В программу экскурсии входит прогулка на катере по малым рекам и каналам, нахождение на воде во время заката и следование через закрытые территории Адмиралтейских верфей.
Поездка сопровождается экскурсионным аудиогидом, составленным лучшими экскурсоводами города для нашей программы, и фоновой музыкой на время заката.
Поездка сопровождается экскурсионным аудиогидом, составленным лучшими экскурсоводами города для нашей программы, и фоновой музыкой на время заката.
Ближайшие даты:
Время начала: 21:19, 21:22, 21:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Катер вместимостью до 11 человек отправится от причала на реке Фонтанке, пройдёт через старинный район Коломна — который почти не показывают на других экскурсиях, далее вдоль закрытых территорий Адмиралтейских верфей выйдет к Финскому заливу вблизи Севкабель порта, где сделает остановку, чтобы вы успели насладиться видом уходящего солнца и сделать памятные фото.
Достопримечательности по пути
- Адмиралтейские верфи
- «Севкабель Порт»
- Вантовый мост с необычной архитектурой
- Район Коломна
- Семимостье
- Большой Драматический Театр
Маршрут водной прогулки
Река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Фонтанка — Адмиралтейские верфи — река Большая Нева — ЗСД у Финского залива рядом с портом — река Фонтанка
Организационные детали
- Отправление по расписанию — начало экскурсии меняется в зависимости от даты, так как в разные дни солнце заходит в разное время
- Прогулка проходит на быстроходных катерах: «Да Винчи», «Картье», «Пикассо» и на маломерных судах «Орфей», «Калипсо», «Пегас», «Кусто», где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды
- На детей до 3 лет необходимо обязательное предварительное оформление посадочного билета по наличию мест
Особенности формата
- Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов
- Внимание! В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован в соответствии с правилами безопасности пассажиров, продолжительность прогулки при этом не меняется
- Допускается незначительная задержка во времени отправления рейса
- На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Основной
|1 440 ₽
|Детский до 12 лет
|1 260 ₽
|Дети до 3-х лет
|9 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 33114 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.Задать вопрос
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