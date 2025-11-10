Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать в Петербург! Присоединяйтесь к обзорной экскурсии, где вы увидите главные достопримечательности — Дворцовую площадь, Эрмитаж, Невский проспект и Соборы Спас-на-Крови и Казанский.



Ваш гид расскажет интересные факты и легенды, покажет самые яркие места в городе, поможет сделать хорошие фотографии - вы останетесь с самыми лучшими впечатлениями.

Описание экскурсии Экскурсия по Петербургу Добро пожаловать в Петербург! Присоединяйтесь к обзорной экскурсии по центральной улице города, где вы увидите главные достопримечательности — Дворцовую площадь, Эрмитаж, Невский проспект, и Спас-на-Крови. Ваш гид расскажет местные легенды и интересные факты, погружая вас в атмосферу города. Вы узнаете о его богатой истории, архитектурных шедеврах и культурных традициях. Особое внимание будет уделено посещению знаменитого Эрмитажа, где без гида можно легко заблудиться. Ваш гид покажет все самое важное и интересное, построит маршрут так, чтобы вы вышли из музея приятно утомленными и полными впечатлений. Кроме того, у вас будет возможность задать вопросы и узнать больше о жизни города и его жителях. Не упустите шанс насладиться красотой Петербурга и его уникальной атмосферой! Важная информация: Мы будем исследовать город в удобном для вас темпе и делать фото-стопы там, где вы пожелаете. Билеты в Эрмитаж вы приобретаете для себя и гида. Время экскурсии можно увеличить по согласованию с гидом.

