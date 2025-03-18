Описание экскурсииПриглашаем вас на комбинированную обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу с посещением Эрмитажа. Мы увидим посетим красивые видовые площадки — “визитные карточки” города на Неве и величайший музей – Эрмитаж. Поездка будет проходить на комфортабельном автомобиле. Эрмитаж — это огромнейший музей, коллекция составляет около 3 млн экспонатов. Опытный гид покажет вам именно то, что обязательно нужно посмотреть, те шедевры, которые таятся за стенами музея. В Эрмитаже можно заблудиться, растеряться, быстро устать, но так и не увидеть главное. Ваш гид покажет все самое интересное и важное, построит маршрут так, чтобы вы вышили из музея приятно утомленными, полными впечатления, но готовыми к новым свершениям. Важная информация: Организационные детали • Что включено в стоимость экскурсии: Услуги профессионального экскурсовода; Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек.
- Входные билеты в музеи не включены в стоимость тура.
- Возможен индивидуальный формат экскурсии на личном автомобиле гида. Пишите организатору – Элеоноре.
- Также возможна экскурсия для большего числа экскурсантов на минивэне. Понадобится доплата.
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
- Гид пришлёт номер автобуса (марку и номер автомобиля) накануне поездки. Уточняйте детали в личных сообщениях.
- Из-за недобора группы поездка может быть отменена. В этом случае, можно внести доплату до минимальной, поездка состоится и у вас получится индивидуальная экскурсия. Уточняйте детали в личных сообщениях.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что вас ожидает
- Мы встретимся на Дворцовой площади около Александровской Колонны и, полюбовавшись ансамблем Дворцовой Площади и поймем: чем отличается Эрмитаж от Зимнего дворца. ставшим основным зданием
- Далее, наш путь будет лежать в знаменитый Эрмитаж, где доступно и интересно для всех возрастов перед вами предстанет история музея, его экспонаты и жизнь монархов. Вы увидите как парадные залы и интерьеры, так и знаковые произведения Европы, начиная со времен античности
- Начало маршрута
- Парадные залы и интерьеры
- Наш маршрут начнется на сверкающей каррарским мрамором и позолотой Иорданской лестнице. После чего ваш персональный гид проведет вас по самому лучшему - классическому маршруту. Перед вами предстанут парадные интерьеры Зимнего дворца, такие как:
- Фельдмаршальский зал, хранящий память о великих русских полководцах
- Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I. В отделке интерьера зала использованы вензель императора (две латинские буквы «P»), двуглавые орлы и короны
- Гербовый зал - одно из самых больших парадных помещений Зимнего дворца. Вы сможете представить, как в этом зале звучала музыка, кружились нарядно одетые дамы и кавалеры, проводились дворцовые маскарады, парадные приёмы и балы
- Галерея 1812 года, воспетая А.С. Пушкиным и посвящённая победе над армией Наполеона на стенах портреты 332 героев, участников войны
- Георгиевский или Большой тронный зал, по праву считается главным, здесь принимались воистину судьбоносные решения. Вы полюбуетесь богатым убранством: великолепным паркетом и подлинным царским троном
- Павильонный зал. Мы перейдем в следующее здание - Малый Эрмитаж, построенный для первой коллекции картин. Здесь вы будете впечатлены знаменитыми часами «Павлин»
- Продолжение маршрута
- Живопись и скульптура
- Среди художественных сокровищ Эрмитажа особо выделяется коллекция западноевропейского искусства, насчитывающая около 600 000 экспонатов и являющаяся одной из лучших в мире. Постоянные выставки занимают 120 залов музея и располагаются в 4-х зданиях. Мы увидим все самые значительные предметы искусства
- Гордость собрания - произведения великих мастеров эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Джорджоне, Тициана. Картины, скульптуры, древние артефакты, предметы интерьера: мы познакомим вас с главными шедеврами Эрмитажа со всего света
- Итальянское искусство. В России, только Эрмитаж обладает картинами Леонардо да Винчи, двумя из дошедших до наших дней - "Мадонна с цветком" ("Мадонна Бенуа", 1478) и "Мадонна Литта" (между 1480-1491). Рафаэль Санти представлен также двумя работами - "Мадонной Конестабиле" (между 1502-1503) и "Святым семейством" (ок. 1506). С творчеством Рафаэля знакомят и Лоджии Рафаэля, созданные по подобию галереи Ватиканского дворца. Вы полюбуетесь деталями и серией картин на библейские мотивы. Вас ждут также произведения Тициана, Веронезе, Караваджо, Микеланджело
- Просветы Нового Эрмитажа - залы, которые изначально проектировались для картин большого масштаба. Перед вами предстанут также столы, вазы и торшеры, облицованные полудрагоценными камнями
- Испанское искусство. Вы полюбуетесь мастерством знаменитых живописцев - Эль Греко, Веласкеса, Мурильо, Гойи
- Голландское искусство
- Искусству Рембрандта посвящён целый зал. Каждое из полотен привлекает и завораживает. В числе самых знаменитых шедевров значится "Даная". Рассматривая картины, вы проследите развитие мастерства великого художника и увидите одну из последних работ художника. Возвращение блудного сына"
- Также, в Шатровом зале, где вы узнаете о жанровом разнообразии Голландии, перед вами предстанут небольшие полотна «Малых голландцев»
- В Рыцарском зале вы увидите доспехи разных эпох
- Далее вас ждут фламандские живописцы - Рембрандт, Рубенс, Франс Халси другие. и Фландрии 17 века и творчестве выдающихся художников
- Искусство Древнего Египта. В завершение вы перенесетесь во времена фараонов, в культуру древней цивилизации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у Эрмитажа, на Дворцовой площади
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Организационные детали
- Билеты не входят в стоимость экскурсии. Билеты вы покупаете самостоятельно на себя и на гида
- Экскурсию можно продлить с доплатой: на 30 минут (+850 руб.), на 1 час (+1500 руб.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды - у всех нас большой опыт работы с детьми разного возраста
- Обратите внимание: мы не посещаем залы импрессионистов, так как это другая часть Эрмитажа
- Маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации в музее (в том числе, с учетом ограничений со стороны его сотрудников)
- Стандартный размер группы - 4 человека. Если участников больше, нам необходимо будет разделить вас на 2-3 подгруппы (это связано с внутренними правилами музея)
- Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды
- По запросу экскурсия может быть проведена на иностранном языке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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