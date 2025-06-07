Лучшие достопримечательности на закате Теплоход выходит в круиз из самого центра Петербурга, идет мимо самых знаковых локаций города: Эрмитажа, стрелки Васильевского острова с ростральными колоннами, Петропавловской крепости, футбольного стадиона «Газпром Арена». Для вас:

Стильный ресторан с огромными панорамными окнами и заказом блюд «А ля карт».

Бар: большой выбор напитков, включая барную, коктейльную и винную карты.

Живая музыка (саксофон или гитара).

Возможность предварительного выбора мест.

Возможность приобрести билеты в VIP зону, отделенную от основного салона. При бронировании vip-столика на 8 мест, специальные места на открытой палубе включены в стоимость. Тариф vip включает бутылку шампанского и фруктовую тарелку.

Возможность предварительного заказа меню на нашей «фабрике банкетов».

• Бокал шампанского каждому гостю. Важная информация:

Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.