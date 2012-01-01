Индивидуальная пешеходно-автомобильная обзорная экскурсия ⛳ по Санкт-Петербургу позволит гостям города увидеть основные достопримечательности 🏛️ Северной столицы ⭐️, а местным жителям - узнать много новых и интересных фактов и историй. Во время экскурсии 🧭 Вы проедете по Невскому проспекту, прогуляетесь 👣 около Казанского собора, сделаете отличные фотографии 📸 у Спас-на-Крови, оцените величие Исаакиевского собора, а также увидите Дворцовую площадь и Петропавловскую крепость. Наш гид проведёт экскурсию исходя из Ваших интересов и возрастной группы участников, а автомобиль позволит передвигаться между локациями комфортно и быстро.