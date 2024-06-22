фото- и видеосъёмка разрешены только на телефоны и планшеты – пускай ваши фотоаппараты и камеры отдохнут дома;

экскурсия подходит взрослым и детям от 6 лет;

в групповую экскурсию входит посещение личных апартаментов великокняжеской семьи и парадных залов;

отмена или перенос оплаченной экскурсии производится не менее чем за 48 часов до её начала.

В гости к князю Мимо чугунных фонарей и внимательных грифонов мы пройдём к Парадной лестнице из каррарского мрамора, где ждут гостей на резных перилах вечно юный амур, нимфа, которая умеет крутиться вокруг своей оси, как живая, и расписные зеркала. Первый зал, ожидающий нас в княжеских чертогах — роскошная Малиновая гостиная с люстрой венецианского стекла и великолепным видом на Неву и Петропавловскую крепость. Кстати, цвет обивки стен и мебели был выбран не случайно — он был присвоен княжескому двору императором. Затем вы попадёте в Золотую — когда-то Голубую — гостиную, где таит память о музыкальных упражнениях княгини рояль грушевого дерева. Ещё один (но не последний!) впечатляющий зал на этом маршруте — Банкетный, или Большая столовая. Он оформлен в безудержном русском стиле: здесь и превратившаяся в дубовые украшения лепнина, и печь с яркими наливными изразцами, и былинные полотна Василия Верещагина: «Добрыня Никитич освобождает пленницу от Змея Горыныча», «Илья Муромец на пиру у князя Владимира», «Алеша Попович сражается с Тугариным Змеем», «Овсень», «Дева-Заря», «Солнечное божество». Дворец после революции Дворец князя Владимира Александровича даже после революционных волнений сохранил своё убранство, и вас удивит то, что это — не музей, а действующее государственное учреждение: Дом Учёных. Он открылся здесь в 1920 году благодаря Максиму Горькому и его комиссии по улучшению быта учёных, и благодаря вниманию бережных специалистов удивительными интерьерами дворца мы можем любоваться и сегодня. Большую часть времени здесь кипит научная жизнь, и лишь иногда двери открываются для туристов, которых здесь ждут только в составе организованных групп. Эта экскурсия — настоящий редкий шанс почувствовать себя гостем князя не только для туристов, но и для жителей Санкт-Петербурга! Что важно знать: