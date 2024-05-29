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По популярности
Групповая
10 часов
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350₽ за человека
Групповая
5 часов
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
11 июня в 11:30
18 июня в 11:30
3 000₽ за человека
Аудиогид
1 час
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
Начало: Адмиралтейский проспект, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРегина29 мая 2024Все супер 😊 экскурсия отличная, экскурсовод тоже, когда я отстала от группы, была увидивлина что я не инвалидно, так же
- ННаталия8 января 2024Мы побывали в Царском Селе, а именно в Александровском дворце, гидом был Леонид, хорошо организовывал группу, путёвая информация им излагалась
- ММолчанова22 октября 2023Александровский дворец: билет и аудиотур по последней резиденции Николая IIВсе понравилось, спасибо. Хорошая связь и организация.
- ССергей7 июля 2023Александровский дворец: билет и аудиотур по последней резиденции Николая IIИнтереснейшая экспозиция и отличная организация тура
- ООльга28 июня 2023Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский (с билетами)Очень приятная экскурсовод Елена. Ровная речь, никаких усыпляющих подробностей, только интересные факты. Отдельное спасибо за вставки про ВОВ и блокаду
- ММаргарита17 июня 2023Роскошь Екатерининского дворца и два парка (Екатерининский и Александровский)Отличная экскурсия по Екатерининскому дворцу и парку, восстановленная Янтарная комната просто великолепна. Спасибо гиду Константину за отличную экскурсию.
- ООлеся14 июня 2023Роскошь Екатерининского дворца и два парка (Екатерининский и Александровский)Очень понравился экскурсовод. Рекомендую.
- YYulia6 июня 2023Роскошь Екатерининского дворца и два парка (Екатерининский и Александровский)Спасибо огромное гиду Константину! Очень интересная экскурсия, без очереди! Огромное терпение у Константина, ждать пока мы сфотографируем каждую вазу, фреску
- ЕЕлена23 февраля 2023Путешествие в Царское Село и Александровский дворецИгорь, спасибо большое! Всё было супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Александровский парк»
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