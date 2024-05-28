Билеты в Исаакиевский собор

Найдено 4 экскурсии в категории «Билеты в Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге, цены от 1 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
70 отзывов
Популярное предложение
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000 за человека
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
67 отзывов
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Начало: Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской)
Расписание: Ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 650 за билет
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
Начало: Невский проспект, 35. Ст. метро Гостиный двор
Расписание: При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много…
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
8 600 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
7 отзывов
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Проехать по Невскому проспекту, а затем изучить великолепный собор снаружи и внутри
Начало: На Лиговском проспекте, вблизи площади Восстания
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    28 мая 2024
    По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
    Иван - это находка для меня!!! Всем рекомендую!!! Знаток своего дела! Приехала в Питер первый раз, сразу созвонились с Иваном,
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    он составил план наших экскурсии. Было очень интересно, увлекательно, не передать словами!!! Друзья, не раздумывайте, звоните, не пожалеете!!! Ивану, в свою очередь, желаю удачи и успехов в работе!!!

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
    Экскурсию проводил для нас Игорь. Я осталась очень довольна: Игорь рассказывал все интересно и отвечал на возникающие у группы вопросы.
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    Мы проехали по всем местам, обозначенным в поездке. Хочу отметить также водителя микроавтобуса за отличное вождение👌 Хочу в июне прилететь в Питер ещё раз с мужем и взять экскурсию уже вдвоем. Обязательно закажу у вас. Благодарю 🌹

  • А
    Алена
    25 мая 2024
    Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
    В первую очередь, хочу сказать спасибо гиду Игорю! Рассказывает о многом, интересно, слегка с юмором) Но сам маршрут построен странно. Исаакиевский
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    Собор стоит в программе последний, ему отводится 35 минут. Если турист впервые в Санкт-Петербурге, то этого времени категорически мало. экскурсия в Соборе длится полчаса. Плюс время на покупку билетов, время, затраченное на вход в Собор и время на физиологические потребности. Лучше Собор посещать самостоятельно в свободное время. В рамках этого тура, вас подвезут к Собору, остальное-сами. Экскурсия закончилась на час раньше заявленного времени. Возможно, организаторам стоит пересмотреть маршрут.

  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
    Спасибо большое, просто великолепно.
  • Ф
    Филиппов
    12 марта 2024
    По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
    Вежливый молодой мужчина. Знает историю храмов.
  • А
    Александр
    21 ноября 2023
    Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
    Очень всё понравилось.
  • А
    Алина
    10 октября 2023
    Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
    В общем и целом экскурсия неплохая. Большой плюс, что билеты включены в стоимость. Минус- место встречи произошло возле гостиницы Октябрьская,
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    откуда нас повезли на автобусе до Исаакиевского собора. Можно было встретиться где-то вблизи и пешком пройтись. Экскурсию внутри проводит экскурсовод собора. Это входит в стоимость входного билета для всех желающих. Группа набирается и экскурсовод рассказывает о соборе. По завершении экскурсии было свободное время, затем мы пошли на колоннаду. Экскурсовод, который вел нас от гостиницы, по сути дела только билеты нам выдал и все, мы в самостоятельном плавании дальше. Я рассчитывала, что вверху нам что-то расскажут, но нет, там было довольно многолюдно, тесно, и никаких речей не было. Я выбрала данную экскурсию из-за того, что меня всегда пугала гигантская очередь возле собора за билетами, плюс не во все дни и часы его можно посетить. Здесь как бы за меня купили билеты, потратив меньше времени на очередь. Не могу сказать, что разочарована, но и восторга от экскурсии не получила. Мне не хватило организованности. Пожалуй этот маршрут лучше самостоятельно освоить. Группа, в которой я была, большинство ее, получила удовольствие от экскурсии. Возможно я просто не смогла оценить по достоинству

  • Е
    Елена
    3 сентября 2023
    Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
    Прекрасно организована экскурсия, немного на автобусе, потом собор. Познавательно и не напряжно
  • В
    Владимир
    16 августа 2023
    Великие соборы Петербурга
    Замечательная пешая экскурсия по великолепным святым местам с прекрасным гидом. Большой объем информации, интересные факты и дискуссии с гидом
  • Е
    Елена
    10 мая 2023
    В Исаакиевский собор с подъемом на колоннаду и аудиогидом
    Экскурсия состоит из двух частей, собственно Исаакиевский собор и подъём на колоннаду. Сначала аудио экскурсию не включала, т к в
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    соборе предоставили экскурсовода. Аудио экскурсию включила позже, закрепив увиденное. Не имея опыта не сразу поняла, что в билете имеются два штрих-кода для входа в собор и на колоннаду, подсказали другие туристы. Можно было бы в письме о бронировании подробнее разъяснить этот момент.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Билеты в Исаакиевский собор»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Билеты в Исаакиевский собор" можно забронировать 4 экскурсии от 1 650 до 8 600. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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