Александровский парк Царского Села был любим многими поколениями Романовых. Здесь проходила их приватная жизнь, вблизи от парадного Екатерининского парка.
Приглашаю вас вместе покататься по аллеям парка на велосипедах и послушать личные истории из жизни императорской семьи.
Описание экскурсииМаршрут Начнем мы с наследия императрицы Елизаветы Петровны, это верхний сад, который задумывался в регулярном французском стиле и постепенно под влиянием Екатерины Великой превратился в пейзажный уголок. Также полюбуемся постройками в стиле шинуазри, ещё одним увлечением Екатерины второй. Затем переместился ко дворцу и вспомним Александра 1, это был ему подарок на свадьбу от бабушки. Увидим детский остров и поговорим о Николае 1, примерным семьянине, который создал идеальный мир для жены и детей и стал первым фактическим хозяином дворца. Увидим кладбище лошадей императорского седла, у Арсенала узнаете как император отмечал серебряную свадьбу, а у Шапели поведаю вам грустную историю о трагической смерти Адини, младшей дочери Николая 1. Затем доберёмся в самые дальние участки парка, полюбуемся мостиками на Ламских прудах и поговорим об экзотических животных которые обитали на территории парка. У могилы Григория Распутина вспомним жизнь и трагедию последней императорской семьи, ведь таинственный старец сыграл роковую роль в их истории и истории нашего государства в целом. В конце ещё раз полюбуемся на фасад дворца и посмотрим на Федоровский городок, последняя постройка возникшая в Царском Селе перед революцией. Важная информация:
- Экскурсия проходит на велосипедах, в неспешном формате с остановками для отдыха, фотографирования.
- Подходит для людей со средней физической подготовкой и для детей старше 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхний сад Александровского парка
- Китайская деревня
- Большой каприз
- Детский остров
- Фасад Александровского дворца
- Белая башня
- Пенсионерские конюшни и кладбище лошадей
- Арсенал
- Шапель
- Могила Распутина
- Фасады Федоровского городка
- Золотые ворота и разнообразные мостики
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Прокат велосипеда - 800 р за 2 часа для 1 человека
Место начала и завершения?
Треугольная площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
8 авг 2025
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Велопрогулка по Александровскому парку Царского Села»
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село: Екатерининский и Александровский дворцы
Индивидуальная экскурсия по Царскому Селу с посещением Екатерининского и Александровского дворцов. История, архитектура и природа в одном туре
Начало: По указанию путешественника
13 апр в 09:00
14 апр в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поиск клада в Царском Селе
Царское Село ждёт вас с увлекательными заданиями и историческими загадками. Присоединяйтесь к поиску клада и узнайте больше о жизни императоров
Начало: Лицейский садик
Завтра в 10:00
13 апр в 10:00
5900 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 16 чел.
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в небольшой группе
Откройте для себя богатую историю Царского Села, посетив знаковые места, связанные с Пушкиным и Екатериной II, и насладитесь красотой Екатерининского дворца
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
4300 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Екатерининский дворец и парк: в Царское Село за восьмым чудом света:
Начало: Россия, Санкт-Петербург, площадь Островского
Расписание: По понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 10:30
5488 ₽ за человека