Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На выставке VR-художницы Надежды Бей перед вами возникнет отсканированный подъезд реального дома и воссозданный в VR — пространстве. Передвигайтесь по лестнице и заглядывайте в ответвленные комнаты на каждом этаже. Комнаты наполненный современными инсталляциями и арт-объектам. Иногда вам придется карабкаться и летать. Это больше, чем выставка — это новая реальность, созданная для исследования и переосмысления.

Описание билета Готовы ли вы шагнуть в корпоирреальность? Технология виртуальной реальности ставит под вопрос привычные способы интерпретации биологического и социального тела. Киберпространство, вовлекающее все большее количество людей, предполагает многоуровневое существование — в цифровой, городской и природной средах. Это выставка VR-художницы Надежды Бей. Название проекта «корпоирреальность» — оксюморон, образованный на стыке двух английских слов: «corporeality» и «irreal». Первое содержит в себе два латинских корня corpus — тело и realis — вещественный. Второе переводится как «сюрреалистичный» и «нереальный». В связке они буквально обозначают телесная ирреальность. VR-проект состоит из нескольких пространств, созданных при помощи технологии 3D-сканирования, запечатлевающей физические артефакты внутри виртуального мира. Это отсканированный подъезд реального дома и воссозданный в VR - пространстве. Передвигайтесь по лестнице и заглядывайте в ответвленные комнаты на каждом этаже. Комнаты наполненный современными инсталляциями и арт-объектам. Иногда вам придется карабкаться и летать. Откройте для себя новую реальность В проекте тела рассматриваются как агенты, одновременно формирующие, потребляющие и актуализирующие пространство, посредством перемещения в нем. С одной стороны, технологии помогают телам разыгрывать эти роли, но с другой — обнажают ограниченность телесной реальности, скованной виртуальными или физическими границами. VR-проект состоит из нескольких пространств, созданных при помощи технологии 3D-сканирования, запечатлевающей физические артефакты внутри виртуального мира. Каждый из представленных топосов обладает различным социокультурным контекстом и несет в себе следы пребывания физического тела художницы. Дополненные виртуальными объектами — трехмерными репрезентациями движения, отрывками из текстов и видео — отсканированные места приобретают новые смысловые измерения. Собранные вместе они открывают пространство для путешествия через философские концепции нематериального/ирреального тела, пласты физической и виртуальной реальности, а также репрезентируют спекулятивные поиски свободы за пределами технологических рамок и бетонных стен.

