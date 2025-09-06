Мы с вами отправимся на легальную и безопасную, но секретную смотровую площадку, откуда откроется вид на главные достопримечательности Петербурга.
А пока вы будете любоваться панорамами, гид расскажет небанальную историю города в простом для восприятия формате. Вас ждут красивые фото и захватывающие сюжеты!
А пока вы будете любоваться панорамами, гид расскажет небанальную историю города в простом для восприятия формате. Вас ждут красивые фото и захватывающие сюжеты!
Описание экскурсии
Мы проводим экскурсии только на официальных площадках, выход на которые разрешён администрацией города.
Сверху вы увидите главные доминанты:
- Владимирский собор
- Смольный собор
- Лахта-центр
- Казанский собор
- Михайловский замок
- Исаакиевский собор
- Петропавловский собор
- Спас на Крови
- И многое другое!
Разбавим экскурсию смешными шутками, захватывающими мифами и легендами, добавим небольшие викторины с получением призов в виде посещения бонусных исторических локаций!
Вы узнаете:
- Почему Смольный собор носит такое название и почему он строился дольше остальных достопримечательностей
- Какие секреты хранит Александрийская колонна и ангел Петропавловской крепости
- Что не так с Казанским собором
- Почему Спас на Крови «выдвинут» в канал Грибоедова на 7 метров
- Как удалось построить Исаакиевский собор
- Почему после революции купола Владимирского собора стали чёрные
- Почему Петербург такой низкий и почему именно здесь находится самое высокое здание в Европе
Организационные детали
- Экскурсия проводится на легальной и полностью оборудованной крыше, подъём на неё абсолютно безопасен
- Возрастное ограничение 7+
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 14:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 14153 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Перед началом экскурсии был небольшой дождь и нам было предложено перенести экскурсию (как это сделали другие), но мы не могли перенести, т. к. уезжали (могли только отказаться). Тогда гид решил
