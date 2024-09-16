читать дальше Как будет ещё возможность- обязательно обратимся в эту фирму, и обязательно попросим ознакомить нас с остальными красивыми местами Александра. Большое спасибо!

Экскурсовод Александр замечательно, очень профессионально провёл экскурсию по очень красивым местам Санкт-Петербурга. Жаль, что мы не располагали большим количеством времени,