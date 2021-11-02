Приглашаем вас на прогулку по проспектам, площадям и набережным Петербурга.
Наш гид расскажет вам о главных достопримечательностях, поделится городскими легендами и историями о местах, всем известных по фильмам и книгам классиков.
Вы
Наш гид расскажет вам о главных достопримечательностях, поделится городскими легендами и историями о местах, всем известных по фильмам и книгам классиков.
Вы
Описание экскурсии
Уникальная экскурсия по Санкт-Петербургу
Индивидуальная пешеходно-автомобильная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – это отличная возможность увидеть основные достопримечательности Северной столицы. Даже если вы местный житель, вас ждёт много новых и интересных фактов и историй.
Архитектура и искусство культурной столицы
Во время экскурсии на вас ждут:
- Невский проспект – главная артерия города;
- Казанский собор – истинное архитектурное чудо;
- Спас-на-Крови – место для незабываемых фотографий;
- Величественный Исаакиевский собор;
- Площади: Восстания, Исаакиевская и Дворцовая;
- Петропавловская крепость – символ города;
- Дом компании «Зингер» – лакомый кусочек архитектурной истории.
Захватывающая история имперского Петербурга
Во время экскурсии вы услышите увлекательный рассказ об истории царской семьи и важнейших событиях имперского Петербурга. Гид учтёт ваши интересы и возраст участников, а комфортный автомобиль сделает передвижение между локациями быстрым и удобным.
Ежедневно с 9 до 18.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Восстания
- Невский проспект
- Казанский собор
- Спас-на-Крови
- Исаакиевский собор
- Дворцовая площадь
- Петропавловская крепость
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9 до 18.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Прекрасно провели время. Узнали много нового и в комфортном темпе посетили ключевые точки Петербурга. Алексей, наш гид, очень приятный человек, интеллигентный и эрудированный. Было интересно и легко общаться.
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С
Прекрасно провели время. Узнали много нового и в комфортном темпе посетили ключевые точки Петербурга. Алексей, наш гид, очень приятный человек, интеллигентный и эрудированный. Было интересно и легко общаться.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Обзорная экскурсия (индивидуальная) по Санкт- Петербургу, гид Ирина, очень понравилась, рекомендую,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Обзорная экскурсия (индивидуальная) по Санкт- Петербургу, гид Ирина, очень понравилась, рекомендую,
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С
Обзорная экскурсия (индивидуальная) по Санкт- Петербургу, гид Ирина, очень понравилась, рекомендую,
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A
Обзорная экскурсия (индивидуальная) по Санкт- Петербургу, гид Ирина, очень понравилась, рекомендую,
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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