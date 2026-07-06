Sputnik 8. проводит ещё 6 экскурсий

На набережной реки Мойки располагается неприметный дворец.
Но это только внешне он неприметный! Как только вы зайдете внутрь, вы поразитесь роскошью и величием интерьеров.
Красивая парадная лестница, изысканные княжеские покои, огромная коллекция искусства, уютный домашний театр… Здесь жила одна из самых обеспеченных семей Петербурга.
Гид проведет вас по залам дворца, расскажет о строительстве и жизни четырех поколений Юсуповых на набережной реки Мойки.
Но это только внешне он неприметный! Как только вы зайдете внутрь, вы поразитесь роскошью и величием интерьеров.
Красивая парадная лестница, изысканные княжеские покои, огромная коллекция искусства, уютный домашний театр… Здесь жила одна из самых обеспеченных семей Петербурга.
Гид проведет вас по залам дворца, расскажет о строительстве и жизни четырех поколений Юсуповых на набережной реки Мойки.
Описание билетаФамильная княжеская резиденция, Музей дворянского быта, Областной дом учителя, Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения, историко-культурный дворцовый ансамбль федерального значения и европейской известности… За два с половиной столетия назначение и статус старинного особняка и городской усадьбы на Мойке менялись неоднократно. Что вас ожидает:На выбор Вам предлагается две экскурсии: 1) Парадные залы дворца, жилые покои дворца и экспозиция «Убийство Распутина» и 2) Парадные залы дворца, экспозиция «Убийство Распутина». Это экскурсии по парадным интерьерам роскошного княжеского дворца и той его части, которая «притягательна» разыгравшейся здесь трагедией — убийством Григория Распутина. Организационные детали:Электронный билет необходимо предъявить при входе в Парадный двор Юсуповского дворца, на месте проверки билетов. Электронный билет не нужно обменивать или распечатывать. Посетители, опоздавшие на указанный в билете сеанс, к посещению не допускаются. Стоимость билетов не возвращается. Пожалуйста, будьте внимательны!
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 289 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Спасибо за отличную экскурсию! Дворец очень красивый, экскурсовод прекрасная женщина, очень интересно было слушать, 2 часа пролетели незаметно. У меня есть только один вопрос к организаторам данной экскурсии: неужели так
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О
Очень довольна!!!! Огромное спасибо гиду Наталье!!!! Интересно рассказывает, разговаривает с группой, есть с чем сравнить, не только сухие факты!!! Эмоции до сих пор!!!! Классно!!! Спасибо большое!!!
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А
Очень шикарная экскурсия
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М
Отлично!!! Очень понравилось.
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М
Я увидела прекрасный дворец в хорошем состоянии, много артефактов. Много красивых статуй. Есть потолки и полы, которые сохранены в первозданном виде. Интересно было посмотреть на камерный театр, в котором до
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И
Посмотреть Юсуповский дворец с живым экскурсоводом гораздо интереснее, чем самостоятельно, послушать рассказ о семье.
А вообще я хотела посмотреть на внутреннюю красоту дворца, богатое убранство залов, картины, скульптуры, расписанные потолки, красивую
А вообще я хотела посмотреть на внутреннюю красоту дворца, богатое убранство залов, картины, скульптуры, расписанные потолки, красивую
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