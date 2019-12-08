2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ослепительные объекты старины и современности

Вы полюбуетесь подсветкой старинного Смольного собора и сказочного Большеохтинского моста с башнями. Увидите советское здание НИИ Робототехники, которое в лучах прожекторов напоминает то грозную цитадель, то кораллово-красный корабль пришельцев. И наконец, вы оцените световые декорации нового футбольного стадиона и вантовых мостов, а в летнее время — новый светомузыкальный фонтан.

Успеть на световое шоу

Недавно на петербургской телебашне обновили подсветку. Теперь стальная конструкция меняет цвет и мерцает неспешными переливами. А в определенный (и для многих неожиданный!) момент включаются 6 тысяч ламп-вспышек, и башня превращается в огромный бенгальский огонь! Маршрут построен так, чтобы вы смогли наблюдать это зрелище с лучших ракурсов.

Как это работает

Я помогу разобраться в том, как работает подсветка и кто отвечает за её исправность. Мы обсудим, как решаются задачи художника и инженера, как удается сделать подсветку деликатной, не нарушающей вид здания. Вы узнаете, как подсвечивали Петербург и Ленинград в прошлом и какие проекты могут реализовать в будущем. А ещё я отвечу и на прикладные, бытовые вопросы: с какими проблемами и ограничениями сталкиваются осветители? Не мешают ли лампы пилотам самолетов и жителям ближайших кварталов? А вы попробуете угадать, в какой номинации петербургская подсветка лидирует, а в чём — отстает от столичной.