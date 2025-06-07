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Встречаем огненный закат

К вашим услугам роскошный двухпалубный теплоход-ресторан «Ряпушка», с большой открытой верхней палубой, где можно без помех снимать волшебные виды элегантной башни Лахта-центра, вантового моста ЗСД, стильные белоснежные яхты под тугими парусами и другие потрясающие пейзажи бесконечной водной глади Финского залива на закате!
4.4
8 отзывов
Встречаем огненный закат
Встречаем огненный закат
Встречаем огненный закат

Описание экскурсии

Лучшие достопримечательности на закате Теплоход выходит в круиз из самого центра Петербурга, идет мимо самых знаковых локаций города: Эрмитажа, стрелки Васильевского острова с ростральными колоннами, Петропавловской крепости, футбольного стадиона «Газпром Арена». Для вас:
  • Стильный ресторан с огромными панорамными окнами и заказом блюд «А ля карт».
  • Бар: большой выбор напитков, включая барную, коктейльную и винную карты.
  • Живая музыка (саксофон или гитара).
  • Возможность предварительного выбора мест.
  • Возможность приобрести билеты в VIP зону, отделенную от основного салона. При бронировании vip-столика на 8 мест, специальные места на открытой палубе включены в стоимость. Тариф vip включает бутылку шампанского и фруктовую тарелку.
  • Возможность предварительного заказа меню на нашей «фабрике банкетов».

• Бокал шампанского каждому гостю. Важная информация:

Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.

Ежедневно в 00:50

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вантовый мост ЗСД
  • Газпром Арена
  • Лахта центр
  • Мост Бетанкура
Что включено
  • Круиз на теплоходе-ресторане
  • Музыкальная программа
Что не входит в цену
  • Еда и напитки (можно заказать на месте по меню)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
«Спуск со львами», Адмиралтейская наб. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 00:50
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Р
Здравствуйте.
Все понравилось, кроме одного.
Указан адрес Адмиралтейская 10, а по факту посадка Адмиралтейская 2. Пришлось побегать поузнавать, где и что, поэтому минус 1 звезда.
Посадка на Ряпушку производится на Адмиралтейской 2, спуск
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со львами.
Заходите с пирса, там есть кассы. Спросите в какой обслуживается Спутник и распечатайте посадочные талоны.
Обслуживание на Ряпушке приятное. Персонал вежливый. Девушка фотограф бомбически позитивная. Делают фото по пути, при желании можете купить хорошие магнитики со своими фото за небольшой ценник, до 500 рублей.
Прогулка великолепная, но лучше берите с собой во что одеться, если идете вечером, ибо ветрено.
В целом, все понравилось, прогулка шикарная, нам с женой очень понравилось. Только момент с неверной информацией по посадке напряг, ибо толком не все на причале могли подсказать, что и куда. Но все нашли.)))

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Ф
Музыка приятная, добрый прием, вид на закат.
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Т
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Е
Всё понравилось!
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Д
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M
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