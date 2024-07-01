1 чел.
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2 часа
Круиз
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 1 800₽ за человека
2 часа
Круиз
Ужин-круиз с живой музыкой на теплоходе «Ряпушка» к Лахта центру
Начало: Адмиралтейская наб., 10, причал «Адмиралтейство»
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 1 800₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Сегодня в 14:05
Завтра в 14:05
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим1 июля 2024Экскурсия замечательная, музыка живая, а вот еду очень долго готовят и невкусные напитки.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ужин круиз к Лахта Центру»
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