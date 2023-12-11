Экскурсия об архитектуре и об истории международных отношений от искусствоведа-регионоведа
Петербург 19 века — исключительно европейский город… Или нет? Царская Россия тоже смотрела на Восток: эти новые страницы истории вы откроете на прогулке по Литейной части, самому дипломатичному участку Петербурга.
Погрузитесь в мир дипломатов и узнаете о развитии отношений России с Китаем, Египтом, Турцией и другими странами — на фоне зданий, которые помнят всё это.
Погрузитесь в мир дипломатов и узнаете о развитии отношений России с Китаем, Египтом, Турцией и другими странами — на фоне зданий, которые помнят всё это.
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Описание
Что вас ожидает
Погулять по одному району — и облететь полсвета
В Литейной части Петербурга в 19 веке размещались многочисленные посольства и консульства иностранных государств. Конечно, среди них были представительства стран Востока. В наши дни тенденция размещать дипломатические миссии на Литейном сохранилась. Мы найдём эти локации и поговорим об истории международных отношений России с Египтом, Китаем, Кореей, Турцией, Болгарией, Испанией и Грецией. Заглянем в Сад дружбы, рассмотрим дома Мурузи и Тупикова.
Вы узнаете:
- Об истории международных отношений — не только с позиции хроник России, но и в контексте всего мира
- О дипломатах — особенностях их службы и вопросах, которые они решали
- О посольствах. Почему каждое разместилось именно на этом месте? Почему у них такие интерьеры (я показываю фото на экскурсии)?
- О том, как формировался деловой международный протокол
А ещё вы попутно посмотрите на стены зданий, выполненных в восточных стилях, как на страницы в соцсетях их обладателей, если бы они жили в 21 веке: я научу вас читать архитектуру и замысел автора.
Организационные детали
- В маршрут включена остановка в кофейне «Унция» без перерыва в повествовании. Вы выберете напиток (кофе или чай), а я расскажу о его истории. Напиток оплачивается дополнительно (средний чек на человека — 250-300 руб.).
- Экскурсия предполагает два варианта финала (на ваш выбор): в магазине восточной литературы или в индийском ресторане
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Соляном переулке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Комфортные экскурсии для ценителей истории и искусства от искусствоведа и регионоведа. Мне повезло с учителями: читать архитектуру научила мама в детстве; знания о стилях и направлениях, архитектурном анализе и истории передали профессора Академии художеств имени Репина. Отношусь к любому дому, как к человеку и наоборот: у каждого есть своя история, трещины, фасад и внутренний стержень. Поэтому стараюсь рассказать о зданиях, как о своих хороших знакомых, которых знаю давно. Думаю, хороша та экскурсия, после которой люди ушли со знаниями и радостью. Стараюсь, чтобы для гостей экскурсия была творческим процессом и равноправным диалогом: предлагаю интерактив, объясняю все термины, отвечаю на все вопросы.
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