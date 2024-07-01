Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ужин круиз к Лахта Центру" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 1 800. Туристы уже оставили гидам 522 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5