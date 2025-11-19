Зал, посвященный творчеству легендарного японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Его анимационные фильмы известны и любимы по всему миру. Вас ждут декорации и герои из «Мой сосед – Тоторо», «Унесенные призраками» и других шедевров.
Описание билетаЛегендарные анимационные миры Окунитесь в фантастическую атмосферу легендарных анимационных миров на уникальной выставке, посвященной творчеству великого японского мультипликатора. Вас ждут волшебные декорации, интерактивные зоны и встреча с любимыми героями из шедевров студии Ghibli! Выставка идеально подходит для тех, кто уже давно является поклонником творчества Хаяо Миядзаки, мечтающим оказаться внутри своих любимых мультфильмов. А также для всех, кто ищет новый необычный опыт и вдохновение в мире искусства и анимации. Здесь каждый найдет свой путь к пониманию того, как виртуальные миры обогащают нашу реальность и открывают новые горизонты восприятия. Уникальный опыт Наши выставки уже посетили тысячи людей, и 98% гостей отмечают уникальность и эмоциональность опыта. Выставки, основанные на культовых произведениях, собирают огромное количество положительных отзывов и становятся главными событиями сезона. Мы создаем незабываемый формат, который ценят и взрослые, и дети! Ощутите дух настоящей японской анимации и перенеситесь в сказку, созданную величайшим мастером!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 8 чел.
Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360
Познакомиться с городом, совершив путешествие с помощью VR-шлема
Начало: На киностудии «Ленфильм»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
600 ₽ за человека
-
10%
Билеты
Экскурсия по выставке Куинджи в Русском музее (билеты включены)
«Иллюзия света»: встреча с художником, который превращал пейзаж в откровение
Начало: У Русского музея (Корпус Бенуа)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
3420 ₽
3800 ₽ за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей Фаберже и Шереметевский дворец: погружение в мир аристократии
Осмотреть роскошные интерьеры и узнать, в каком мире жили его обитатели
Начало: На площади Искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8500 ₽ за всё до 6 чел.