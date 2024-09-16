2 часа
Водная прогулка
Обзорная по Петербургу: все самое интересное
Начало: По согласованию с гидом
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка: Масонский Санкт-Петербург
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 490₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Петербург в огнях города на автомобиле
Начало: Невский проспект, д. 35
Расписание: Экскурсии проводятся с 19:00 до 23:00.
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть Петербург, шедевры Эрмитажа и посетить музей Фаберже
Начало: Начало экскурсии у Эрмитажа, на Дворцовой площади
Завтра в 09:30
15 ноя в 09:30
11 250₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульназ16 сентября 2024Замечательный гид Наталия провела интересную обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, все по существу и с юмором. Рекомендуем, в следующую поездку воспользуемся услугами этой компании.
- ТТатьяна8 сентября 2024Экскурсовод Александр замечательно, очень профессионально провёл экскурсию по очень красивым местам Санкт-Петербурга. Жаль, что мы не располагали большим количеством времени,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Индивидуальные обзорные»
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