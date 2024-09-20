Мы не будем говорить об архитектурных стилях и мировых шедеврах. Только… о любви! Вы узнаете о верности и предательстве, чести и самопожертвовании, любовных треугольниках и трагических судьбах. Анна Павлова, Сергей Есенин, Иосиф Бродский… Поговорим о поэтах, режиссёрах, императорах, писателях. И конечно, об их музах и возлюбленных.

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Описание экскурсии

Площадь Искусств — самая театральная и литературная площадь Петербурга. Здесь вы узнаете, на какие жертвы можно пойти во имя любви.

Спас на Крови — настоящий шедевр мозаичного искусства, который поведает нам о жизни, смерти и человеческом достоинстве.

Летний сад — самый первый парк нашего города, где мы убедимся, что и небываемое бывает.

Соляной переулок, улочки и дворы Литейной части, которые расскажут нам о поэтах и их возлюбленных.

Кому подойдёт экскурсия

Эта прогулка для тех, кто верит в любовь. И верит в то, что любовь спасёт мир!

Организационные детали

В холодное время года можем заглянуть в уютную кофейню или закончить экскурсию у симпатичного бара в книжном магазине. Заказ оплачивается дополнительно.