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открыты, стоит посмотреть. Очень красиво, уютно + нам повезло в том, что посетителей было немного. Всё спокойно посмотрели. И оба гида (и во дворце, и наш гид от туроператора) очень интересно подавали информацию. Рекомендую данную экскурсию для посещения. Единственное, что пока надо иметь ввиду - в городе идёт массовый ремонт фасадов, поэтому из-за лесов сбоку дома отсутствует фургончик, указанный как ориентир на углу наб. канал Грибоедова и Инженерной улицы. Сотрудники агентства "пешеходят" около площади Искусств (Михайловский сквер), около Инженерной улицы.