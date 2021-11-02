Приглашаем вас на прогулку по проспектам, площадям и набережным Петербурга.Наш гид расскажет вам о главных достопримечательностях, поделится городскими легендами и историями о местах, всем известных по фильмам и книгам классиков.Вы

сфотографируетесь у Исаакиевского собора и храма Спаса на Крови, побываете у Петропавловской крепости и на Дворцовой площади. Поскольку экскурсия проводится на автомобиле, программу можно будет корректировать в зависимости от интересов, возраста и состава участников.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия по Санкт-Петербургу

Индивидуальная пешеходно-автомобильная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – это отличная возможность увидеть основные достопримечательности Северной столицы. Даже если вы местный житель, вас ждёт много новых и интересных фактов и историй.

Архитектура и искусство культурной столицы

Во время экскурсии на вас ждут:

Невский проспект – главная артерия города;

Казанский собор – истинное архитектурное чудо;

Спас-на-Крови – место для незабываемых фотографий;

Величественный Исаакиевский собор;

Площади: Восстания, Исаакиевская и Дворцовая;

Петропавловская крепость – символ города;

Дом компании «Зингер» – лакомый кусочек архитектурной истории.

Захватывающая история имперского Петербурга

Во время экскурсии вы услышите увлекательный рассказ об истории царской семьи и важнейших событиях имперского Петербурга. Гид учтёт ваши интересы и возраст участников, а комфортный автомобиль сделает передвижение между локациями быстрым и удобным.