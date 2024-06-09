Закат в порту на катере

По малым рекам Петербурга - к Финскому заливу через закрытые территории Адмиралтейских верфей
В программу экскурсии входит прогулка на катере по малым рекам и каналам, нахождение на воде во время заката и следование через закрытые территории Адмиралтейских верфей.

Поездка сопровождается экскурсионным аудиогидом, составленным лучшими экскурсоводами города для нашей программы, и фоновой музыкой на время заката.
Закат в порту на катере
Закат в порту на катере
Закат в порту на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 21:19, 21:22, 21:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Катер вместимостью до 11 человек отправится от причала на реке Фонтанке, пройдёт через старинный район Коломна — который почти не показывают на других экскурсиях, далее вдоль закрытых территорий Адмиралтейских верфей выйдет к Финскому заливу вблизи Севкабель порта, где сделает остановку, чтобы вы успели насладиться видом уходящего солнца и сделать памятные фото.

Достопримечательности по пути

  • Адмиралтейские верфи
  • «Севкабель Порт»
  • Вантовый мост с необычной архитектурой
  • Район Коломна
  • Семимостье
  • Большой Драматический Театр

Маршрут водной прогулки

Река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Фонтанка — Адмиралтейские верфи — река Большая Нева — ЗСД у Финского залива рядом с портом — река Фонтанка

Организационные детали

  • Отправление по расписанию — начало экскурсии меняется в зависимости от даты, так как в разные дни солнце заходит в разное время
  • Прогулка проходит на быстроходных катерах: «Да Винчи», «Картье», «Пикассо» и на маломерных судах «Орфей», «Калипсо», «Пегас», «Кусто», где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды
  • На детей до 3 лет необходимо обязательное предварительное оформление посадочного билета по наличию мест

Особенности формата

  • Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов
  • Внимание! В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован в соответствии с правилами безопасности пассажиров, продолжительность прогулки при этом не меняется
  • Допускается незначительная задержка во времени отправления рейса
  • На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Основной1 440 ₽
Детский до 12 лет1 260 ₽
Дети до 3-х лет9 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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