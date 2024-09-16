Индивидуальные обзорные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Индивидуальные обзорные» в Санкт-Петербурге, цены от 1 490 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Обзорная по Петербургу: все самое интересное
Пешая
На машине
На автобусе
3 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Обзорная по Петербургу: все самое интересное
Начало: По согласованию с гидом
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
8 700 за всё до 4 чел.
Квест-прогулка: Масонский Санкт-Петербург
Пешая
1 отзыв
4 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка: Масонский Санкт-Петербург
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 490 за всё до 10 чел.
Вечерний Петербург в огнях города на автомобиле
Пешая
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Петербург в огнях города на автомобиле
Начало: Невский проспект, д. 35
Расписание: Экскурсии проводятся с 19:00 до 23:00.
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
10 800 за всё до 4 чел.
Увидеть Петербург, шедевры Эрмитажа и посетить музей Фаберже
Пешая
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть Петербург, шедевры Эрмитажа и посетить музей Фаберже
Начало: Начало экскурсии у Эрмитажа, на Дворцовой площади
Завтра в 09:30
15 ноя в 09:30
11 250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульназ
    16 сентября 2024
    Обзорная по Петербургу: все самое интересное
    Замечательный гид Наталия провела интересную обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, все по существу и с юмором. Рекомендуем, в следующую поездку воспользуемся услугами этой компании.
  • Т
    Татьяна
    8 сентября 2024
    Обзорная по Петербургу: все самое интересное
    Экскурсовод Александр замечательно, очень профессионально провёл экскурсию по очень красивым местам Санкт-Петербурга. Жаль, что мы не располагали большим количеством времени,
    читать дальше

    Как будет ещё возможность- обязательно обратимся в эту фирму, и обязательно попросим ознакомить нас с остальными красивыми местами Александра. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Индивидуальные обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная по Петербургу: все самое интересное
  2. Квест-прогулка: Масонский Санкт-Петербург
  3. Вечерний Петербург в огнях города на автомобиле
  4. Увидеть Петербург, шедевры Эрмитажа и посетить музей Фаберже
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Зимний дворец
  9. Спас на Крови
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Индивидуальные обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 1 490 до 11 250. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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