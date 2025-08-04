Вечерняя сап-прогулка у Лахты - это возможность насладиться живописными берегами Юнтоловского заказника и освоить навыки катания на сапе.
Под руководством опытного инструктора, участники отправляются в путешествие по озеру Приморского района, где их ждет незабываемый закат.
Все необходимое оборудование предоставляется, включая спасательные жилеты и инструктаж по безопасности.
Это идеальный способ провести вечер в тихом уголке Санкт-Петербурга, наслаждаясь природой и спокойствием
5 причин купить эту прогулку
- 🌅 Незабываемый закат у Лахты
- 🏄♂️ Обучение навыкам катания на сапе
- 📸 Фото и видео на память
- 🛟 Полная безопасность и сопровождение
- 🌿 Живописные виды Юнтоловского заказника
Что можно увидеть
- Юнтоловский заказник
- Лахта
Описание водной прогулки
Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведём обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет. И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы всё организуем.
Озеро в Приморском районе — отличное место, чтобы научиться стоять на сап-доске. Большое пространство, нет больших катеров и мало волн. В этом тихом и красивом уголке Петербурга вы проведете вечер, катаясь по водам Лахтинского Разлива. И здесь же встретите незабываемый закат.
Организационные детали
- Возможно проведение индивидуальной прогулки для компании до 5 человек — 15 000 ₽
Безопасность
- Спасательные жилеты выдаются каждому из участников
- Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности
- Инструктор прошёл курсы спасения на воде и первой помощи
Что взять с собой
- Удобную спортивную обувь или тапочки
- Штаны/шорты, не стесняющие движений
- Запасную одежду на случай, если промокнете
- Майку и толстовку (по погоде)
- Головной убор
- Вещи можно оставить в нашем автомобиле. Есть место для переодевания
Ограничения
- К прогулке не допускаются участники моложе 8 лет, от 8 до 18 лет — только в сопровождении родителей
- Также на прогулку мы не берем людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)
- Исходя из технических характеристик сапборда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг
Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки
- Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города
- Проведение ремонтных работ на маршруте
- Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, волны и т. д.)
- Возникновение чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников
- Иные независящие от нас обстоятельства
За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
|Дети до 10 лет на доске с родителями
|1000 ₽
|Индивидуально до 5 чел.
|15 000 ₽
|Билет со своим sup board
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богатырском проспекте
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 297 туристов
Привет! Меня зовут Руслан. Организовываю сап-прогулки в Петербурге и области. Дарю впечатления моим участникам не первый год и стараюсь для каждого. Многие возвращаются снова, и я каждому благодарен!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
4 авг 2025
Очень двоякое впечатление оставил о себе гид Руслан. Не знала, что едкие замечания, касательные выражения лица туристов, входят в программу. Гид вел себя отстраненно. Особо не общался. Сделал несколько фото
Руслан
Ответ организатора:
Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожидания.
Дарья
19 июл 2025
Отлично покатались на сапах! Встретились, дали непромокаемые чехлы для телефонов, провели инструктаж. Было несколько инструкторов, которые помогали, плыли все относительно рядом, сделали много крутых фоток. Сестра каталась впервые, получилось отлично! Рекомендуем!
Екатерина
4 авг 2024
Шикарная прогулка. Очень рекомендую 😍
Севиль
23 июл 2024
Классная прогулка, хорошо для новичков) маршрут простой, на чилле на расслабоне, в следующий раз можно смело брать что-то посложнее!)
Инструктор все чётко объясняет, не утонете)
Максим
15 июл 2024
Руслан всё чётко и грамотно объяснил. С первых минут я стоял на сапе будто катаюсь на нём всю жизнь, интересная беседа, живописные виды и классные фотки которые Руслан любезно предложил сделать неоставят никого равнодушным. Спасибо большое за новые эмоции, рекомендую всем именно этого инструктора
А
Алла
9 июл 2024
Отличная прогулка. Место идеальное для просмотра Лахты и заката. Понравилось, что была палаточка для переодевания.
Сахнова
19 июн 2024
Приятным завершением моего последнего дня в Петербурге стала вечерняя Сап прогулка «Закат у Лахты». Красивые виды на Лахту в закате, приятная компания, профессиональный тренер, который и фотографировал и успевал следить
Ольга
22 авг 2023
Отличная вечерняя прогулка. Не бойтесь попробовать! Все покажут и расскажут. Несмотря на конец лета было не сильно холодно (главное грести активнее) (; даже если вы не спортивный человек, то можно сидя покататься на сапе и пофотографироваться. Лично я планирую маршрут посложнее в следующий раз!
