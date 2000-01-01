Sputnik 8. проводит ещё 6 экскурсий

Фамильная княжеская резиденция, Музей 🖼 дворянского быта, Областной дом учителя, Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения, историко-культурный дворцовый ансамбль федерального значения и европейской известности... За два с половиной столетия назначение и статус старинного особняка и городской усадьбы на Мойке менялись неоднократно. Что вас ожидает:На выбор Вам предлагается две экскурсии: 1) Парадные залы дворца, жилые покои дворца и экспозиция «Убийство Распутина» и 2) Парадные залы дворца, экспозиция «Убийство Распутина».

Это экскурсии 🧭 по парадным интерьерам роскошного княжеского дворца и той его части, которая «притягательна» разыгравшейся здесь трагедией — убийством Григория Распутина. Организационные детали:Электронный билет 🎫 необходимо предъявить при входе в Парадный двор Юсуповского дворца, на месте проверки билетов. Электронный билет не нужно обменивать или распечатывать.

Посетители, опоздавшие на указанный в билете сеанс, к посещению не допускаются. Стоимость билетов не возвращается. Пожалуйста, будьте внимательны!