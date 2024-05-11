Литейный проспект – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Литейный проспект» в Санкт-Петербурге, цены от 2 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
🚶 Пешая
Квест
4 часа
71 отзыв
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
Начало: Первый бар (гид сообщит дополнительно)
Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
2 750 за человека
Парадные кварталы и Литейная часть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Парадные кварталы и Литейная часть
Начало: Ст. метро Невский проспект
Расписание: Индивидуально под заказ
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 6 чел.
Увлекательные истории Великосветских Дворцов Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Увлекательные истории Великосветских Дворцов Петербурга
Начало: Невский проспект, 43 (угол с ул. Рубинштейна)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    11 мая 2024
    Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
    Иван красава, круто провели время,спасибо!
  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
    Спасибо за отличный вечер, местами даже литературно-почти культурный. В группе отмечали день рождения и девичник. Очень рекомендую провести этот алкоголический праздник. Возраст от 20 до 52.
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
    Всем привет! Приехали с подругами в Питер на насколько дней, отметить мой день рождение. Тур выбирала заранее и между несколькими
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    организаторами. Есть опыт подобных мероприятий, поэтому есть с чем сравнивать. Что понравилось: идея, компания, настроение, поздравление, погода)). Над чем поработать над взаимодействием гидов с людьми. Многие ребятки сидели скучали и как то без внимания оставались. Благо в нашей компании было два события девишник и днюха😄 вывозили можно сказать они. Историй про посещаемые бары, хотелось бы больше. Что не понравилось: отсутствие в меню во многих барах наличия😁, что не заказывали нашей компанией, то ничего не оказывалось. А нас было пятеро и вкусы у всех разные, так что недоработка. Возможно стоит проработать маршрут, выбрав те бары, в которых можно не только сидеть в ожидании шотов, и самостоятельно развлекать себя, а где то потанцевать, где то послушать живое исполнение, а где то и всем вместе поиграть. Подытожу, понятно, что сколько людей, столько и мнений…. В моей случае ожидание не совсем совпали с реальностью, да было весело, но это веселье устроили себе мы сами)))). В любом случае желаю вам процветания, вам есть куда расти) Спасибо

  • S
    Svetlanа
    22 апреля 2024
    Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
    Очень интересная экскурсия. Девушка гид (историк по образованию) очень увлекательно рассказывала про прошлое и настоящее этого округа. Отвечала на все вопросы, даже не касающиеся темы экскурсии. Большое спасибо.
  • Т
    Татьяна
    5 апреля 2024
    Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
    Пунктуальность, максимальный комфорт для экскурсантов. . отдельно хочу отметить формат экскурсии- это интересная и информативная беседа🙌… Анна очень комфортная девушка… Экскурсией осталась довольна!!!! На все 100!!! Большое спасибо!!!! Надеюсь, еще не раз встретимся… успехов и процветания❤️❤️❤️❤️
  • О
    Ольга
    19 февраля 2024
    Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
    Это была замечательная экскурсия под руководством гида Анны. Мы узнали об истории многих замечательных мест Литейного района, судьбу особняков и их влабельцев. Спасибо большое.
  • А
    Александра
    9 января 2024
    Артефакты Литейного округа с посещением квартиры в доходном доме Бака
    Экскурсия - чудо!! Попали в такие места Петербурга, о которых не подозревали вообще, в живописные проходные дворы и арки, в
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    галереи и магазины. Много информации о самом доме Бака и о жизни современных жителей Литейного округа. Огромное спасибо гиду Тамаре, которая гуляла с нами столько времени по жуткому морозу, заводила в тепло, готова была отвечать на вопросы по ходу экскурсии, рассказала много деталей! Спасибо ещё раз за чудесный день.

  • Н
    Наталья
    30 июля 2023
    Парадные кварталы и Литейная часть
    Спасибо Леониду за экскурсию, три часа пролетели незаметно!
  • Е
    Елена
    18 июля 2023
    Парадные кварталы и Литейная часть
    Большое спасибо Леониду за то,что познакомил с Литейной частью Петербурга. Хотите не просто рассказ о тех местах,где проходит экскурсия,а увлекательнейшую беседу с интеллигентным,начитанным,знающим и любящим свой город экскурсоводом? Тогда вам сюда.
  • Т
    Татьяна
    3 февраля 2023
    Артефакты Литейного округа с посещением квартиры в доходном доме Бака
    Огромное спасибо Тамаре! Экскурсия очень познавательная и интересная!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Литейный проспект»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Литейный проспект" можно забронировать 3 экскурсии от 2 750 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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