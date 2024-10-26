Восточные адреса Петербурга. Групповая экскурсия

Открыть историю дипломатии в России через архитектуру на экскурсии с искусствоведом-регионоведом
Восточные адреса Петербурга. Групповая экскурсия
Восточные адреса Петербурга. Групповая экскурсия
Восточные адреса Петербурга. Групповая экскурсия

Описание экскурсии

Погулять по одному району — и облететь полсвета

В Литейной части Петербурга в 19 веке размещались многочисленные посольства и консульства иностранных государств. Конечно, среди них были представительства стран Востока. В наши дни тенденция размещать дипломатические миссии на Литейном сохранилась. Мы найдём эти локации и поговорим об истории международных отношений России с Китаем и Кореей, а также с Египтом, Турцией, Болгарией, Испанией и Грецией. Заглянем в Сад дружбы, рассмотрим дома Мурузи и Тупикова.

Вы узнаете:

  • Об истории международных отношений в России второй половины 19 века
  • О дипломатах — особенностях их службы и вопросах, которые они решали
  • О том, как формировался деловой международный протокол
  • О посольствах. Почему каждое разместилось именно на этом месте? Почему у них такие интерьеры? На экскурсии я показываю фото.

А ещё вы посмотрите на здания, выполненные в восточных стилях, как на страницы в соцсетях их обладателей, если бы они жили в 21 веке: я научу вас читать архитектуру и замысел автора.

Организационные детали

В маршрут включена остановка в кофейне «Унция» без перерыва в повествовании. Вы выберете напиток (кофе или чай), а я расскажу о его истории. Напиток оплачивается дополнительно — средний чек 250–300 руб. /чел.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 500 ₽
Школьники800 ₽
Студенты800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Академию Штиглица
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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