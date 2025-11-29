Знакомство с центром Петербурга + посещение Эрмитажа (билет включён)
Увидеть визитные карточки города из окна автобуса и побывать в легендарном музее
Мы отправимся в путешествие по историческому центру Санкт-Петербурга, чтобы увидеть и обсудить его главные символы.
Гид расскажет вам интересные факты и легенды об истории Северной столицы, её архитектуре, достопримечательностях и известных личностях. А затем вы посетите Эрмитаж, где самостоятельно осмотрите роскошные залы и предметы искусства.
Описание экскурсии
Мы проедем на автобусе по парадной части легендарного Невского проспекта и выясним, почему Александр Дюма назвал его улицей толерантности.
Из окна увидим состоящую из 96 колонн колоннаду Казанского собора, внутри которой хранится Икона Казанской Божией Матери. И знаменитую Дворцовую площадь, в центре которой установлена Александровская колонна, выполненная из цельного куска гранита.
Познакомимся с разными архитектурными стилями 18–20 веков: барокко (Строгановский дворец, Зимний дворец), классицизмом (здание Сената и Синода, Исаакиевский собор), модерном (Дом компании «Зингер» он же Дом книги), неорусским стилем (Спас на Крови) и не только.
Увидим памятник Медный всадник и поговорим про необычные его детали. Обсудим, что же снится крейсеру «Аврора» и погрузимся в нумерологию Спаса на Крови.
Кульминацией программы станет ваше самостоятельное посещение легендарного музея Эрмитаж, экспозиция которого насчитывает более 3 миллионов экспонатов.
Маршрут
Невский проспект
Аничков мост
Казанский собор
Дворцовая площадь
Зимний дворец
Спас на Крови
Марсово поле
Летний сад
Домик Петра I
Крейсер «Аврора»
Петропавловская крепость
Стрелка Васильевского острова
Ростральные колонны
Кунсткамера
Медный всадник
Исаакиевский собор
Эрмитаж
Вы узнаете:
какого цвета был Зимний дворец при Николае II
где находится дом в футляре, построенный еще до основания Петербурга
где похоронен фельдмаршал М. Кутузов
почему в 19 веке жители опасались, что Александровская колонна в центре Дворцовой площади может рухнуть
где в петербурге однажды разыграли живую шахматную партию
И многое другое!
Автобусная экскурсия длится 2,5–3 часа в зависимости от ситуации на дороге. Предусмотрено 3–4 фотоостановки (по 5–10 мин) и одна техническая остановка (20–30 минут). В Эрмитаже вы можете находиться вплоть до закрытия.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе или минивэне, билет в Эрмитаж (без экскурсионного обслуживания)
Необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на льготы
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Правила перевозки
К экскурсии не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Провоз животных запрещён
В автобусе не рекомендуется распивать напитки (за исключением воды) и принимать пищу (разрешается только на остановках)
Организатор может отказать в поездке большим организованным школьным группам (более 8 человек) по правилам ГИБДД, если экскурсия забронирована менее чем за 3 суток до поездки
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 12:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я и команда любящих своё дело профессиональных аккредитованных гидов по Санкт-Петербургу приглашаем вас в захватывающее путешествие по городу на Неве, где каждый дом и улица наполнены историей и хранят тайны читать дальше
прошлых веков!
Наши экскурсии — не просто набор фактов и дат, а живые истории с вкраплениями анекдотов, мифов и легенд.
Откройте душу Петербурга вместе с нами! Мы уверены, что наши экскурсии подарят вам не только новые знания, но и неизгладимые впечатления и любовь к городу. До встречи!