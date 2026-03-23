2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Красота дневного Петербурга — заслуга архитекторов и строителей. Однако инженеры и художники по свету многое сделали, чтобы город впечатлял и в тёмное время. Вы полюбуетесь органичным освещением, которое продумано до мельчайших деталей.
Откроете нестандартные «оттенки» многих достопримечательностей и насладитесь завораживающей магией света.
Откроете нестандартные «оттенки» многих достопримечательностей и насладитесь завораживающей магией света.
Описание экскурсии
Ослепительные объекты старины и современности: Смольный собор — крейсер «Аврора» — сказочный мост с башнями — улица с самой правильной геометрией.
Загадочные места, дух которых в полной мере раскрывается лишь ночью: Львиный мостик — Семимостье — Соляной переулок — ограда и колонна, сделанные из пушек — удивительные «фонари ремёсел» — и многое другое!
О свете и темноте:
- Я расскажу, какой была петербургская художественная подсветка задолго до появления электричества
- Мы увидим светильники, созданные знаменитым архитектором Росси, — они и сами являются произведением искусства
- Отыщем остатки прежней системы светового украшения Исаакиевского и Троице-Измайловского соборов
- Побываем в том месте, где разворачивается действие знаменитых «Белых ночей» Достоевского, и вспомним другие ночные петербургские сюжеты
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Ford Kuga 2
- Экскурсия начинается после захода солнца или позже. Точное время зависит от времени года
- Программа не включает развод мостов. Этому посвящена отдельная экскурсия
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 8368 туристов
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. Жил на берегу залива и в районах советского Ленинграда. С интересом изучаю трансформации городской жизни и делюсь находками. Вожу экскурсии только на темы, которыми увлечён. Есть аттестат гида и диплом кандидата культурологии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я многократно бывала в Санкт-Петербурге, но всегда летом, поэтому вечерний город удалось увидеть только сейчас. Архитектурная подсветка делает его ещё более величественным и таинственным! Экскурсия автомобильная, поэтому успели увидеть очень
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Я обожаю ночные города и практически всегда беру вечерние экскурсии. Нород с подсветкой завораживает, под увлекательные истории Кирилла рассматривать привычные и знакомые здания было еще интереснее.
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И
Экскурсия прошла на позитивной ноте. Кирилл-замечательный рассказчик и очень внимательный молодой человек. Учел все наши пожелания по маршруту и показал нетрадиционные для туристов точки. Спасибо за экскурсию!!!!
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Е
Кирилл очень коммуникабельный, тактичный, клиентоориентировнный. По нашей просьбе перенёс начало экскурсии на 30 минут раньше. Встретил нас в чётко оговореное время. В момент знакомства поинтересовался нашими пожеланиями и предложил варианты
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Шикарная экскурсия. Организация шикарная. Полный восторге. Все чётко по плану. Учтены личные пожелания. Было удобно, интересно и красиво.
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Н
Очень теплое отношение, продуманный маршрут, интересная экскурсия, прекрасная машина и неповторимый, красивейший город!!! Спасибо!!!
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