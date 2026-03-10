Множество экскурсий посвящены Петербургу как городу, который развивался по европейскому образцу. Но Российская Империя смотрела и на Восток. Приглашаю вас узнать об этом и погрузиться в тонкий мир дипломатов на прогулке по Литейной части.
Вы услышите о развитии отношений России с Китаем, Кореей, Египтом и другими странами — на фоне зданий, которые помнят и отражают всё это.
Вы услышите о развитии отношений России с Китаем, Кореей, Египтом и другими странами — на фоне зданий, которые помнят и отражают всё это.
Описание экскурсии
Погулять по одному району — и облететь полсвета
В Литейной части Петербурга в 19 веке размещались многочисленные посольства и консульства иностранных государств. Конечно, среди них были представительства стран Востока. В наши дни тенденция размещать дипломатические миссии на Литейном сохранилась. Мы найдём эти локации и поговорим об истории международных отношений России с Китаем и Кореей, а также с Египтом, Турцией, Болгарией, Испанией и Грецией. Заглянем в Сад дружбы, рассмотрим дома Мурузи и Тупикова.
Вы узнаете:
- Об истории международных отношений в России второй половины 19 века
- О дипломатах — особенностях их службы и вопросах, которые они решали
- О том, как формировался деловой международный протокол
- О посольствах. Почему каждое разместилось именно на этом месте? Почему у них такие интерьеры? На экскурсии я показываю фото.
А ещё вы посмотрите на здания, выполненные в восточных стилях, как на страницы в соцсетях их обладателей, если бы они жили в 21 веке: я научу вас читать архитектуру и замысел автора.
Организационные детали
- В маршрут включена остановка в кофейне «Унция» без перерыва в повествовании. Вы выберете напиток (кофе или чай), а я расскажу о его истории. Напиток оплачивается дополнительно (средний чек на человека — 250–300 руб.).
- Экскурсия предполагает два варианта финала (на ваш выбор): в магазине восточной литературы или индийском ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соляном переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 49 туристов
Комфортные экскурсии для ценителей истории и искусства от искусствоведа и регионоведа. Мне повезло с учителями: читать архитектуру научила мама в детстве; знания о стилях и направлениях, архитектурном анализе и истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия интересна тем, кто не первый раз в городе и хочет посмотреть что -то новое. Хороший гид, все прошло мило, душевно. Рекомендуем!!
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Дарья провела интереснейшую экскурсию и показала нам другой Петербург, с восточным колоритом. Узнали много новой информации
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В новогодние каникулы были на экскурсии с Дарьей. Не смотря на сильный мороз прогулка понравилась. Хорошо, что в середине маршрута была возможность погреться в кофейне, не уходя с маршрута и
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А
Дарья - прекрасная рассказчица. Смогла вовлечь подростков в диалог. Ребята были настолько увлечены экскурсией, что забыли про все свои жалобы на плохую погоду))
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Дарья прекрасный рассказчик, увлеченный, эрудированный, интересный.
Жалко было расставаться)
Однозначно рекомендую)
Жалко было расставаться)
Однозначно рекомендую)
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