Это не просто выставка — это путешествие во времени, возможность погрузиться в историю и увидеть мир глазами гениев. Это диалог с прошлым, который позволяет лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Каждый найдёт здесь что-то особенное, ведь портрет — это отражение не только модели, но и самого зрителя.

Выставка продлится до 29.03.2026 г.

Что вас ожидает

На выставке представлено более 750 произведений живописи, графики, скульптуры, фотографии, которые охватывают 4000 лет — от глубокой древности до современности. Через портрет вы изучите всё мировое искусство и почти всю историю человечества.

Вот лишь немногие темы, с которыми вы познакомитесь

Портрет в Древнем Египте, Греции, Риме

Искусство Византии

Портретная живопись Индии, Ирана, Китая и Японии

Искусство стран Западной Европы 15–17 веков

Искусство стран Западной Европы первой половины 20 века

Портрет в фотографии второй половины 19 — начала 20 века

Портрет в России 19–20 веков

Современный портрет

Вы увидите произведения, которые сами по себе уже являются символами своих эпох — древнеегипетскую статую фараона Аменемхета III, медали Ренессанса, произведения Диего Веласкеса, Пабло Пикассо, скульптуры Жана-Антуана Гудона, работы легендарного фотографа Энни Лейбовиц. И многое другое!

