Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Зал, посвященный творчеству легендарного японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Его анимационные фильмы известны и любимы по всему миру. Вас ждут декорации и герои из «Мой сосед – Тоторо», «Унесенные призраками» и других шедевров.

Описание билета Легендарные анимационные миры Окунитесь в фантастическую атмосферу легендарных анимационных миров на уникальной выставке, посвященной творчеству великого японского мультипликатора. Вас ждут волшебные декорации, интерактивные зоны и встреча с любимыми героями из шедевров студии Ghibli! Выставка идеально подходит для тех, кто уже давно является поклонником творчества Хаяо Миядзаки, мечтающим оказаться внутри своих любимых мультфильмов. А также для всех, кто ищет новый необычный опыт и вдохновение в мире искусства и анимации. Здесь каждый найдет свой путь к пониманию того, как виртуальные миры обогащают нашу реальность и открывают новые горизонты восприятия. Уникальный опыт Наши выставки уже посетили тысячи людей, и 98% гостей отмечают уникальность и эмоциональность опыта. Выставки, основанные на культовых произведениях, собирают огромное количество положительных отзывов и становятся главными событиями сезона. Мы создаем незабываемый формат, который ценят и взрослые, и дети! Ощутите дух настоящей японской анимации и перенеситесь в сказку, созданную величайшим мастером!

