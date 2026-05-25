Русский стиль в Петербурге — это не один образ и не один период, а большой и сложный путь.
В конце 19 — начале 20 века архитекторы искали национальный язык, соединяя древнерусские формы, византийские традиции и современные решения. Я покажу вам этот стиль целиком — и расскажу, почему он стал мировым феноменом.
Описание экскурсии
Вы увидите основные памятники русского стиля в жилой, общественной и храмовой архитектуре Петербурга:
- Воскресенский новодевичий монастырь
- Гутуевскую церковь
- Покровскую церковь на Боровой
- доходный дом Никонова
- Дом офицеров и Дом-пряник
- Спас на Крови
- фрагмент крёмлевской стены
- Успенскую церковь на Васильевском острове
- Доходные дома Зайцевых
- и многие другие здания
Я расскажу:
- как русский стиль развивался — от историзма к эмоциональному модерну
- чем неорусский стиль отличается от псевдорусского
- как архитекторы работали с формой, символикой и декором
- почему именно храмовая архитектура стала вершиной русского направления
А ещё поговорим о заказчиках, идеологии эпохи, поиске национальной идентичности и о том, почему русский стиль так важен для Петербурга — как в прошлом, так и сегодня.
Организационные детали
Едем на Volkswagen Polo. Детское кресло и бустер — по запросу.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 181 туриста
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
Основано на 2 отзывах
Н
Побывала на экскурсии «Русский стиль в архитектуре Санкт-Петербурга» — и до сих пор под впечатлением! Я коренная петербурженка, казалось бы, знаю город вдоль и поперёк, но эта прогулка открыла мне
О
Красавец молодой человек,аспирант,умный,много знает,интересно рассказывает,любит свой город- это все Иван. Показал весь город,много интересного рассказал,показал укромные,загадочные места города. Три часа пролетели незаметно. Спасибо! Замечательная экскурсия!
