Добро пожаловать в Петербург! Присоединяйтесь к обзорной экскурсии, где вы увидите главные достопримечательности — Дворцовую площадь, Эрмитаж, Невский проспект и Соборы Спас-на-Крови и Казанский.
Ваш гид расскажет интересные факты и легенды, покажет самые яркие места в городе, поможет сделать хорошие фотографии - вы останетесь с самыми лучшими впечатлениями.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииЭкскурсия по Петербургу Добро пожаловать в Петербург! Присоединяйтесь к обзорной экскурсии по центральной улице города, где вы увидите главные достопримечательности — Дворцовую площадь, Эрмитаж, Невский проспект, и Спас-на-Крови. Ваш гид расскажет местные легенды и интересные факты, погружая вас в атмосферу города. Вы узнаете о его богатой истории, архитектурных шедеврах и культурных традициях. Особое внимание будет уделено посещению знаменитого Эрмитажа, где без гида можно легко заблудиться. Ваш гид покажет все самое важное и интересное, построит маршрут так, чтобы вы вышли из музея приятно утомленными и полными впечатлений. Кроме того, у вас будет возможность задать вопросы и узнать больше о жизни города и его жителях. Не упустите шанс насладиться красотой Петербурга и его уникальной атмосферой! Важная информация: Мы будем исследовать город в удобном для вас темпе и делать фото-стопы там, где вы пожелаете. Билеты в Эрмитаж вы приобретаете для себя и гида. Время экскурсии можно увеличить по согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Эрмитаж
- Невский проспект
- Собор Спас-на-Крови
- Казанский Собор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь или по договоренности с гидом
Завершение: Около ст. метро Невский проспект или по договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы будем исследовать город в удобном для вас темпе и делать фото-стопы там, где вы пожелаете
- Билеты в Эрмитаж вы приобретаете для себя и гида
- Время экскурсии можно увеличить по согласованию с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
