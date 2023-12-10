Погрузиться в зимнюю сказку и сохранить воспоминания на фото
Давайте вместе создадим яркие и стильные фото-воспоминания, которые вы увезёте с собой из заснеженного новогоднего Петербурга! В уютной компании мы прогуляемся в праздничных декорациях города, поговорим о рождественских традициях и загадаем желания. А фотографии вы получите в тот же день — и сразу сможете поделиться ими с друзьями.
Ближайшие даты:
10
дек
дек
12
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 800 ₽
|Дети до 16 лет
|1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Прогулка по самым атмосферным и нарядным рождественским локациям Петербурга в компании гида-фотографа.
- 15 отличных фотографий в лёгкой цветокоррекции, которые вы получите тем же вечером!
- Новогодние истории и рассказ о традициях праздника: например, почему мы наряжаем ёлку, как появилась Снегурочка и какие бывают «Деды Морозы».
- 3 волшебных места, в которых вы загадаете 3 заветных желания — и они обязательно сбудутся.
- Праздничный сувенир.
- А ещё секретный реквизит, который наполнит наши фото духом Рождества!
Организационные детали
- Вечером вы получите ссылку на облачное хранилище с фотографиями (около 15 кадров в лёгкой цветокоррекции).
- По запросу можем провести индивидуальную экскурсию: 10 000 руб. за группу (от 1 до 4 человек), каждый дополнительный путешественник +2000 руб.
- Фотопрогулку для вас проведёт гид-фотограф из нашей команды.
во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Невский проспект»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 11255 туристов
Мы начали свою деятельность 23 июня 2017 года. Специализируемся исключительно на организации безопасного и доступного посещения крыш Санкт-Петербурга. Экскурсии на крышу очень популярны в нашем городе, но только теперь они стали по-настоящему безопасными и официальными, без риска быть пойманным и оштрафованным. Мы хотим сделать доступными все лучшие крыши города.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Получить коллекцию фото-воспоминаний из центра города и заодно узнать его поближе
у метро Адмиралтейская
Завтра
11 дек
12 дек
13 дек
42003 360₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Мой Петербург
Увидеть город глазами местного жителя и узнать его историю, проезжая по улицам на авто бизнес-класса
Завтра
11 дек
12 дек
13 дек
110009 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Увидеть знаковые и нетуристические места, сохранить моменты и эмоции на профессиональных снимках
в районе метро Владимирская
11 дек
12 дек
13 дек
14 дек
60005 100₽ за всё до 4 чел.