Пять поколений князей Юсуповых помнят дворец на Мойке, который был их семейным домом почти 90 лет.
Экскурсия начнется в преобразившемся саду, где посетители смогут оценить и восстановленные дорожки 19 века.
Вы увидите парадные залы и семейный театр дворца, а гид расскажет о фактах и легендах из истории одного из старейших дворянских родов России.
Описание экскурсииАрхитектура XIX века Знакомство с усадьбой начнется с прогулки по саду, прилегающему ко дворцу. Гости могут не только насладиться красотой самого дворца, но и прогуляться по восстановленным аллеям сада, заложенного еще в XIX веке. На территории усадьбы сохранились постройки, некогда обеспечивавшие комфорт и удобство в повседневной жизни владельцев. «Энциклопедия» петербургского аристократического быта Во время экскурсии вы сможете полюбоваться роскошными парадными залами и увидеть фамильный театр дворца, который по праву называют «зеркалом» петербургской аристократической жизни. Рассказ гида дополнит картину впечатляющими фактами и легендами из истории семьи Юсуповых, одного из древнейших дворянских родов Российской империи. Важная информация:
- После экскурсии согласно правилам музея самостоятельно вы не сможете вернуться в залы. Для дополнительных самостоятельных перемещениях нужно будет купить билеты на определенные администрацией Юсуповского дворца маршруты.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет. Администрация музея ставит ограничение на посещение экспозиции «Убийство Распутина» — 16+. Дети младше этого возраста идут только в сопровождении взрослых ответственных лиц.
- Обратите внимание: билеты выкупаются заранее. Их стоимость не возвращается в случае вашей неявки на экскурсию.
- Предоплата обязательна.
- Экскурсию проводят только опытные лицензированные гиды Юсуповского дворца: я или мои коллеги.
Понедельник, среда, воскресенье в 11:00. Суббота в 11:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты в музей
- Услуги лицензированного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Декабристов, 21а
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, воскресенье в 11:00. Суббота в 11:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
25 сен 2025
Прекрасная экскурсия в Юсуповский дворец, с экскурсоводом Ириной.
Интересно, динамично.
Огромный плюс, маленькое количество человек в группе.
2 часа пролетели быстро.
Спасибо большое, нам очень понравилось!
Л
Любовь
23 сен 2025
Большое спасибо за экскурсию, очень интересно и познавательно.
В
Валерия
17 сен 2025
Просто великолепно! Ирина, спасибо большое за такую интересную подачу информации, узнали очень много нового! Хотелось слушать и слушать. Время пролетело незаметно!
Т
Татьяна
15 сен 2025
Все понравилось, очень информативно! Спасибо Евгении
Г
Гумер
14 сен 2025
Т
Татьяна
15 июл 2025
З
Захарова
13 июл 2025
Прекрасная экскурсия, грамотный гид, все понравилось) спасибо
К
Клара
6 июл 2025
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
