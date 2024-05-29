Александровский парк – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Александровский парк» в Санкт-Петербурге, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
368 отзывов
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350 за человека
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
26 отзывов
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
11 июня в 11:30
18 июня в 11:30
3 000 за человека
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
Начало: Адмиралтейский проспект, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Регина
    29 мая 2024
    Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
    Все супер 😊 экскурсия отличная, экскурсовод тоже, когда я отстала от группы, была увидивлина что я не инвалидно, так же
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    поделилась своим мнением в микрофон 🎤 которое я услышала. А отстала я от группы потому что потеряла важную мне вещь в парке и пыталась найти, в целом рассказывала она все отлично и была доброжелательная)

  • Н
    Наталия
    8 января 2024
    Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
    Мы побывали в Царском Селе, а именно в Александровском дворце, гидом был Леонид, хорошо организовывал группу, путёвая информация им излагалась
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    интересно, четко и структурировано. Единственный минус - большая группа и много больших групп в самом дворце, но, это конечно потому, что новогодние выходные. Экскурсию по самому дворцу могу назвать «беглой») также, мы не заехали в обещанную по маршруту Фёдоровскую церковь, по озвученной нам причине закрытия в связи с техническими неполадками.

  • М
    Молчанова
    22 октября 2023
    Александровский дворец: билет и аудиотур по последней резиденции Николая II
    Все понравилось, спасибо. Хорошая связь и организация.
  • С
    Сергей
    7 июля 2023
    Александровский дворец: билет и аудиотур по последней резиденции Николая II
    Интереснейшая экспозиция и отличная организация тура
  • О
    Ольга
    28 июня 2023
    Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский (с билетами)
    Очень приятная экскурсовод Елена. Ровная речь, никаких усыпляющих подробностей, только интересные факты. Отдельное спасибо за вставки про ВОВ и блокаду
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    по пути до Пушкина, ведь места действительно памятные. Увидели ровно то, что было заявлено в описании экскурсии. Были лёгкие корректировки из-за дождя, но тут не от экскурсовода зависит.

  • М
    Маргарита
    17 июня 2023
    Роскошь Екатерининского дворца и два парка (Екатерининский и Александровский)
    Отличная экскурсия по Екатерининскому дворцу и парку, восстановленная Янтарная комната просто великолепна. Спасибо гиду Константину за отличную экскурсию.
  • О
    Олеся
    14 июня 2023
    Роскошь Екатерининского дворца и два парка (Екатерининский и Александровский)
    Очень понравился экскурсовод. Рекомендую.
  • Y
    Yulia
    6 июня 2023
    Роскошь Екатерининского дворца и два парка (Екатерининский и Александровский)
    Спасибо огромное гиду Константину! Очень интересная экскурсия, без очереди! Огромное терпение у Константина, ждать пока мы сфотографируем каждую вазу, фреску
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    и себя 😀. Познавательный рассказ начался уже по дороге. Мы в восторге. Даже девочка-подросток под впечатлением, а её тяжело удивить или заинтересовать чем-то. Не пожалеете!

  • Е
    Елена
    23 февраля 2023
    Путешествие в Царское Село и Александровский дворец
    Игорь, спасибо большое! Всё было супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Александровский парк»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Александровский парк" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 3 350. Туристы уже оставили гидам 394 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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