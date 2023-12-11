Петербург 19 века — исключительно европейский город… Или нет? Царская Россия тоже смотрела на Восток: эти новые страницы истории вы откроете на прогулке по Литейной части, самому дипломатичному участку Петербурга. Погрузитесь в мир дипломатов и узнаете о развитии отношений России с Китаем, Египтом, Турцией и другими странами — на фоне зданий, которые помнят всё это.

Описание

Что вас ожидает

Погулять по одному району — и облететь полсвета

В Литейной части Петербурга в 19 веке размещались многочисленные посольства и консульства иностранных государств. Конечно, среди них были представительства стран Востока. В наши дни тенденция размещать дипломатические миссии на Литейном сохранилась. Мы найдём эти локации и поговорим об истории международных отношений России с Египтом, Китаем, Кореей, Турцией, Болгарией, Испанией и Грецией. Заглянем в Сад дружбы, рассмотрим дома Мурузи и Тупикова.

Вы узнаете:

Об истории международных отношений — не только с позиции хроник России, но и в контексте всего мира

О дипломатах — особенностях их службы и вопросах, которые они решали

О посольствах. Почему каждое разместилось именно на этом месте? Почему у них такие интерьеры (я показываю фото на экскурсии)?

О том, как формировался деловой международный протокол

А ещё вы попутно посмотрите на стены зданий, выполненных в восточных стилях, как на страницы в соцсетях их обладателей, если бы они жили в 21 веке: я научу вас читать архитектуру и замысел автора.

Организационные детали