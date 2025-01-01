Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 109 туристов

читать дальше прекрасным Санкт-Петербургу и Кингисеппу. Моя уникальная способность — находить необычную информацию, выстраивать логику и взаимосвязь деталей и строить оптимальные маршруты по городу, чтобы легко и содержательно открывать все секреты. Приглашаю любознательных гостей города и его жителей вместе влюбляться в Ленинградскую область!

Давайте знакомиться! Меня зовут Ксения. Моя увлечённость культурой и искусством началась с музыкального образования, а затем выросла в интерес к истории, живописи, архитектуре и моде. Я занимаюсь организацией экскурсий по