Юсуповский дворец с мини-группой

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Юсуповский дворец с мини-группой
Юсуповский дворец с мини-группой
Юсуповский дворец с мини-группой
Юсуповский дворец с мини-группой
Ближайшие даты:
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
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Описание

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Юсуповский дворец, являющийся одним из самых великолепных архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Откройте для себя богатую историю рода Юсуповых, посетив их роскошные комнаты, украшенные изысканными предметами интерьера и произведениями искусства. В рамках экскурсии вы сможете пройти по коридорам, которые связаны с одним из самых таинственных событий российской истории - убийством Григория Распутина.

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Улица Декабристов, 21
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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