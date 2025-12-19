Это не просто выставка — это путешествие во времени, возможность погрузиться в историю и увидеть мир глазами гениев. Это диалог с прошлым, который позволяет лучше понять настоящее и заглянуть в будущее.
Каждый найдёт здесь что-то особенное, ведь портрет — это отражение не только модели, но и самого зрителя.
Описание билета
Выставка продлится до 29.03.2026 г.
Что вас ожидает
На выставке представлено более 750 произведений живописи, графики, скульптуры, фотографии, которые охватывают 4000 лет — от глубокой древности до современности. Через портрет вы изучите всё мировое искусство и почти всю историю человечества.
Вот лишь немногие темы, с которыми вы познакомитесь
- Портрет в Древнем Египте, Греции, Риме
- Искусство Византии
- Портретная живопись Индии, Ирана, Китая и Японии
- Искусство стран Западной Европы 15–17 веков
- Искусство стран Западной Европы первой половины 20 века
- Портрет в фотографии второй половины 19 — начала 20 века
- Портрет в России 19–20 веков
- Современный портрет
Вы увидите произведения, которые сами по себе уже являются символами своих эпох — древнеегипетскую статую фараона Аменемхета III, медали Ренессанса, произведения Диего Веласкеса, Пабло Пикассо, скульптуры Жана-Антуана Гудона, работы легендарного фотографа Энни Лейбовиц. И многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- После экскурсии вы сможете продолжить осмотр Эрмитажа самостоятельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и пятницу в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в среду, четверг и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00, в субботу в 11:00, 13:00 и 15:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зимнего дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник и пятницу в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в среду, четверг и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00, в субботу в 11:00, 13:00 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 785 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
