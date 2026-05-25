Северную столицу с совершенно новой, удивительной стороны.



Как же здорово увидеть среди привычного классицизма и модерна отсылки к древнерусскому зодчеству, сказочные терема и узорчатые детали, будто сошедшие со страниц былин! Мы разглядывали кокошники, килевидные арки, нарядные наличники — и каждый элемент вдруг оживал в рассказах экскурсовода Ивана.



Иван — настоящий профессионал и энтузиаст своего дела: его эрудиция и искренняя увлечённость темой заразительны. Он не просто перечислял даты и стили, а выстраивал живую картину: объяснял, почему именно в XIX веке случился всплеск интереса к национальным формам, как архитекторы переосмысливали древнерусские мотивы и вписывали их в городской ландшафт Петербурга. А ещё делился такими тонкими деталями и малоизвестными фактами, что несколько раз ловила себя на мысли: «Неужели я столько лет проходила мимо этого и не замечала?!»



Особенно запомнились остановки у зданий, где Иван показывал параллели с деревянными постройками Русского Севера — после таких сравнений архитектурные цитаты читались совершенно отчётливо. И даже погода — типичный питерский ветерок и солнце — добавила настроения, будто мы и правда попали в какую-то былинную повесть, рассказанную современным летописцем.



Огромное спасибо за эту экскурсию и отдельное — Ивану за мастерство, глубину знаний и умение дарить восторг даже тем, кто, казалось, уже видел всё. Теперь буду рекомендовать её всем друзьям — и тем, кто впервые в городе, и таким старожилам, как я!