Весь русский стиль в Петербурге

От первых архитектурных опытов к абсолютной вершине
Русский стиль в Петербурге — это не один образ и не один период, а большой и сложный путь.

В конце 19 — начале 20 века архитекторы искали национальный язык, соединяя древнерусские формы, византийские традиции и современные решения. Я покажу вам этот стиль целиком — и расскажу, почему он стал мировым феноменом.
Описание экскурсии

Вы увидите основные памятники русского стиля в жилой, общественной и храмовой архитектуре Петербурга:

  • Воскресенский новодевичий монастырь
  • Гутуевскую церковь
  • Покровскую церковь на Боровой
  • доходный дом Никонова
  • Дом офицеров и Дом-пряник
  • Спас на Крови
  • фрагмент крёмлевской стены
  • Успенскую церковь на Васильевском острове
  • Доходные дома Зайцевых
  • и многие другие здания

Я расскажу:

  • как русский стиль развивался — от историзма к эмоциональному модерну
  • чем неорусский стиль отличается от псевдорусского
  • как архитекторы работали с формой, символикой и декором
  • почему именно храмовая архитектура стала вершиной русского направления

А ещё поговорим о заказчиках, идеологии эпохи, поиске национальной идентичности и о том, почему русский стиль так важен для Петербурга — как в прошлом, так и сегодня.

Организационные детали

Едем на Volkswagen Polo. Детское кресло и бустер — по запросу.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 181 туриста
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
музеях города. Любовь к родному городу привела меня к получению образования в магистратуре по направлению «Туризм». Провожу экскурсии по историческому центру, Курортному району, Кронштадту, Выборгу и менее известным маршрутам. Особое внимание уделяю архитектуре разных эпох — от историзма и модерна через советский период к современности, трансформации городских пространств и судьбам пригородных территорий. Своим гостям я представляю Петербург не как набор знаковых мест, а как живой многослойный город, где каждая улица связана с людьми, событиями и идеями своего времени. С путешественниками встречаюсь, чтобы делиться глубоким пониманием города, разрушать стереотипы и открывать места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.

Основано на 2 отзывах
Побывала на экскурсии «Русский стиль в архитектуре Санкт-Петербурга» — и до сих пор под впечатлением! Я коренная петербурженка, казалось бы, знаю город вдоль и поперёк, но эта прогулка открыла мне
Северную столицу с совершенно новой, удивительной стороны.

Как же здорово увидеть среди привычного классицизма и модерна отсылки к древнерусскому зодчеству, сказочные терема и узорчатые детали, будто сошедшие со страниц былин! Мы разглядывали кокошники, килевидные арки, нарядные наличники — и каждый элемент вдруг оживал в рассказах экскурсовода Ивана.

Иван — настоящий профессионал и энтузиаст своего дела: его эрудиция и искренняя увлечённость темой заразительны. Он не просто перечислял даты и стили, а выстраивал живую картину: объяснял, почему именно в XIX веке случился всплеск интереса к национальным формам, как архитекторы переосмысливали древнерусские мотивы и вписывали их в городской ландшафт Петербурга. А ещё делился такими тонкими деталями и малоизвестными фактами, что несколько раз ловила себя на мысли: «Неужели я столько лет проходила мимо этого и не замечала?!»

Особенно запомнились остановки у зданий, где Иван показывал параллели с деревянными постройками Русского Севера — после таких сравнений архитектурные цитаты читались совершенно отчётливо. И даже погода — типичный питерский ветерок и солнце — добавила настроения, будто мы и правда попали в какую-то былинную повесть, рассказанную современным летописцем.

Огромное спасибо за эту экскурсию и отдельное — Ивану за мастерство, глубину знаний и умение дарить восторг даже тем, кто, казалось, уже видел всё. Теперь буду рекомендовать её всем друзьям — и тем, кто впервые в городе, и таким старожилам, как я!

Красавец молодой человек,аспирант,умный,много знает,интересно рассказывает,любит свой город- это все Иван. Показал весь город,много интересного рассказал,показал укромные,загадочные места города. Три часа пролетели незаметно. Спасибо! Замечательная экскурсия!
