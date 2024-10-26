Открыть историю дипломатии в России через архитектуру на экскурсии с искусствоведом-регионоведом
Описание экскурсии
Погулять по одному району — и облететь полсвета
В Литейной части Петербурга в 19 веке размещались многочисленные посольства и консульства иностранных государств. Конечно, среди них были представительства стран Востока. В наши дни тенденция размещать дипломатические миссии на Литейном сохранилась. Мы найдём эти локации и поговорим об истории международных отношений России с Китаем и Кореей, а также с Египтом, Турцией, Болгарией, Испанией и Грецией. Заглянем в Сад дружбы, рассмотрим дома Мурузи и Тупикова.
Вы узнаете:
Об истории международных отношений в России второй половины 19 века
О дипломатах — особенностях их службы и вопросах, которые они решали
О том, как формировался деловой международный протокол
О посольствах. Почему каждое разместилось именно на этом месте? Почему у них такие интерьеры? На экскурсии я показываю фото.
А ещё вы посмотрите на здания, выполненные в восточных стилях, как на страницы в соцсетях их обладателей, если бы они жили в 21 веке: я научу вас читать архитектуру и замысел автора.
Организационные детали
В маршрут включена остановка в кофейне «Унция» без перерыва в повествовании. Вы выберете напиток (кофе или чай), а я расскажу о его истории. Напиток оплачивается дополнительно — средний чек 250–300 руб. /чел.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1 500 ₽
Школьники
800 ₽
Студенты
800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Академию Штиглица
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 34 туристов
Комфортные экскурсии для ценителей истории и искусства от искусствоведа и регионоведа. Мне повезло с учителями: читать архитектуру научила мама в детстве; знания о стилях и направлениях, архитектурном анализе и истории читать дальше
передали профессора Академии художеств имени Репина. Отношусь к любому дому, как к человеку и наоборот: у каждого есть своя история, трещины, фасад и внутренний стержень. Поэтому стараюсь рассказать о зданиях, как о своих хороших знакомых, которых знаю давно. Думаю, хороша та экскурсия, после которой люди ушли со знаниями и радостью. Стараюсь, чтобы для гостей экскурсия была творческим процессом и равноправным диалогом: предлагаю интерактив, объясняю все термины, отвечаю на все вопросы.