Встретиться с подругами, организовать приятный и полезный досуг для коллег, в непринуждённой обстановке за чашкой кофе и десертом познакомиться с историей или искусством можно на камерном арт-бранче. Вы выберете локацию, закажите любимые напитки, а мы проведём для вас лекцию на выбранную тему.
Встречу можно организовать там, где будет удобно вам. Со своей стороны мы можем посоветовать места, где подобные мероприятия мы проводили ранее, и они прошли особенно удачно.
Мы предложим на выбор темы, которые заинтересуют ваших гостей. Они также могут послужить отличным материалом, дополняющим посещение музея или экскурсии. Например:
- Сага о купцах Елисеевых
- Семейные истории графов Шереметевых
- Князья Юсуповы
- Ювелирный дом Фаберже — история успеха и семейная драма (не повторяет экскурсию в музее Фаберже, а дополняет её)
- Ювелиры с Бриллиантовой улицы
- Великие князья и их дворцы
- Рождество в Петербурге
- Великий Карл. Портрет на фоне эпохи (к выставке Карла Брюллова в Русском музее)
- История русского профессионального театра 18 — 20 веков
Другие темы можно обговорить отдельно.
- В стоимость входит лекция. Заранее обговорим место и тему встречи
- Как правило, мероприятие проходит в кафе или ресторане. Еду и напитки каждый заказывает сам — оплачиваются отдельно. Если вы хотите арендовать целое помещение — оплата за ваш счёт
- Лекцию проведу я или другой представитель нашей команды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 561 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я экскурсовод и гид-переводчик, родилась и выросла в Санкт-Петербурге. По образованию я искусствовед. Очень люблю показывать людям город, рассказывать об архитектуре, истории и, конечно, о людях, которые здесь жили. Рада предложить вам авторские экскурсии, которые могут порадовать даже местных жителей. Я работаю с небольшой командой гидов, поэтому даже в горячий сезон вы не останетесь без экскурсии.
