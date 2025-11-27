Встретиться с подругами, организовать приятный и полезный досуг для коллег, в непринуждённой обстановке за чашкой кофе и десертом познакомиться с историей или искусством можно на камерном арт-бранче. Вы выберете локацию, закажите любимые напитки, а мы проведём для вас лекцию на выбранную тему.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Встречу можно организовать там, где будет удобно вам. Со своей стороны мы можем посоветовать места, где подобные мероприятия мы проводили ранее, и они прошли особенно удачно.

Мы предложим на выбор темы, которые заинтересуют ваших гостей. Они также могут послужить отличным материалом, дополняющим посещение музея или экскурсии. Например:

Сага о купцах Елисеевых

Семейные истории графов Шереметевых

Князья Юсуповы

Ювелирный дом Фаберже — история успеха и семейная драма (не повторяет экскурсию в музее Фаберже, а дополняет её)

Ювелиры с Бриллиантовой улицы

Великие князья и их дворцы

Рождество в Петербурге

Великий Карл. Портрет на фоне эпохи (к выставке Карла Брюллова в Русском музее)

История русского профессионального театра 18 — 20 веков

Другие темы можно обговорить отдельно.

Организационные детали