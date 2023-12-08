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Описание
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Юсуповский дворец, являющийся одним из самых великолепных архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Откройте для себя богатую историю рода Юсуповых, посетив их роскошные комнаты, украшенные изысканными предметами интерьера и произведениями искусства. В рамках экскурсии вы сможете пройти по коридорам, которые связаны с одним из самых таинственных событий российской истории - убийством Григория Распутина.
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Улица Декабристов, 21
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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