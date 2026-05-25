Приглашаем на часовую прогулку на компактном катере «Гринго» по центру Санкт-Петербурга! Вы пройдёте от яхт-клуба на Петроградской стороне через Неву, увидите крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Зимний дворец — и многое другое. На борту для вас — музыка или аудиогид, бокалы для ваших напитков и пледы для уюта.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Встреча и инструктаж

Мы будем ждать вас в яхт-клубе на Петроградской стороне за 5–10 минут до старта прогулки. Вы встретитесь с капитаном, прослушаете инструктаж и займёте места на катере.

Всё для вашего комфорта

Вы сможете включить свою музыку или воспользоваться аудиогидом, попросить капитана рассказать интересные факты о Петербурге и сделать фото или видео в живописных локациях.

Насыщенный маршрут

Петербургская телебашня — крейсер «Аврора» — Литейный мост — фрегат «Благодать» — Троицкий мост — Иоанновский мост — Петропавловская крепость — Музей артиллерии — Кронверский мост — «Летучий Голландец» — Биржевой мост — Стрелка Васильевского острова — Дворцовый мост — Спиридоновская крепость — Зимний дворец — Эрмитаж — дворец Владимира Александровича — Летний сад — Прачечный мост — Каменноостровский дворец

Организационные детали