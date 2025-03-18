Увидеть Петербург, посетить Эрмитаж (в уютной минигруппе на комфортабельном автомобиле)

Увидеть Петербург, посетить Эрмитаж
Увидеть Петербург, посетить Эрмитаж (в уютной минигруппе на комфортабельном автомобиле)
Увидеть Петербург, посетить Эрмитаж (в уютной минигруппе на комфортабельном автомобиле)
Увидеть Петербург, посетить Эрмитаж (в уютной минигруппе на комфортабельном автомобиле)
Ближайшие даты:
18
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мар20
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мар23
мар25
мар
Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Приглашаем вас на комбинированную обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу с посещением Эрмитажа. Мы увидим посетим красивые видовые площадки — “визитные карточки” города на Неве и величайший музей – Эрмитаж. Поездка будет проходить на комфортабельном автомобиле. Эрмитаж — это огромнейший музей, коллекция составляет около 3 млн экспонатов. Опытный гид покажет вам именно то, что обязательно нужно посмотреть, те шедевры, которые таятся за стенами музея. В Эрмитаже можно заблудиться, растеряться, быстро устать, но так и не увидеть главное. Ваш гид покажет все самое интересное и важное, построит маршрут так, чтобы вы вышили из музея приятно утомленными, полными впечатления, но готовыми к новым свершениям. Важная информация: Организационные детали • Что включено в стоимость экскурсии: Услуги профессионального экскурсовода; Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек.
  • Входные билеты в музеи не включены в стоимость тура.
  • Возможен индивидуальный формат экскурсии на личном автомобиле гида. Пишите организатору – Элеоноре.
  • Также возможна экскурсия для большего числа экскурсантов на минивэне. Понадобится доплата.
  • Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
  • Гид пришлёт номер автобуса (марку и номер автомобиля) накануне поездки. Уточняйте детали в личных сообщениях.
  • Из-за недобора группы поездка может быть отменена. В этом случае, можно внести доплату до минимальной, поездка состоится и у вас получится индивидуальная экскурсия. Уточняйте детали в личных сообщениях.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Что вас ожидает
  • Мы встретимся на Дворцовой площади около Александровской Колонны и, полюбовавшись ансамблем Дворцовой Площади и поймем: чем отличается Эрмитаж от Зимнего дворца. ставшим основным зданием
  • Далее, наш путь будет лежать в знаменитый Эрмитаж, где доступно и интересно для всех возрастов перед вами предстанет история музея, его экспонаты и жизнь монархов. Вы увидите как парадные залы и интерьеры, так и знаковые произведения Европы, начиная со времен античности
  • Начало маршрута
  • Парадные залы и интерьеры
  • Наш маршрут начнется на сверкающей каррарским мрамором и позолотой Иорданской лестнице. После чего ваш персональный гид проведет вас по самому лучшему - классическому маршруту. Перед вами предстанут парадные интерьеры Зимнего дворца, такие как:
  • Фельдмаршальский зал, хранящий память о великих русских полководцах
  • Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I. В отделке интерьера зала использованы вензель императора (две латинские буквы «P»), двуглавые орлы и короны
  • Гербовый зал - одно из самых больших парадных помещений Зимнего дворца. Вы сможете представить, как в этом зале звучала музыка, кружились нарядно одетые дамы и кавалеры, проводились дворцовые маскарады, парадные приёмы и балы
  • Галерея 1812 года, воспетая А.С. Пушкиным и посвящённая победе над армией Наполеона на стенах портреты 332 героев, участников войны
  • Георгиевский или Большой тронный зал, по праву считается главным, здесь принимались воистину судьбоносные решения. Вы полюбуетесь богатым убранством: великолепным паркетом и подлинным царским троном
  • Павильонный зал. Мы перейдем в следующее здание - Малый Эрмитаж, построенный для первой коллекции картин. Здесь вы будете впечатлены знаменитыми часами «Павлин»
  • Продолжение маршрута
  • Живопись и скульптура
  • Среди художественных сокровищ Эрмитажа особо выделяется коллекция западноевропейского искусства, насчитывающая около 600 000 экспонатов и являющаяся одной из лучших в мире. Постоянные выставки занимают 120 залов музея и располагаются в 4-х зданиях. Мы увидим все самые значительные предметы искусства
  • Гордость собрания - произведения великих мастеров эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Джорджоне, Тициана. Картины, скульптуры, древние артефакты, предметы интерьера: мы познакомим вас с главными шедеврами Эрмитажа со всего света
  • Итальянское искусство. В России, только Эрмитаж обладает картинами Леонардо да Винчи, двумя из дошедших до наших дней - "Мадонна с цветком" ("Мадонна Бенуа", 1478) и "Мадонна Литта" (между 1480-1491). Рафаэль Санти представлен также двумя работами - "Мадонной Конестабиле" (между 1502-1503) и "Святым семейством" (ок. 1506). С творчеством Рафаэля знакомят и Лоджии Рафаэля, созданные по подобию галереи Ватиканского дворца. Вы полюбуетесь деталями и серией картин на библейские мотивы. Вас ждут также произведения Тициана, Веронезе, Караваджо, Микеланджело
  • Просветы Нового Эрмитажа - залы, которые изначально проектировались для картин большого масштаба. Перед вами предстанут также столы, вазы и торшеры, облицованные полудрагоценными камнями
  • Испанское искусство. Вы полюбуетесь мастерством знаменитых живописцев - Эль Греко, Веласкеса, Мурильо, Гойи
  • Голландское искусство
  • Искусству Рембрандта посвящён целый зал. Каждое из полотен привлекает и завораживает. В числе самых знаменитых шедевров значится "Даная". Рассматривая картины, вы проследите развитие мастерства великого художника и увидите одну из последних работ художника. Возвращение блудного сына"
  • Также, в Шатровом зале, где вы узнаете о жанровом разнообразии Голландии, перед вами предстанут небольшие полотна «Малых голландцев»
  • В Рыцарском зале вы увидите доспехи разных эпох
  • Далее вас ждут фламандские живописцы - Рембрандт, Рубенс, Франс Халси другие. и Фландрии 17 века и творчестве выдающихся художников
  • Искусство Древнего Египта. В завершение вы перенесетесь во времена фараонов, в культуру древней цивилизации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у Эрмитажа, на Дворцовой площади
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Организационные детали
  • Билеты не входят в стоимость экскурсии. Билеты вы покупаете самостоятельно на себя и на гида
  • Экскурсию можно продлить с доплатой: на 30 минут (+850 руб.), на 1 час (+1500 руб.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды - у всех нас большой опыт работы с детьми разного возраста
  • Обратите внимание: мы не посещаем залы импрессионистов, так как это другая часть Эрмитажа
  • Маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации в музее (в том числе, с учетом ограничений со стороны его сотрудников)
  • Стандартный размер группы - 4 человека. Если участников больше, нам необходимо будет разделить вас на 2-3 подгруппы (это связано с внутренними правилами музея)
  • Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды
  • По запросу экскурсия может быть проведена на иностранном языке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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