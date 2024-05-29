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интересно, четко и структурировано. Единственный минус - большая группа и много больших групп в самом дворце, но, это конечно потому, что новогодние выходные. Экскурсию по самому дворцу могу назвать «беглой») также, мы не заехали в обещанную по маршруту Фёдоровскую церковь, по озвученной нам причине закрытия в связи с техническими неполадками.