Александровский дворец – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Александровский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
На автобусе
454 отзыва
10 часов
Групповая
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Расписание: Согласно календарю
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
от 3 350 за человека
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
На автобусе
29 отзывов
5 часов
Групповая
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
13 авг в 11:30
20 авг в 11:30
3 000 за человека
Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната) + Александровский дворец
На автобусе
10 отзывов
7 часов
Групповая
Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната) + Александровский дворец
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по субботам в 10:00
15 авг в 10:00
17 авг в 10:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 июля 2024
    Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
    25 июля провели день в Царском селе. Поездка туда прошла нормально, гид рассказывала интересно. Посетили Екатерининский дворец, посмотрели Лицейский корпус,
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    Янтарную комнату - все великолепно, сделали массу снимков. Потом прошлись по галерее, спустились в Екатерининский парк - все замечательно. До 14ч. 30 мин - свободное время, гуляли по парку и отдохнули. А вот остальное не понравилось. Экскурсия в Александровский парк утомительная и не интересная. такое впечатление, что выбивали время до 17 часов, хотя непонятно для чего. Обратная поездка в Петербург прошла хорошо.

  • М
    Маргарита
    29 июля 2024
    Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
    Организация экскурсии отличная - начиная от экскурсовода и заканчивая автобусом. Все было по времени, автобус чистый с кондиционером. Экскурсовод Светлана замечательная, очень интересно и подробно рассказывала. От экскурсии остались самые хорошие впечатления, обязательно еще раз посетим царское село
  • С
    Светлана
    5 июля 2024
    Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
    Все очень понравилось. Была в составе маленькой группы. По дороге в Царское село экскурсовод много и интересно рассказывала о достопромечательностях
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    города и предстоящей теме. По приезду посетили церковь, затем александровский дворец и парк. Экскурсоводы в Царском селе тоже очень профессиональные и увлеченные люди. Замечательная поездка. По-новому открылась это страница истории. Спасибо.

  • Т
    Татьяна
    4 июля 2024
    Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
    Увидели всё, что было заявлено в экскурсии. Феодоровский собор небольшой. Александровский дворец частично на реставрации, но и те залы, которые
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    открыты, стоит посмотреть. Очень красиво, уютно + нам повезло в том, что посетителей было немного. Всё спокойно посмотрели. И оба гида (и во дворце, и наш гид от туроператора) очень интересно подавали информацию. Рекомендую данную экскурсию для посещения. Единственное, что пока надо иметь ввиду - в городе идёт массовый ремонт фасадов, поэтому из-за лесов сбоку дома отсутствует фургончик, указанный как ориентир на углу наб. канал Грибоедова и Инженерной улицы. Сотрудники агентства "пешеходят" около площади Искусств (Михайловский сквер), около Инженерной улицы.

  • И
    Ирина
    12 июня 2024
    Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
    Очень понравился дворец. Лаконичная экскурсия. Хороший экскурсовод. Можно было бы добавить время на прогулку по парку. Хотелось бы что бы было конкретнее указано место встречи. Дом длинный, автобусов много. Нам пришлось звонить организатору. Немного нервно.
  • Н
    Наталья
    21 апреля 2024
    Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната) + Александровский дворец
    Благодарю Вас за экскурсию! Все было на хорошем уровне! 👍👍👍
  • Е
    Евгений
    1 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Пушкину на минивене
    Отличная экскурсия, много интересной и полезной информации, индивидуальный подход вам обеспечен (ну конечно зависит от гида).
  • Э
    Этери
    14 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Пушкину на минивене
    Прекрасная экскурсия! Прекрасный, вдохновенный экскурсовод Александр. Бронировали на вторник и только позже узнали что по вторникам во дворец выходной. Не
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    вышло поменять день и мы поехали. После, мы поняли что нам очень повезло что был выходной во дворец. Мы обошли весь парк. Было не много людей. Остались под огромным впечатлением и хотим обязательно вернуться в Царское село еще раз! Парк прекрасен!

  • О
    Ольга
    28 июня 2023
    Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский (с билетами)
    Очень приятная экскурсовод Елена. Ровная речь, никаких усыпляющих подробностей, только интересные факты. Отдельное спасибо за вставки про ВОВ и блокаду
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    по пути до Пушкина, ведь места действительно памятные. Увидели ровно то, что было заявлено в описании экскурсии. Были лёгкие корректировки из-за дождя, но тут не от экскурсовода зависит.

  • Л
    Лиза
    2 октября 2022
    Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Пушкину на минивене
    Все прошло на ура, коллектив очень доволен экскурсией!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Александровский дворец»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Александровский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 700. Туристы уже оставили гидам 493 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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