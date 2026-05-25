Символы города с воды, уютная атмосфера, пледы и напитки на борту
Приглашаем на часовую прогулку на компактном катере «Гринго» по центру Санкт-Петербурга! Вы пройдёте от яхт-клуба на Петроградской стороне через Неву, увидите крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Зимний дворец — и многое другое. На борту для вас — музыка или аудиогид, бокалы для ваших напитков и пледы для уюта.
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Встреча и инструктаж
Мы будем ждать вас в яхт-клубе на Петроградской стороне за 5–10 минут до старта прогулки. Вы встретитесь с капитаном, прослушаете инструктаж и займёте места на катере.
Всё для вашего комфорта
Вы сможете включить свою музыку или воспользоваться аудиогидом, попросить капитана рассказать интересные факты о Петербурге и сделать фото или видео в живописных локациях.
Насыщенный маршрут
Петербургская телебашня — крейсер «Аврора» — Литейный мост — фрегат «Благодать» — Троицкий мост — Иоанновский мост — Петропавловская крепость — Музей артиллерии — Кронверский мост — «Летучий Голландец» — Биржевой мост — Стрелка Васильевского острова — Дворцовый мост — Спиридоновская крепость — Зимний дворец — Эрмитаж — дворец Владимира Александровича — Летний сад — Прачечный мост — Каменноостровский дворец
Организационные детали
Катер «Гринго» открытого спортивного типа, вместимость — 6 пассажиров
У капитана есть лицензия на перевозки, на борту — спасательные жилеты. Также для вашего комфорта — бокалы для напитков и пледы
По запросу можно заказать экскурсию с гидом — от 5 000 ₽ за час
Причины возможной отмены прогулки: непогода, запреты береговой охраны и прочие ограничения от правительства города
Маршрут и длительность прогулки можно изменить по вашему желанию
С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Аптекарской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 154 туристов
Я представляю одну из крупнейших компаний по аренде водной техники в Петербурге и Ленинградской области. Мы предоставляем катера и яхты для речных и морских прогулок, рыбалки, праздников и корпоративных мероприятий. читать дальшеуменьшить
Наши основные преимущества — безопасность и надёжность: все суда проходят регулярные технические осмотры, оснащены спасательными жилетами и аптечками. У нас есть все необходимые лицензии. Наши квалифицированные капитаны обеспечат вам комфорт и безопасность на борту. Также предлагаем кейтеринг, чтобы вы могли наслаждаться вкусными блюдами и напитками во время прогулки. Выбирая нас, вы получаете надёжного партнера для незабываемого отдыха на воде.
А
Анна
Очень понравилась прогулка на катере «Гринго»! Небольшой комфортный катер, который прошел даже по самым узким каналам. Спасибо нашему капитану Сергею, провел невероятную обзорную экскурсию на катере! Рекомендую эту компанию
