Деда Мороза — жилище седовласого старца и его внучки, где можно сделать фото и загадать желание.

Вы узнаете:

  • откуда возникла традиция рождественских ярмарок.
  • как появились Дед Мороз и Снегурочка.
  • как отмечали рождество и Новый год в народе и императорской семье.
  • какие традиции родились в Советском союзе.
  • как менялось отношение к праздникам в разные исторические эпохи.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1125 ₽
Дети 8-18 лет725 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Малой Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 410 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. С детства меня окружали дворы-колодцы, старинные парадные, коммунальные квартиры с изразцовыми печами. Всё это казалось естественным и привычным. Мы всегда гуляли с родителями по улицам, а моя
читать дальше

мама рассказывала истории про дома, мимо которых мы шли, порой просто что-то придумывала на ходу. Я выросла, но любовь к такому времяпровождению осталась — только теперь уже я рассказывала друзьям историю города, которую мне преподавали в школе. Мне это доставляло огромное удовольствие. Чуть позже я решила, что хочу заниматься этим профессионально. Для этого прошла обучение в Школе гидов и получила аккредитацию на право ведения экскурсий в Петропавловской крепости. Теперь я с радостью открываю для вас свой Петербург – город, который знаю, люблю и которым хочу поделиться.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

