Сохранить на память о Северной столице не только воспоминания, но и профессиональные снимки
Лучший сувенир из отпуска — это фотография! Не нужно позировать часами, 30 минут, и ваши профессиональные снимки из поездки в Северную столицу готовы.
Невский проспект, Исаакиевский собор, кафе «Счастье» и Александровский сад — наши фотографы остановят время и сохранят момент в кадре.
Невский проспект, Исаакиевский собор, кафе «Счастье» и Александровский сад — наши фотографы остановят время и сохранят момент в кадре.
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Описание
Что вас ожидает
В этом маршруте мы объединили самые атмосферные локации сердца Петербурга — они как нельзя лучше передают характер города. Будем гулять, непринуждённо беседовать и фотографироваться у величественного Исаакиевского собора, живописного Александровского сада, на оживлённом Невском, у «Зингера», Триумфальной арки и кафе «Счастье».
Организационные детали
- Снимаем только на современную профтехнику (Sony, Nikon). На следующий день после прогулки вы получите все исходники в цветокоррекции, через 2 дня — 15 фотографий на ваш выбор в ретуши.
- Дополнительных расходов нет. По договорённости можно увеличить число участников с доплатой 600 рублей с человека.
- По вашему желанию можем изменить маршрут, сделать акцент на более важных для вас объектах и локациях
- Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Исаакиевского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 177 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Зина
13 янв 2024
Спасибо Вам огромное за чудесные живые фотографии и испытанные радостные эмоции! За пол часа вагон счастья, фото крутые.
С вами было очень легко и весело!
Рада, что попали именно к Вам!!!
С вами было очень легко и весело!
Рада, что попали именно к Вам!!!
Ария
13 янв 2024
Отличная работа фотографа, отличный результат! Всем довольны, спасибо!
Этвира
13 янв 2024
Очень хорошая девушка и добрая нас фотографировала, подсказывала как лучше встать, для 30 минут очень много крутых фотографий. Очень быстро отдали фотографии. Спасибо вам большое) теперь знаем, куда обращаться 💖
Зина
13 янв 2024
Замечательно провели время, 30 минут - эмоции на весь день, фотограф Диана солнечный человек, поднимет настроение, фотографии шикарные, вчера фотографировала - сегодня уже скинула фотки. Большое спасибо 😊❤️
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