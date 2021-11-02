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Весь центр Петербурга на автомобиле

Искусство и архитектура Северной столицы: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Приглашаем вас на прогулку по проспектам, площадям и набережным Петербурга.

Наш гид расскажет вам о главных достопримечательностях, поделится городскими легендами и историями о местах, всем известных по фильмам и книгам классиков.

Вы
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сфотографируетесь у Исаакиевского собора и храма Спаса на Крови, побываете у Петропавловской крепости и на Дворцовой площади.

Поскольку экскурсия проводится на автомобиле, программу можно будет корректировать в зависимости от интересов, возраста и состава участников.

4.8
25 отзывов
Весь центр Петербурга на автомобиле
Весь центр Петербурга на автомобиле
Весь центр Петербурга на автомобиле

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия по Санкт-Петербургу

Индивидуальная пешеходно-автомобильная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – это отличная возможность увидеть основные достопримечательности Северной столицы. Даже если вы местный житель, вас ждёт много новых и интересных фактов и историй.

Архитектура и искусство культурной столицы

Во время экскурсии на вас ждут:

  • Невский проспект – главная артерия города;
  • Казанский собор – истинное архитектурное чудо;
  • Спас-на-Крови – место для незабываемых фотографий;
  • Величественный Исаакиевский собор;
  • Площади: Восстания, Исаакиевская и Дворцовая;
  • Петропавловская крепость – символ города;
  • Дом компании «Зингер» – лакомый кусочек архитектурной истории.

Захватывающая история имперского Петербурга

Во время экскурсии вы услышите увлекательный рассказ об истории царской семьи и важнейших событиях имперского Петербурга. Гид учтёт ваши интересы и возраст участников, а комфортный автомобиль сделает передвижение между локациями быстрым и удобным.

Ежедневно с 9 до 18.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Восстания
  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Спас-на-Крови
  • Исаакиевский собор
  • Дворцовая площадь
  • Петропавловская крепость
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9 до 18.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
2
3
2
2
1
С
Прекрасно провели время. Узнали много нового и в комфортном темпе посетили ключевые точки Петербурга. Алексей, наш гид, очень приятный человек, интеллигентный и эрудированный. Было интересно и легко общаться.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Прекрасно провели время. Узнали много нового и в комфортном темпе посетили ключевые точки Петербурга. Алексей, наш гид, очень приятный человек, интеллигентный и эрудированный. Было интересно и легко общаться.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Обзорная экскурсия (индивидуальная) по Санкт- Петербургу, гид Ирина, очень понравилась, рекомендую,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Обзорная экскурсия (индивидуальная) по Санкт- Петербургу, гид Ирина, очень понравилась, рекомендую,
Вам был полезен этот отзыв?
С
Обзорная экскурсия (индивидуальная) по Санкт- Петербургу, гид Ирина, очень понравилась, рекомендую,
Вам был полезен этот отзыв?
A
Обзорная экскурсия (индивидуальная) по Санкт- Петербургу, гид Ирина, очень понравилась, рекомендую,
Вам был полезен этот отзыв?

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