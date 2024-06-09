В программу экскурсии входит прогулка на катере по малым рекам и каналам, нахождение на воде во время заката и следование через закрытые территории Адмиралтейских верфей. Поездка сопровождается экскурсионным аудиогидом, составленным лучшими экскурсоводами города для нашей программы, и фоновой музыкой на время заката.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Катер вместимостью до 11 человек отправится от причала на реке Фонтанке, пройдёт через старинный район Коломна — который почти не показывают на других экскурсиях, далее вдоль закрытых территорий Адмиралтейских верфей выйдет к Финскому заливу вблизи Севкабель порта, где сделает остановку, чтобы вы успели насладиться видом уходящего солнца и сделать памятные фото.

Достопримечательности по пути

Адмиралтейские верфи

«Севкабель Порт»

Вантовый мост с необычной архитектурой

Район Коломна

Семимостье

Большой Драматический Театр

Маршрут водной прогулки

Река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Фонтанка — Адмиралтейские верфи — река Большая Нева — ЗСД у Финского залива рядом с портом — река Фонтанка

Организационные детали

Отправление по расписанию — начало экскурсии меняется в зависимости от даты, так как в разные дни солнце заходит в разное время

Прогулка проходит на быстроходных катерах: «Да Винчи», «Картье», «Пикассо» и на маломерных судах «Орфей», «Калипсо», «Пегас», «Кусто», где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды

На детей до 3 лет необходимо обязательное предварительное оформление посадочного билета по наличию мест

Особенности формата