Мы не будем говорить об архитектурных стилях и мировых шедеврах.
Только… о любви! Вы узнаете о верности и предательстве, чести и самопожертвовании, любовных треугольниках и трагических судьбах. Анна Павлова, Сергей Есенин, Иосиф Бродский… Поговорим о поэтах, режиссёрах, императорах, писателях. И конечно, об их музах и возлюбленных.
Только… о любви! Вы узнаете о верности и предательстве, чести и самопожертвовании, любовных треугольниках и трагических судьбах. Анна Павлова, Сергей Есенин, Иосиф Бродский… Поговорим о поэтах, режиссёрах, императорах, писателях. И конечно, об их музах и возлюбленных.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Площадь Искусств — самая театральная и литературная площадь Петербурга. Здесь вы узнаете, на какие жертвы можно пойти во имя любви.
Спас на Крови — настоящий шедевр мозаичного искусства, который поведает нам о жизни, смерти и человеческом достоинстве.
Летний сад — самый первый парк нашего города, где мы убедимся, что и небываемое бывает.
Соляной переулок, улочки и дворы Литейной части, которые расскажут нам о поэтах и их возлюбленных.
Кому подойдёт экскурсия
Эта прогулка для тех, кто верит в любовь. И верит в то, что любовь спасёт мир!
Организационные детали
В холодное время года можем заглянуть в уютную кофейню или закончить экскурсию у симпатичного бара в книжном магазине. Заказ оплачивается дополнительно.
в понедельник в 16:00, во вторник в 11:00, 12:00 и 15:00, в среду в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 и 16:00, в четверг в 11:00 и 15:00, в пятницу в 11:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в субботу в 11:00, 11:30 и 12:00, в воскресенье в 11:00 и 15:30
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:00, во вторник в 11:00, 12:00 и 15:00, в среду в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 и 16:00, в четверг в 11:00 и 15:00, в пятницу в 11:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в субботу в 11:00, 11:30 и 12:00, в воскресенье в 11:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 149 туристов
Я всю жизнь живу в моём любимом городе. Я из тех, кто вместо лекций в институте ходил на свидания в Эрмитаж, ведь денег на кафе не было, а там былоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
20 сен 2024
Добрый день! Посетили экскурсию вместе с сестрой. Понравилось очень! Это удивительно, 2 часа экскурсии пролетели как 20 минут. Были рассказаны истории любви от Анны Павловой до Бродского,о которых до экскурсии
Вера
19 сен 2024
Завораживающие истории на прогулке по любимому Петербургу 🌿удивление, возмущение, сочувствие - всё это можно испытать по отношению к главным героям этой экскурсии. Равнодушным уж точно не остаться! Спасибо Евгении, рекомендую!
Нина
18 сен 2024
Евгения любит и знает своё дело! Интересная и насыщенная экскурсия, время пролетает незаметно! Обязательно схожу на другие экскурсии автора.
Анна
18 сен 2024
Отличная экскурсия, очень понравилась!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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