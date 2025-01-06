Приглашаем вас прочувствовать волшебство Нового года и Рождества, когда весь Санкт-Петербург искрится и сверкает, а в воздухе растворено предчувствие чего-то доброго и необыкновенного! Давайте отправимся любоваться нарядными улицами и проспектами.
Будем делать остановки в самых праздничных локациях и закончим экскурсию на Манежной площади, которая каждый год преображается в рождественскую ярмарку.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииМаршрут Дворцовая площадь – Адмиралтейство – Исаакиевская площадь – Большая Морская улица — Невский пр-т – Казанский Собор – Гостиный Двор – Аничков Дворец – Манежная площадь. В ходе экскурсии мы пройдем по залитым новогодними огнями улицам и проспектам Северной столицы, почувствуем праздничную атмосферу, увидим новогодние елки, поговорим о рождественских традициях, сделаем несколько остановок на самых красивых видовых площадках с фотозонами. Вы сможете сфотографироваться, чтобы потом долго вспоминать эту прекрасную поездку. О чём поговорим:
- как украшали Санкт-Петербург раньше и сейчас;
- как отмечали праздники и веселились в старину;
- что было на рождественском столе;
- каким изначально был салат Оливье и кто придумал майонез;
- каково происхождение шампанского «Лев Голицын»;
- какие подарки дарили друг другу венценосные особы;
- как протекала жизнь на Неве зимой;
- как в России запретили праздновать Новый год и Рождество чьим указом Новый год был возвращён. Важная информация: Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь. По желанию, возьмите с собой термос с чаем, кофе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Адмиралтейство
- Исаакиевская площадь
- Большая Морская улица
- Невский пр-т
- Казанский Собор
- Гостиный Двор
- Аничков Дворец
- Манежная площадь
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Адмиралтейская
Завершение: Манежная Площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь. По желанию
- Возьмите с собой термос с чаем
- Кофе
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
6 янв 2025
