Смотровая на крыше Петербурга (в группе)

Подняться на легальную и оборудованную смотровую площадку и полюбоваться видом на доминанты города
Мы с вами отправимся на легальную и безопасную, но секретную смотровую площадку, откуда откроется вид на главные достопримечательности Петербурга.

А пока вы будете любоваться панорамами, гид расскажет небанальную историю города в простом для восприятия формате. Вас ждут красивые фото и захватывающие сюжеты!
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Мы проводим экскурсии только на официальных площадках, выход на которые разрешён администрацией города.

Сверху вы увидите главные доминанты:

  • Владимирский собор
  • Смольный собор
  • Лахта-центр
  • Казанский собор
  • Михайловский замок
  • Исаакиевский собор
  • Петропавловский собор
  • Спас на Крови
  • И многое другое!

Разбавим экскурсию смешными шутками, захватывающими мифами и легендами, добавим небольшие викторины с получением призов в виде посещения бонусных исторических локаций!

Вы узнаете:

  • Почему Смольный собор носит такое название и почему он строился дольше остальных достопримечательностей
  • Какие секреты хранит Александрийская колонна и ангел Петропавловской крепости
  • Что не так с Казанским собором
  • Почему Спас на Крови «выдвинут» в канал Грибоедова на 7 метров
  • Как удалось построить Исаакиевский собор
  • Почему после революции купола Владимирского собора стали чёрные
  • Почему Петербург такой низкий и почему именно здесь находится самое высокое здание в Европе

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на легальной и полностью оборудованной крыше, подъём на неё абсолютно безопасен
  • Возрастное ограничение 7+
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 14:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 14153 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!

Отзывы и рейтинг

Перед началом экскурсии был небольшой дождь и нам было предложено перенести экскурсию (как это сделали другие), но мы не могли перенести, т. к. уезжали (могли только отказаться). Тогда гид решил
провести экскурсию только для нас! Погода немного подвела, а вот гид - нет! За эти полчаса (на самом деле экскурсия была чуть дольше заявленного времени) мы узнали (и запомнили) гораздо больше, чем за несколько часов на других экскурсиях. Интересно подавалась информация (в форме викторины). Чудесные виды! Соблюдение техники безопасности. Всем рекомендую!

