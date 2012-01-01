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Весь центр Петербурга за 3 часа

Максим Д.
Максим Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Весь центр Петербурга за 3 часа
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📸Фото на память
  • ☃️Зимняя
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🎄На новый год!
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Весь центр Петербурга за 3 часа
Весь центр Петербурга за 3 часа

Что вы увидите

  • Площадь Восстания
  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Спас-на-Крови
  • Исаакиевский собор
  • Дворцовая площадь
  • Петропавловская крепость
Индивидуальная пешеходно-автомобильная обзорная экскурсия ⛳ по Санкт-Петербургу позволит гостям города увидеть основные достопримечательности 🏛️ Северной столицы ⭐️, а местным жителям - узнать много новых и интересных фактов и историй. Во время экскурсии 🧭 Вы проедете по Невскому проспекту, прогуляетесь 👣 около Казанского собора, сделаете отличные фотографии 📸 у Спас-на-Крови, оцените величие Исаакиевского собора, а также увидите Дворцовую площадь и Петропавловскую крепость. Наш гид проведёт экскурсию исходя из Ваших интересов и возрастной группы участников, а автомобиль позволит передвигаться между локациями комфортно и быстро.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Площадь восстания, 2
Место завершения
🏁 3, территория Петропавловская крепость
Весь центр Петербурга за 3 часа
Весь центр Петербурга за 3 часа
Весь центр Петербурга за 3 часа

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим Д.
Максим Д.
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Максим Д. проводит ещё 5 экскурсий

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