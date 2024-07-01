Ужин круиз к Лахта Центру – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Ужин круиз к Лахта Центру» в Санкт-Петербурге, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Музыкальные теплоходы
211 отзывов
2 часа
Круиз
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 1 800 за человека
Ужин-круиз с живой музыкой на теплоходе «Ряпушка» к Лахта центру
Музыкальные теплоходы
На теплоходе
295 отзывов
2 часа
Круиз
Ужин-круиз с живой музыкой на теплоходе «Ряпушка» к Лахта центру
Начало: Адмиралтейская наб., 10, причал «Адмиралтейство»
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 1 800 за человека
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
На теплоходе
16 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
Сегодня в 14:05
Завтра в 14:05
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ужин круиз к Лахта Центру»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
  2. Ужин-круиз с живой музыкой на теплоходе «Ряпушка» к Лахта центру
  3. Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ужин круиз к Лахта Центру" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 1 800. Туристы уже оставили гидам 522 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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