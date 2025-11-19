Добро пожаловать в VR-музей — инновационное пространство, где классическое и современное искусство объединяются в уникальном цифровом формате.
Теперь нет границ между зрителем и произведением — вы можете буквально шагнуть внутрь искусства, исследовать его с неожиданных ракурсов и ощутить новые эмоции.
Описание билетаИсследуйте искусство без границ Виртуальные залы музея наполнены произведениями великих классиков и талантливых современных художников. Здесь представлены не просто картины и скульптуры, а полноценные арт-инсталляции, с которыми можно взаимодействовать. Каждый зал посвящен определенной тематике, раскрывая перед зрителем глубину художественных идей, культурных символов и новых форм самовыражения. Благодаря современным VR-технологиям вы сможете приблизиться к величайшим шедеврам, рассмотреть текстуру мазков и материалы, из которых созданы работы, а также исследовать мир искусства в совершенно новом измерении. Виртуальные стены снимают все физические ограничения: здесь можно свободно перемещаться, погружаться в атмосферу каждой эпохи и даже стать частью некоторых произведений. VR-музей — это возможность исследовать искусство без границ, открывая для себя новые смыслы, погружаясь в культуру и вдохновляясь, где бы вы ни находились. Шагните в будущее музейного пространства и станьте частью этого уникального опыта!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
