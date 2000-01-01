Sputnik 8. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсии в Юсуповский дворец

Sputnik 8.
Sputnik 8. – Гид из Санкт-Петербурга
Здесь, в одном из самых величественных парадных зданий Северной столицы ⭐️, проходят правительственные и дипломатические встречи, международные конференции и симпозиумы.

В книгу почетных гостей Юсуповского дворца вписаны имена государственных деятелей России, руководителей Петербурга, глав зарубежных держав.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🖼Музеи
  • 🏛История и архитектура

  • 1 300 ₽ за человека

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Экскурсии в Юсуповский дворец
Фамильная княжеская резиденция, Музей 🖼 дворянского быта, Областной дом учителя, Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения, историко-культурный дворцовый ансамбль федерального значения и европейской известности... За два с половиной столетия назначение и статус старинного особняка и городской усадьбы на Мойке менялись неоднократно. Что вас ожидает:На выбор Вам предлагается две экскурсии: 1) Парадные залы дворца, жилые покои дворца и экспозиция «Убийство Распутина» и 2) Парадные залы дворца, экспозиция «Убийство Распутина».
Это экскурсии 🧭 по парадным интерьерам роскошного княжеского дворца и той его части, которая «притягательна» разыгравшейся здесь трагедией — убийством Григория Распутина. Организационные детали:Электронный билет 🎫 необходимо предъявить при входе в Парадный двор Юсуповского дворца, на месте проверки билетов. Электронный билет не нужно обменивать или распечатывать.
Посетители, опоздавшие на указанный в билете сеанс, к посещению не допускаются. Стоимость билетов не возвращается. Пожалуйста, будьте внимательны!
Что входит
  • Входной билет с экскурсией
Что не входит
  • Личные расходы

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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