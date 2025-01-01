В начале 20 века Петербург был центром культурной жизни России, и рождественские обычаи здесь отличались особой атмосферой.
Вы прогуляетесь по нарядному городу и узнаете, где исполняются желания, в каком храме живёт Рождество и как готовились к праздникам жители дореволюционной столицы. Увидите, где снимали фильм «Серебряные коньки», и отправите открытку близким.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Мы сравним праздничные обычаи 1900 года с нашими — современными:
- Побродим по Никольским рядам, где в прошлом покупали подарки и сладости, а сегодня наслаждаются новогодней атмосферой с украшениями и каруселями
- Загадаем желание на Семимостье, как это делали больше 100 лет назад
- В Никольском соборе представим, как проводились ночные службы накануне Рождества
- Обсудим, как любители театра собирались в Мариинский на «Щелкунчика»
- Заглянем в ремесленную лавку с новогодними игрушками ручной работы
А после прогулки согреемся горячим чаем с мёдом и джемом в гостинице «Астория».
Организационные детали
- Экскурсию можно дополнить мастер-классом по созданию новогодней игрушки в творческой студии. Цена — 1000 ₽ за группу до 5 чел.
- В стоимость включено: сопровождение гида, отправление открытки, чаепитие с мини-джемами и мёдом
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 109 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Ксения. Моя увлечённость культурой и искусством началась с музыкального образования, а затем выросла в интерес к истории, живописи, архитектуре и моде. Я занимаюсь организацией экскурсий по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Екатерина
1 янв 2025
Милая и приятная предновогодняя прогулка с хорошей девочкой Ксенией. Холод и пронизывающий ветер нивелировался теплотой, исходящей от гида) Незатасканные локации Петербурга, в которые сама-бы точно не попала, т. к. была не в курсах)), атмосфера праздника и уюта какого-то… Спасибо за атмосферу)
