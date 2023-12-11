Северная Пальмира, или Восточные адреса Петербурга

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Экскурсия об архитектуре и об истории международных отношений от искусствоведа-регионоведа

Петербург 19 века — исключительно европейский город… Или нет? Царская Россия тоже смотрела на Восток: эти новые страницы истории вы откроете на прогулке по Литейной части, самому дипломатичному участку Петербурга.

Погрузитесь в мир дипломатов и узнаете о развитии отношений России с Китаем, Египтом, Турцией и другими странами — на фоне зданий, которые помнят всё это.
Северная Пальмира, или Восточные адреса Петербурга
Северная Пальмира, или Восточные адреса Петербурга
Северная Пальмира, или Восточные адреса Петербурга
Северная Пальмира, или Восточные адреса Петербурга
Северная Пальмира, или Восточные адреса Петербурга
Северная Пальмира, или Восточные адреса Петербурга
Северная Пальмира, или Восточные адреса Петербурга
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Погулять по одному району — и облететь полсвета

В Литейной части Петербурга в 19 веке размещались многочисленные посольства и консульства иностранных государств. Конечно, среди них были представительства стран Востока. В наши дни тенденция размещать дипломатические миссии на Литейном сохранилась. Мы найдём эти локации и поговорим об истории международных отношений России с Египтом, Китаем, Кореей, Турцией, Болгарией, Испанией и Грецией. Заглянем в Сад дружбы, рассмотрим дома Мурузи и Тупикова.

Вы узнаете:

  • Об истории международных отношений — не только с позиции хроник России, но и в контексте всего мира
  • О дипломатах — особенностях их службы и вопросах, которые они решали
  • О посольствах. Почему каждое разместилось именно на этом месте? Почему у них такие интерьеры (я показываю фото на экскурсии)?
  • О том, как формировался деловой международный протокол

А ещё вы попутно посмотрите на стены зданий, выполненных в восточных стилях, как на страницы в соцсетях их обладателей, если бы они жили в 21 веке: я научу вас читать архитектуру и замысел автора.

Организационные детали

  • В маршрут включена остановка в кофейне «Унция» без перерыва в повествовании. Вы выберете напиток (кофе или чай), а я расскажу о его истории. Напиток оплачивается дополнительно (средний чек на человека — 250-300 руб.).
  • Экскурсия предполагает два варианта финала (на ваш выбор): в магазине восточной литературы или в индийском ресторане

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Соляном переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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