Корпус Бенуа в Русском музее: искусство как предчувствие (билеты включены)

Узнать, как художники начала 20 века предсказывали революции, войны и социальные потрясения
Корпус Бенуа — место, где искусство становится пророчеством. Здесь вы увидите, как искусство стало оружием в руках творцов.

От мистических полотен Врубеля до геометрических экспериментов Малевича, от эмоциональных работ Филонова до оптимистичных картин Дейнеки — каждая картина расскажет свою историю.
Время начала: 12:00, 15:00

Описание билета

Проходя от картины к картине, вы узнаете:

  • Почему «Демон» Врубеля — символ упадка империи, а «Чёрный квадрат» Малевича — манифест нового мира
  • Как «Мир искусства», «Бубновый валет» и «Ослиный хвост» стали лабораториями новых идей
  • Почему Филонов называл свои картины формулами и как они предсказывали будущего
  • Как художники отреагировали на революцию 1917 года и почему их работы вошли в новую идеологию
  • Почему агитационный фарфор и текстиль стали символами эпохи и как они представлены в коллекции корпуса Бенуа
  • Как «Красный квадрат» Малевича, «Формула весны» Филонова и «Купание красного коня» Петрова-Водкина превратились в иконы 20 века

Организационные детали

  • Билеты включены
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3900 ₽
Дети до 7 лет3100 ₽
Пенсионеры3500 ₽
Школьники3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Инженерной улице
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 24098 туристов
Стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
19 авг 2025
Русский музей - моя любовь!! А посетить его со знающим экскурсоводом - искусствоведом - это потрясающе!
Иванчихина
4 июн 2025
Замечательный гид Диляра. С большим уважением, в том числе дети 13, 12 и 9 лет
Екатерина
5 мая 2025
Отлично прошла экскурсия по выставке, информация была представлена в полном объеме, спасибо огромное Татьяне.

