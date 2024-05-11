читать дальше

организаторами. Есть опыт подобных мероприятий, поэтому есть с чем сравнивать. Что понравилось: идея, компания, настроение, поздравление, погода)). Над чем поработать над взаимодействием гидов с людьми. Многие ребятки сидели скучали и как то без внимания оставались. Благо в нашей компании было два события девишник и днюха😄 вывозили можно сказать они. Историй про посещаемые бары, хотелось бы больше. Что не понравилось: отсутствие в меню во многих барах наличия😁, что не заказывали нашей компанией, то ничего не оказывалось. А нас было пятеро и вкусы у всех разные, так что недоработка. Возможно стоит проработать маршрут, выбрав те бары, в которых можно не только сидеть в ожидании шотов, и самостоятельно развлекать себя, а где то потанцевать, где то послушать живое исполнение, а где то и всем вместе поиграть. Подытожу, понятно, что сколько людей, столько и мнений…. В моей случае ожидание не совсем совпали с реальностью, да было весело, но это веселье устроили себе мы сами)))). В любом случае желаю вам процветания, вам есть куда расти) Спасибо