Множество экскурсий посвящены Петербургу как городу, который развивался по европейскому образцу. Но Российская Империя смотрела и на Восток. Приглашаю вас узнать об этом и погрузиться в тонкий мир дипломатов на прогулке по Литейной части. Вы услышите о развитии отношений России с Китаем, Кореей, Египтом и другими странами — на фоне зданий, которые помнят и отражают всё это.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Погулять по одному району — и облететь полсвета

В Литейной части Петербурга в 19 веке размещались многочисленные посольства и консульства иностранных государств. Конечно, среди них были представительства стран Востока. В наши дни тенденция размещать дипломатические миссии на Литейном сохранилась. Мы найдём эти локации и поговорим об истории международных отношений России с Китаем и Кореей, а также с Египтом, Турцией, Болгарией, Испанией и Грецией. Заглянем в Сад дружбы, рассмотрим дома Мурузи и Тупикова.

Вы узнаете:

Об истории международных отношений в России второй половины 19 века

О дипломатах — особенностях их службы и вопросах, которые они решали

О том, как формировался деловой международный протокол

О посольствах. Почему каждое разместилось именно на этом месте? Почему у них такие интерьеры? На экскурсии я показываю фото.

А ещё вы посмотрите на здания, выполненные в восточных стилях, как на страницы в соцсетях их обладателей, если бы они жили в 21 веке: я научу вас читать архитектуру и замысел автора.

Организационные детали