10 часов
Групповая
Расписание: Согласно календарю
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
от 3 350₽ за человека
5 часов
Групповая
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
13 авг в 11:30
20 авг в 11:30
3 000₽ за человека
7 часов
Групповая
Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната) + Александровский дворец
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по субботам в 10:00
15 авг в 10:00
17 авг в 10:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 июля 202425 июля провели день в Царском селе. Поездка туда прошла нормально, гид рассказывала интересно. Посетили Екатерининский дворец, посмотрели Лицейский корпус,
- ММаргарита29 июля 2024Организация экскурсии отличная - начиная от экскурсовода и заканчивая автобусом. Все было по времени, автобус чистый с кондиционером. Экскурсовод Светлана замечательная, очень интересно и подробно рассказывала. От экскурсии остались самые хорошие впечатления, обязательно еще раз посетим царское село
- ССветлана5 июля 2024Все очень понравилось. Была в составе маленькой группы. По дороге в Царское село экскурсовод много и интересно рассказывала о достопромечательностях
- ТТатьяна4 июля 2024Увидели всё, что было заявлено в экскурсии. Феодоровский собор небольшой. Александровский дворец частично на реставрации, но и те залы, которые
- ИИрина12 июня 2024Очень понравился дворец. Лаконичная экскурсия. Хороший экскурсовод. Можно было бы добавить время на прогулку по парку. Хотелось бы что бы было конкретнее указано место встречи. Дом длинный, автобусов много. Нам пришлось звонить организатору. Немного нервно.
- ННаталья21 апреля 2024Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната) + Александровский дворецБлагодарю Вас за экскурсию! Все было на хорошем уровне! 👍👍👍
- ЕЕвгений1 августа 2023Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Пушкину на минивенеОтличная экскурсия, много интересной и полезной информации, индивидуальный подход вам обеспечен (ну конечно зависит от гида).
- ЭЭтери14 июля 2023Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Пушкину на минивенеПрекрасная экскурсия! Прекрасный, вдохновенный экскурсовод Александр. Бронировали на вторник и только позже узнали что по вторникам во дворец выходной. Не
- ООльга28 июня 2023Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский (с билетами)Очень приятная экскурсовод Елена. Ровная речь, никаких усыпляющих подробностей, только интересные факты. Отдельное спасибо за вставки про ВОВ и блокаду
- ЛЛиза2 октября 2022Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Пушкину на минивенеВсе прошло на ура, коллектив очень доволен экскурсией!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Александровский дворец»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Александровский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 700. Туристы уже оставили гидам 493 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Александровский дворец», 493 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь