На торжественной Дворцовой набережной особым характером отличается фасад Владимирского дворца — резиденции Великого князя Владимира Александровича.
Вы пройдётесь по удивительным сохранившимся залам и апартаментам князя и узнаете, как этот дом в стиле итальянского палаццо пережил непростые времена и какая жизнь кипит в нём сейчас.
Вы пройдётесь по удивительным сохранившимся залам и апартаментам князя и узнаете, как этот дом в стиле итальянского палаццо пережил непростые времена и какая жизнь кипит в нём сейчас.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:45, 14:30, 14:45
Описание экскурсии
В гости к князю Мимо чугунных фонарей и внимательных грифонов мы пройдём к Парадной лестнице из каррарского мрамора, где ждут гостей на резных перилах вечно юный амур, нимфа, которая умеет крутиться вокруг своей оси, как живая, и расписные зеркала. Первый зал, ожидающий нас в княжеских чертогах — роскошная Малиновая гостиная с люстрой венецианского стекла и великолепным видом на Неву и Петропавловскую крепость. Кстати, цвет обивки стен и мебели был выбран не случайно — он был присвоен княжескому двору императором. Затем вы попадёте в Золотую — когда-то Голубую — гостиную, где таит память о музыкальных упражнениях княгини рояль грушевого дерева. Ещё один (но не последний!) впечатляющий зал на этом маршруте — Банкетный, или Большая столовая. Он оформлен в безудержном русском стиле: здесь и превратившаяся в дубовые украшения лепнина, и печь с яркими наливными изразцами, и былинные полотна Василия Верещагина: «Добрыня Никитич освобождает пленницу от Змея Горыныча», «Илья Муромец на пиру у князя Владимира», «Алеша Попович сражается с Тугариным Змеем», «Овсень», «Дева-Заря», «Солнечное божество». Дворец после революции Дворец князя Владимира Александровича даже после революционных волнений сохранил своё убранство, и вас удивит то, что это — не музей, а действующее государственное учреждение: Дом Учёных. Он открылся здесь в 1920 году благодаря Максиму Горькому и его комиссии по улучшению быта учёных, и благодаря вниманию бережных специалистов удивительными интерьерами дворца мы можем любоваться и сегодня. Большую часть времени здесь кипит научная жизнь, и лишь иногда двери открываются для туристов, которых здесь ждут только в составе организованных групп. Эта экскурсия — настоящий редкий шанс почувствовать себя гостем князя не только для туристов, но и для жителей Санкт-Петербурга! Что важно знать:
- фото- и видеосъёмка разрешены только на телефоны и планшеты – пускай ваши фотоаппараты и камеры отдохнут дома;
- экскурсия подходит взрослым и детям от 6 лет;
- в групповую экскурсию входит посещение личных апартаментов великокняжеской семьи и парадных залов;
- отмена или перенос оплаченной экскурсии производится не менее чем за 48 часов до её начала.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мраморная Парадная лестница
- Малиновая гостиная с потрясающим видом на Неву
- Золотая гостиная с роялем
- Банкетный зал с картинами Верещагина
- Другие богатые интерьеры - всех красот, что вы увидите, раскрывать не будем
Что включено
- Экскурсия с рассказом гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
Дворцовая наб., 26
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Вас встретит гид в вестибюле Владимирского дворца (Дом Учёных) около стойки охраны
- Пожалуйста, не опаздывайте
- Ближайшая станция метро «Невский проспект», 16 минут пешком
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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