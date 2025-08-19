Корпус Бенуа — место, где искусство становится пророчеством. Здесь вы увидите, как искусство стало оружием в руках творцов.
От мистических полотен Врубеля до геометрических экспериментов Малевича, от эмоциональных работ Филонова до оптимистичных картин Дейнеки — каждая картина расскажет свою историю.
Описание билета
Проходя от картины к картине, вы узнаете:
- Почему «Демон» Врубеля — символ упадка империи, а «Чёрный квадрат» Малевича — манифест нового мира
- Как «Мир искусства», «Бубновый валет» и «Ослиный хвост» стали лабораториями новых идей
- Почему Филонов называл свои картины формулами и как они предсказывали будущего
- Как художники отреагировали на революцию 1917 года и почему их работы вошли в новую идеологию
- Почему агитационный фарфор и текстиль стали символами эпохи и как они представлены в коллекции корпуса Бенуа
- Как «Красный квадрат» Малевича, «Формула весны» Филонова и «Купание красного коня» Петрова-Водкина превратились в иконы 20 века
Организационные детали
- Билеты включены
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3900 ₽
|Дети до 7 лет
|3100 ₽
|Пенсионеры
|3500 ₽
|Школьники
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Инженерной улице
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 24098 туристов
Стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
19 авг 2025
Русский музей - моя любовь!! А посетить его со знающим экскурсоводом - искусствоведом - это потрясающе!
И
Иванчихина
4 июн 2025
Замечательный гид Диляра. С большим уважением, в том числе дети 13, 12 и 9 лет
Е
Екатерина
5 мая 2025
Отлично прошла экскурсия по выставке, информация была представлена в полном объеме, спасибо огромное Татьяне.
