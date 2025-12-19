Рождественские ярмарки объединяют людей и создают атмосферу праздника.
Но откуда появился обычай их проводить и как ярмарки менялись во времени — обсудим всё это на прогулке.
А ещё проникнемся духом волшебства, сделаем рождественские фото и загадаем сокровенное желание в домике главного хозяина Нового года.
Но откуда появился обычай их проводить и как ярмарки менялись во времени — обсудим всё это на прогулке.
А ещё проникнемся духом волшебства, сделаем рождественские фото и загадаем сокровенное желание в домике главного хозяина Нового года.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- фонтан–каскад «Вращающийся шар» — красочный элемент новогодней инсталляции и прекрасный фон для ярких снимков.
- тематические домики купцов — лавочки, где можно приобрести ароматные напитки, пряники, новогодние сувениры, тёплые варежки и прочие милые вещицы.
- рождественскую гостиную — уютную праздничную фотозону.
- домик ремёсел — творческое пространство, где проводят разные мастер-классы.
- домик Деда Мороза — жилище седовласого старца и его внучки, где можно сделать фото и загадать желание.
Вы узнаете:
- откуда возникла традиция рождественских ярмарок.
- как появились Дед Мороз и Снегурочка.
- как отмечали рождество и Новый год в народе и императорской семье.
- какие традиции родились в Советском союзе.
- как менялось отношение к праздникам в разные исторические эпохи.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1125 ₽
|Дети 8-18 лет
|725 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Малой Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 410 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. С детства меня окружали дворы-колодцы, старинные парадные, коммунальные квартиры с изразцовыми печами. Всё это казалось естественным и привычным. Мы всегда гуляли с родителями по улицам, а моя
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 10 чел.
В Новогоднюю сказку по Рождественскому Петербургу
Начало: Станция метро Адмиралтейская
8900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка в Петербурге
Тёплая прогулка по праздничному городу - от главной ёлки до главной ярмарки
Начало: У арки Главного штаба
21 дек в 10:30
22 дек в 10:00
8888 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественские традиции Петербурга
Проследить историю зимних праздников и почаёвничать в «Астории»
Начало: На Садовой улице
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.