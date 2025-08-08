Велопрогулка по Александровскому парку Царского Села

Александровский парк Царского Села был любим многими поколениями Романовых. Здесь проходила их приватная жизнь, вблизи от парадного Екатерининского парка.

Приглашаю вас вместе покататься по аллеям парка на велосипедах и послушать личные истории из жизни императорской семьи.
5
1 оценка
Описание экскурсии

Маршрут Начнем мы с наследия императрицы Елизаветы Петровны, это верхний сад, который задумывался в регулярном французском стиле и постепенно под влиянием Екатерины Великой превратился в пейзажный уголок. Также полюбуемся постройками в стиле шинуазри, ещё одним увлечением Екатерины второй. Затем переместился ко дворцу и вспомним Александра 1, это был ему подарок на свадьбу от бабушки. Увидим детский остров и поговорим о Николае 1, примерным семьянине, который создал идеальный мир для жены и детей и стал первым фактическим хозяином дворца. Увидим кладбище лошадей императорского седла, у Арсенала узнаете как император отмечал серебряную свадьбу, а у Шапели поведаю вам грустную историю о трагической смерти Адини, младшей дочери Николая 1. Затем доберёмся в самые дальние участки парка, полюбуемся мостиками на Ламских прудах и поговорим об экзотических животных которые обитали на территории парка. У могилы Григория Распутина вспомним жизнь и трагедию последней императорской семьи, ведь таинственный старец сыграл роковую роль в их истории и истории нашего государства в целом. В конце ещё раз полюбуемся на фасад дворца и посмотрим на Федоровский городок, последняя постройка возникшая в Царском Селе перед революцией. Важная информация:
  • Экскурсия проходит на велосипедах, в неспешном формате с остановками для отдыха, фотографирования.
  • Подходит для людей со средней физической подготовкой и для детей старше 12 лет.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Верхний сад Александровского парка
  • Китайская деревня
  • Большой каприз
  • Детский остров
  • Фасад Александровского дворца
  • Белая башня
  • Пенсионерские конюшни и кладбище лошадей
  • Арсенал
  • Шапель
  • Могила Распутина
  • Фасады Федоровского городка
  • Золотые ворота и разнообразные мостики
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Прокат велосипеда - 800 р за 2 часа для 1 человека
Место начала и завершения?
Треугольная площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на велосипедах, в неспешном формате с остановками для отдыха, фотографирования
  • Подходит для людей со средней физической подготовкой и для детей старше 12 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
