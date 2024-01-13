Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Индивидуальная фото-прогулка в Санкт-Петербурге

Сохранить на память о Северной столице не только воспоминания, но и профессиональные снимки

5
4 отзыва
Лучший сувенир из отпуска — это фотография! Не нужно позировать часами, 30 минут, и ваши профессиональные снимки из поездки в Северную столицу готовы.

Невский проспект, Исаакиевский собор, кафе «Счастье» и Александровский сад — наши фотографы остановят время и сохранят момент в кадре.
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

В этом маршруте мы объединили самые атмосферные локации сердца Петербурга — они как нельзя лучше передают характер города. Будем гулять, непринуждённо беседовать и фотографироваться у величественного Исаакиевского собора, живописного Александровского сада, на оживлённом Невском, у «Зингера», Триумфальной арки и кафе «Счастье».

Организационные детали

  • Снимаем только на современную профтехнику (Sony, Nikon). На следующий день после прогулки вы получите все исходники в цветокоррекции, через 2 дня — 15 фотографий на ваш выбор в ретуши.
  • Дополнительных расходов нет. По договорённости можно увеличить число участников с доплатой 600 рублей с человека.
  • По вашему желанию можем изменить маршрут, сделать акцент на более важных для вас объектах и локациях
  • Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Зина
13 янв 2024
Спасибо Вам огромное за чудесные живые фотографии и испытанные радостные эмоции! За пол часа вагон счастья, фото крутые.
С вами было очень легко и весело!
Рада, что попали именно к Вам!!!
Ария
13 янв 2024
Отличная работа фотографа, отличный результат! Всем довольны, спасибо!
Этвира
13 янв 2024
Очень хорошая девушка и добрая нас фотографировала, подсказывала как лучше встать, для 30 минут очень много крутых фотографий. Очень быстро отдали фотографии. Спасибо вам большое) теперь знаем, куда обращаться 💖
Зина
13 янв 2024
Замечательно провели время, 30 минут - эмоции на весь день, фотограф Диана солнечный человек, поднимет настроение, фотографии шикарные, вчера фотографировала - сегодня уже скинула фотки. Большое спасибо 😊❤️

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