Башня Городской думы появилась ещё в начале 19 века.
С её смотровой площадки вы полюбуетесь панорамой города, поймёте, как менялись архитектурные стили Северной столицы, прочертите основные вертикали и горизонтали Петербурга. А башенные часы, работающие с 1884 года, помогут соединить пространство и время.
С её смотровой площадки вы полюбуетесь панорамой города, поймёте, как менялись архитектурные стили Северной столицы, прочертите основные вертикали и горизонтали Петербурга. А башенные часы, работающие с 1884 года, помогут соединить пространство и время.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Действующий часовой механизм 19 века.
- Панораму города с высоты 47 метров.
- Оптический телеграф для оповещения города о пожарах.
Вы узнаете:
- Что такое «небесная линия» города на Неве.
- Зачем часовщик каждую неделю поднимается на Думскую башню.
- С какой целью на башню вывешивали чёрные шары.
- Где находится самый неизвестный памятник петербургским наводнениям.
Организационные детали
- Экскурсовод выдаст радиогиды и наушники. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъём mini jack 3.5 mm).
- В ходе экскурсии предстоит подъём на башню по лестнице — более 200 ступенек. В пути предусмотрены две остановки для отдыха.
- На экскурсию допускаются участники 12 лет и старше. Посещение экскурсии с маленькими детьми запрещено.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Думской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 262 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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