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Великие соборы Петербурга

Елизавета Г.
Елизавета Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Великие соборы Петербурга
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 🖼Музеи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 100 ₽ за экскурсию

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Великие соборы Петербурга
Великие соборы Петербурга

Что вы увидите

  • Спас-на-Крови
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Невский проспект
  • канал Грибоедова
Мы прогуляемся по центру города и посетим самые знаменитые соборы Северной столицы ⭐️. Каждый их них является архитектурным шедевром и одним из символов Санкт-Петербурга.
Полюбуемся роскошной мозаичной отделкой храма Спас-на-крови. Узнаем, почему собор получил такое название и почему после революции его хотели взорвать.
Отправимся в главный храм нашего города - Казанский собор. Обсудим легенду о чудотворной иконе, в честь которой собор был назван, и то, как он связан с войной 1812 года.
Посетим Исаакиевский собор, который является не только архитектурным шедевром, но и памятником науки и техники. Внешний облик и внутреннее убранство собора поражает роскошью и великолепием. При желании можно подняться на колоннаду и полюбоваться на город 🏙️ с высоты птичьего полёта.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в соборы
Начало
🚩 У входа в Спас-на-крови
Место завершения
🏁 Исаакиевская площадь
Великие соборы Петербурга
Великие соборы Петербурга

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елизавета Г.
Елизавета Г.
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