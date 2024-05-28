1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Билеты
2 часа
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Начало: Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской)
Расписание: Ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 650₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
Начало: Невский проспект, 35. Ст. метро Гостиный двор
Расписание: При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много…
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Проехать по Невскому проспекту, а затем изучить великолепный собор снаружи и внутри
Начало: На Лиговском проспекте, вблизи площади Восстания
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия28 мая 2024Иван - это находка для меня!!! Всем рекомендую!!! Знаток своего дела! Приехала в Питер первый раз, сразу созвонились с Иваном,
- ЮЮлия26 мая 2024Экскурсию проводил для нас Игорь. Я осталась очень довольна: Игорь рассказывал все интересно и отвечал на возникающие у группы вопросы.
- ААлена25 мая 2024В первую очередь, хочу сказать спасибо гиду Игорю! Рассказывает о многом, интересно, слегка с юмором) Но сам маршрут построен странно. Исаакиевский
- ЕЕвгений13 мая 2024Спасибо большое, просто великолепно.
- ФФилиппов12 марта 2024Вежливый молодой мужчина. Знает историю храмов.
- ААлександр21 ноября 2023Очень всё понравилось.
- ААлина10 октября 2023В общем и целом экскурсия неплохая. Большой плюс, что билеты включены в стоимость. Минус- место встречи произошло возле гостиницы Октябрьская,
- ЕЕлена3 сентября 2023Прекрасно организована экскурсия, немного на автобусе, потом собор. Познавательно и не напряжно
- ВВладимир16 августа 2023Великие соборы ПетербургаЗамечательная пешая экскурсия по великолепным святым местам с прекрасным гидом. Большой объем информации, интересные факты и дискуссии с гидом
- ЕЕлена10 мая 2023В Исаакиевский собор с подъемом на колоннаду и аудиогидомЭкскурсия состоит из двух частей, собственно Исаакиевский собор и подъём на колоннаду. Сначала аудио экскурсию не включала, т к в
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Билеты в Исаакиевский собор»
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