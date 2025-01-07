Вы окунётесь в историю, прикоснётесь к изяществу и насладитесь умиротворяющей, при этом торжественной атмосферой императорской резиденции. Мы пройдём по роскошному Екатерининскому парку и рассмотрим его в деталях, а затем исследуем пейзажный Александровский парк. Вы узнаете, как и чем жили Романовы и с какими императрицами связано Царское Село.

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Описание экскурсии

Екатерининский парк

Вы насладитесь красотой и гармонией этого места. Увидите Французский сад, Камеронову галерею, Турецкую баню, Мраморный мост и Чесменскую колонну. Встретите экзотические достопримечательности — Башню-руину и Китайскую беседку. И конечно же, рассмотрите жемчужину русского барокко — Екатерининский дворец.

Александровский парк

Вы познакомитесь с прекрасными постройками в духе Викторианской Англии. Пройдётесь по извилистым аллеям и мостикам, рассуждая о поворотах колеса истории. А также узнаете, почему в парке так много зданий в китайском стиле и для кого была построена целая Китайская деревня.

Вы узнаете:

В честь какой Екатерины назван Екатерининский дворец и с какими императрицами связано Царское село

Какую великую победу символизирует Чесменская колонна

Где Елизавета Петровна любила уединяться с приближёнными, а Екатерина Великая — заниматься литературным творчеством

К бракосочетанию какого внука императрицы Екатерины II построили целый дворец

Какой дворец стал постоянной и последней резиденцией Николая II, откуда в 1917 года императорская семья была отправлена в ссылку в Тобольск

И многое другое!

Организационные детали