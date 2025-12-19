Вы окажетесь в уютной мастерской на высоте, познакомитесь с художественной династией Лесовых и получите почти индивидуальный мастер-класс от одной из лучших акварелисток России — Алины Лесовой. Это отличная возможность поработать с мастером в творческом пространстве с панорамами Петербурга.
Описание мастер-класса
- Экскурсия по мастерской художественной династии Лесовых.
- Панорама Петербурга.
- Мастер-класс по акварельной живописи от Алины Лесовой.
- Подход, учитывающий ваш уровень: от новичка до продвинутого.
Организационные детали
- Можно с детьми от 12 лет.
- В стоимость включены профессиональные материалы: бумага, краски, кисти.
- Все созданные работы можно забрать с собой.
во вторник в 16:30, в субботу в 18:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Приморская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 16:30, в субботу в 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 710 туристов
Коренной ленинградец-петербуржец. Физико-математическое и философское образование. Сертифицированный гид, аккредитованный Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Драматург, историк, член Национальной Ассоциации драматургов России. Являюсь также сотрудником Санкт-петербургского государственного института кино и телевидения. Источниками для моих экскурсий выступают не только книги, монографии, но и архивы, которые я активно использую для работы над пьесами.
