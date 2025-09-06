читать дальше уменьшить провести экскурсию только для нас! Погода немного подвела, а вот гид - нет! За эти полчаса (на самом деле экскурсия была чуть дольше заявленного времени) мы узнали (и запомнили) гораздо больше, чем за несколько часов на других экскурсиях. Интересно подавалась информация (в форме викторины). Чудесные виды! Соблюдение техники безопасности. Всем рекомендую!

Перед началом экскурсии был небольшой дождь и нам было предложено перенести экскурсию (как это сделали другие), но мы не могли перенести, т. к. уезжали (могли только отказаться). Тогда гид решил