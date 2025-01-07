Вы окунётесь в историю, прикоснётесь к изяществу и насладитесь умиротворяющей, при этом торжественной атмосферой императорской резиденции.
Мы пройдём по роскошному Екатерининскому парку и рассмотрим его в деталях, а затем исследуем пейзажный Александровский парк. Вы узнаете, как и чем жили Романовы и с какими императрицами связано Царское Село.
Мы пройдём по роскошному Екатерининскому парку и рассмотрим его в деталях, а затем исследуем пейзажный Александровский парк. Вы узнаете, как и чем жили Романовы и с какими императрицами связано Царское Село.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Екатерининский парк
Вы насладитесь красотой и гармонией этого места. Увидите Французский сад, Камеронову галерею, Турецкую баню, Мраморный мост и Чесменскую колонну. Встретите экзотические достопримечательности — Башню-руину и Китайскую беседку. И конечно же, рассмотрите жемчужину русского барокко — Екатерининский дворец.
Александровский парк
Вы познакомитесь с прекрасными постройками в духе Викторианской Англии. Пройдётесь по извилистым аллеям и мостикам, рассуждая о поворотах колеса истории. А также узнаете, почему в парке так много зданий в китайском стиле и для кого была построена целая Китайская деревня.
Вы узнаете:
- В честь какой Екатерины назван Екатерининский дворец и с какими императрицами связано Царское село
- Какую великую победу символизирует Чесменская колонна
- Где Елизавета Петровна любила уединяться с приближёнными, а Екатерина Великая — заниматься литературным творчеством
- К бракосочетанию какого внука императрицы Екатерины II построили целый дворец
- Какой дворец стал постоянной и последней резиденцией Николая II, откуда в 1917 года императорская семья была отправлена в ссылку в Тобольск
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия начнётся в Пушкине. Сюда можно добраться на автомобиле или общественном транспорте — из Санкт-Петербурга ходят автобусы и электрички (подробные варианты мы вышлем вам в билете)
- Посещение дворцов не входит в программу экскурсии, вы сможете посетить их самостоятельно до или после программы
- Отдельно оплачивается вход в Екатерининский парк с 13 апреля по 30 октября: взрослые — 250 ₽, пенсионеры и студенты — 150 ₽, дети до 14 бесплатно. В зимний сезон вход в парк бесплатный
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Царскосельского лицея в Пушкине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5149 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
7 янв 2025
Были с детьми (12 и 7 лет) в Царском селе в январские праздники. Прежде, чем посетить дворец, прогулялись по паркам с гидом Валентиной. Всем рекомендую: очень настраивает на атмосферу и дальнейшую экскурсию во дворце. Прогулка по красивым паркам, с интересным рассказом о зданиях на территории. Если гулять самостоятельно- многое можно пропустить и не заметить. Спасибо!
Н
Наталья
16 дек 2024
Прекрасная прогулка! Гид рассказала очень много деталей. Было интересно и детям и взрослым. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
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