Мы прогуляемся по центру города и посетим самые знаменитые соборы Северной столицы ⭐️. Каждый их них является архитектурным шедевром и одним из символов Санкт-Петербурга.

Полюбуемся роскошной мозаичной отделкой храма Спас-на-крови. Узнаем, почему собор получил такое название и почему после революции его хотели взорвать.

Отправимся в главный храм нашего города - Казанский собор. Обсудим легенду о чудотворной иконе, в честь которой собор был назван, и то, как он связан с войной 1812 года.

Посетим Исаакиевский собор, который является не только архитектурным шедевром, но и памятником науки и техники. Внешний облик и внутреннее убранство собора поражает роскошью и великолепием. При желании можно подняться на колоннаду и полюбоваться на город 🏙️ с высоты птичьего полёта.