Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе

Групповая фото-экскурсия в Санкт-Петербурге

Погрузиться в зимнюю сказку и сохранить воспоминания на фото

Давайте вместе создадим яркие и стильные фото-воспоминания, которые вы увезёте с собой из заснеженного новогоднего Петербурга! В уютной компании мы прогуляемся в праздничных декорациях города, поговорим о рождественских традициях и загадаем желания. А фотографии вы получите в тот же день — и сразу сможете поделиться ими с друзьями.
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Ближайшие даты:
10
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15
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16
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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 800 ₽
Дети до 16 лет1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Прогулка по самым атмосферным и нарядным рождественским локациям Петербурга в компании гида-фотографа.
  • 15 отличных фотографий в лёгкой цветокоррекции, которые вы получите тем же вечером!
  • Новогодние истории и рассказ о традициях праздника: например, почему мы наряжаем ёлку, как появилась Снегурочка и какие бывают «Деды Морозы».
  • 3 волшебных места, в которых вы загадаете 3 заветных желания — и они обязательно сбудутся.
  • Праздничный сувенир.
  • А ещё секретный реквизит, который наполнит наши фото духом Рождества!

Организационные детали

  • Вечером вы получите ссылку на облачное хранилище с фотографиями (около 15 кадров в лёгкой цветокоррекции).
  • По запросу можем провести индивидуальную экскурсию: 10 000 руб. за группу (от 1 до 4 человек), каждый дополнительный путешественник +2000 руб.
  • Фотопрогулку для вас проведёт гид-фотограф из нашей команды.

во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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