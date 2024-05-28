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откуда нас повезли на автобусе до Исаакиевского собора. Можно было встретиться где-то вблизи и пешком пройтись. Экскурсию внутри проводит экскурсовод собора. Это входит в стоимость входного билета для всех желающих. Группа набирается и экскурсовод рассказывает о соборе. По завершении экскурсии было свободное время, затем мы пошли на колоннаду. Экскурсовод, который вел нас от гостиницы, по сути дела только билеты нам выдал и все, мы в самостоятельном плавании дальше. Я рассчитывала, что вверху нам что-то расскажут, но нет, там было довольно многолюдно, тесно, и никаких речей не было. Я выбрала данную экскурсию из-за того, что меня всегда пугала гигантская очередь возле собора за билетами, плюс не во все дни и часы его можно посетить. Здесь как бы за меня купили билеты, потратив меньше времени на очередь. Не могу сказать, что разочарована, но и восторга от экскурсии не получила. Мне не хватило организованности. Пожалуй этот маршрут лучше самостоятельно освоить. Группа, в которой я была, большинство ее, получила удовольствие от экскурсии. Возможно я просто не смогла оценить по достоинству