1 чел.
По популярности
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
Начало: Первый бар (гид сообщит дополнительно)
Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
2 750₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Парадные кварталы и Литейная часть
Начало: Ст. метро Невский проспект
Расписание: Индивидуально под заказ
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Увлекательные истории Великосветских Дворцов Петербурга
Начало: Невский проспект, 43 (угол с ул. Рубинштейна)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир11 мая 2024Иван красава, круто провели время,спасибо!
- ННаталья1 мая 2024Спасибо за отличный вечер, местами даже литературно-почти культурный. В группе отмечали день рождения и девичник. Очень рекомендую провести этот алкоголический праздник. Возраст от 20 до 52.
- ЕЕкатерина1 мая 2024Всем привет! Приехали с подругами в Питер на насколько дней, отметить мой день рождение. Тур выбирала заранее и между несколькими
- SSvetlanа22 апреля 2024Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаОчень интересная экскурсия. Девушка гид (историк по образованию) очень увлекательно рассказывала про прошлое и настоящее этого округа. Отвечала на все вопросы, даже не касающиеся темы экскурсии. Большое спасибо.
- ТТатьяна5 апреля 2024Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаПунктуальность, максимальный комфорт для экскурсантов. . отдельно хочу отметить формат экскурсии- это интересная и информативная беседа🙌… Анна очень комфортная девушка… Экскурсией осталась довольна!!!! На все 100!!! Большое спасибо!!!! Надеюсь, еще не раз встретимся… успехов и процветания❤️❤️❤️❤️
- ООльга19 февраля 2024Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаЭто была замечательная экскурсия под руководством гида Анны. Мы узнали об истории многих замечательных мест Литейного района, судьбу особняков и их влабельцев. Спасибо большое.
- ААлександра9 января 2024Артефакты Литейного округа с посещением квартиры в доходном доме БакаЭкскурсия - чудо!! Попали в такие места Петербурга, о которых не подозревали вообще, в живописные проходные дворы и арки, в
- ННаталья30 июля 2023Спасибо Леониду за экскурсию, три часа пролетели незаметно!
- ЕЕлена18 июля 2023Большое спасибо Леониду за то,что познакомил с Литейной частью Петербурга. Хотите не просто рассказ о тех местах,где проходит экскурсия,а увлекательнейшую беседу с интеллигентным,начитанным,знающим и любящим свой город экскурсоводом? Тогда вам сюда.
- ТТатьяна3 февраля 2023Артефакты Литейного округа с посещением квартиры в доходном доме БакаОгромное спасибо Тамаре! Экскурсия очень познавательная и интересная!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Литейный проспект»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Литейный проспект" можно забронировать 3 экскурсии от 2 750 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Литейный проспект», 74 ⭐ отзыва, цены от 2750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август