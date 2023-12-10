Давайте вместе создадим яркие и стильные фото-воспоминания, которые вы увезёте с собой из заснеженного новогоднего Петербурга! В уютной компании мы прогуляемся в праздничных декорациях города, поговорим о рождественских традициях и загадаем желания. А фотографии вы получите в тот же день — и сразу сможете поделиться ими с друзьями.