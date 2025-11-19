Уникальная экспозиция с технологиями виртуальной и дополненной реальностей. Главные достопримечательности и культурные символы Петербурга в одном пространстве. Единственная выставка о Питере в VR. Взаимодействуем с картинами и виртуальными копиями.
- Алиса Николаева — VR-художница в INTERACTIVE. Закончила Институт Кино и Телевидения, специальность «Режиссура мультимедиа». Ее проект «Над Витебском» по творчеству Марка Шагала стал лучшим проектом в VR на международной конференции технологий виртуальной и дополненной реальности в креативных индустриях в 2021 году.
- Надежда Бэй — VR-художница в INTERACTIVE. Выпускница и преподаватель Art&Science Университета ИТМО. Лауреат премии ASTA в направлении VR/AR. Участвовала в выставках и фестивалях технологического искусства в Германии, Словении, Нидерландах, России. В «Виарном Петербурге» можно • Познакомиться с творческими людьми;
- Поплавать на корабле под алыми парусами;
- Побывать на Дворцовой площади XIX века;
- Полетать над Исаакиевским и Спасом на Крови;
- Полюбоваться Заячьим островом со шпиля колокольни;
- Почувствовать себя героем романа Достоевского. В шлеме виртуальной реальности вы можете выбрать любую точку обзора и любой ракурс! Откройте Петербург с совершенно неожиданной стороны Представьте выставку, где классическая живопись оживает и раскрывает свои тайны! Проект объединяет три реальности: физическую, цифровую и виртуальную, превращая традиционный музейный опыт в захватывающее приключение. Начните с традиционной галереи — картин петербургских художников, написанных как будто в классической технике. Но это только начало! Благодаря современным технологиям каждое полотно оживает: наведите смартфон, и картины расскажут свои уникальные истории о Петербурге. Более того, с виар-гарнитурой вы сможете буквально шагнуть внутрь художественного мира и исследовать его изнутри. Проект создан при поддержке лауреата премии современного искусства им. Сергея Курёхина. Здесь технологии и искусство сплетаются в магическом танце, раскрывая легенды города и потенциал цифрового творчества. Исследуйте границы искусства и технологий.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
