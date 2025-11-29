Мы отправимся в путешествие по историческому центру Санкт-Петербурга, чтобы увидеть и обсудить его главные символы. Гид расскажет вам интересные факты и легенды об истории Северной столицы, её архитектуре, достопримечательностях и известных личностях. А затем вы посетите Эрмитаж, где самостоятельно осмотрите роскошные залы и предметы искусства.

Описание экскурсии

Мы проедем на автобусе по парадной части легендарного Невского проспекта и выясним, почему Александр Дюма назвал его улицей толерантности.

Из окна увидим состоящую из 96 колонн колоннаду Казанского собора, внутри которой хранится Икона Казанской Божией Матери. И знаменитую Дворцовую площадь, в центре которой установлена Александровская колонна, выполненная из цельного куска гранита.

Познакомимся с разными архитектурными стилями 18–20 веков: барокко (Строгановский дворец, Зимний дворец), классицизмом (здание Сената и Синода, Исаакиевский собор), модерном (Дом компании «Зингер» он же Дом книги), неорусским стилем (Спас на Крови) и не только.

Увидим памятник Медный всадник и поговорим про необычные его детали. Обсудим, что же снится крейсеру «Аврора» и погрузимся в нумерологию Спаса на Крови.

Кульминацией программы станет ваше самостоятельное посещение легендарного музея Эрмитаж, экспозиция которого насчитывает более 3 миллионов экспонатов.

Маршрут

Невский проспект

Аничков мост

Казанский собор

Дворцовая площадь

Зимний дворец

Спас на Крови

Марсово поле

Летний сад

Домик Петра I

Крейсер «Аврора»

Петропавловская крепость

Стрелка Васильевского острова

Ростральные колонны

Кунсткамера

Медный всадник

Исаакиевский собор

Эрмитаж

Вы узнаете:

какого цвета был Зимний дворец при Николае II

где находится дом в футляре, построенный еще до основания Петербурга

где похоронен фельдмаршал М. Кутузов

почему в 19 веке жители опасались, что Александровская колонна в центре Дворцовой площади может рухнуть

где в петербурге однажды разыграли живую шахматную партию

И многое другое!

Автобусная экскурсия длится 2,5–3 часа в зависимости от ситуации на дороге. Предусмотрено 3–4 фотоостановки (по 5–10 мин) и одна техническая остановка (20–30 минут). В Эрмитаже вы можете находиться вплоть до закрытия.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе или минивэне, билет в Эрмитаж (без экскурсионного обслуживания)

Необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на льготы

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

