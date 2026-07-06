Sputnik 8. проводит ещё 6 экскурсий

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На набережной реки Мойки располагается неприметный дворец.



Но это только внешне он неприметный! Как только вы зайдете внутрь, вы поразитесь роскошью и величием интерьеров.



Красивая парадная лестница, изысканные княжеские покои, огромная коллекция искусства, уютный домашний театр… Здесь жила одна из самых обеспеченных семей Петербурга.



Гид проведет вас по залам дворца, расскажет о строительстве и жизни четырех поколений Юсуповых на набережной реки Мойки. 4.7 289 отзывов

Экскурсии Санкт-Петербург Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Билет для посещения 1450 ₽ за человека 4.7 289 отзывов Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание билета Фамильная княжеская резиденция, Музей дворянского быта, Областной дом учителя, Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения, историко-культурный дворцовый ансамбль федерального значения и европейской известности… За два с половиной столетия назначение и статус старинного особняка и городской усадьбы на Мойке менялись неоднократно. Что вас ожидает:На выбор Вам предлагается две экскурсии: 1) Парадные залы дворца, жилые покои дворца и экспозиция «Убийство Распутина» и 2) Парадные залы дворца, экспозиция «Убийство Распутина». Это экскурсии по парадным интерьерам роскошного княжеского дворца и той его части, которая «притягательна» разыгравшейся здесь трагедией — убийством Григория Распутина. Организационные детали:Электронный билет необходимо предъявить при входе в Парадный двор Юсуповского дворца, на месте проверки билетов. Электронный билет не нужно обменивать или распечатывать. Посетители, опоздавшие на указанный в билете сеанс, к посещению не допускаются. Стоимость билетов не возвращается. Пожалуйста, будьте внимательны!

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Ответы на вопросы Что включено Входной билет с экскурсией Что не входит в цену Личные расходы Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.